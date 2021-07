"Moj največji tekmec je Tadej Pogačar"

"Zjutraj še nisem razmišljal o vodstvu, želeli smo le videti, kako se bo vse skupaj odvijalo. Začetek je bil zelo zahteven, kolesarji so bili povsod, vsi so želeli biti v begu. Na koncu sem se dobro počutil v tem vremenu, ki mi zelo ustreza. Pred zadnjimi tremi vzponi sem moštvenim kolegom dejal, da si želim razbiti dirko in to nam je uspelo," je ozadje taktike osvetlil v izjavi za organizatorje Toura.

Davide Formolo se je izkazal kot izjemen pomočnik Tadeja Pogačarja. Foto: Guliverimage

"Ko sem videl, da so vsi trpeli in da so Rui (Costa), Brandon (McNuty) in Davide (Formolo) opravili odlično delo, sem napadel in nadaljeval v svojem ritmu. Res sem zadovoljen z razpletom," je upravičeno ponosen slovenski as, ki je v rumeni majici vodilnega nasledil nizozemskega superzvezdnika Mathieua van der Poela (Alpecin-Fenix).

"Najbrž so mislili, da so nas zlomili"

Pogačar je izrazil presenečenje nad nekaterimi ekipami, ki že dan prej niso želele sodelovati v lovu na ubežnike. "Malce sem presenečen. Po včerajšnjem dnevu, ko so nas napadli, sem slutil, da so najbrž mislili, da so nas zlomili. In da bodo konec koncev danes pokazali več. Izkazalo se je, da so bili najbrž bolj načeti zaradi včerajšnje dolge etape in današnjega mraza," je ugotavljal Pogačar, ki ima v skupnem seštevku zdaj 1:48 minute prednosti pred Belgijcem Woutom Van Aertom (Jumbo-Visma) in že 4:38 minute pred Kazahstancem Aleksejem Lucenkom (Astana-Premier Tech).

Matej Mohorič (na fotografiji z nosilcem zelene majice Markom Cavandishem) je pikčasto majico za najboljšega na gorskih ciljih danes moral prepustiti ekipnemu kolegu Woutu Poelsu. Foto: Guliverimage

Trpeli so tudi Slovenci

Kako so se z zahtevno traso 8. etape, ki je imela kar tri klance 1. kategorije, spopadli ostali trije Slovenci?

Še najbolje je šlo junaku petkove etape, Mateju Mohoriču (Bahrain-Victorius), ki je v cilj za zmagovalcem etape, kolegom iz ekipe Dylanom Teunsom pripeljal s šestimi minutami zaostanka na 69. mestu (+28:41).

"Danes je bila še ena kraljevska etapa, ne toliko po trasi, ampak po načinu dirkanja. Od začetka je šlo na polno, skupine so se delale ena za drugo. Na določeni točki se je v pobegu znašel tudi Pogačar," je v izjavi za nacionalno televizijo dejal 26-letni Mohorič, ki so mu novi sokrajani v Šenčurju ponoči pripravili presenečenje.

"Wout (Poels), Dylan (Teuns) in jaz smo imeli nalogo, da pridemo v ubežno skupino. Njima je to uspelo, Dylan pa je dobil etapo, kar je neverjetno. Pogačar pa je še enkrat pokazal, da ima prestavo več od ostalih. Upam, da ima dovolj močno ekipo, da bo tole pripeljal do Pariza," je svojega rojaka pohvalil Mohorič.

Poškodovani Primož Roglič je tudi danes trpel. V cilj je pripeljal med zadnjimi. Bo vztrajal na Touru? Foto: Guliverimage

Luka Mezgec (Bike Exchange) in Primož Roglič (Jumbo-Visma) nista imela dobrega dne. V cilj sta pripeljala na 137. oz. 175. mestu, z več kot 35 minutami zaostanka. Roglič vozi v hudih bolečinah in videti je, da si samo želi preživeti do ponedeljka, ko bo na Touru prvi prost dan in bodo v ekipi temeljito razmislili, kako naprej.

Izidi 8. etape Dirke po Franciji: 1. Dylan Teuns (Bel/Bahrain Victorious) 3:54:41 2. Ion Izagirre (Špa/Astana-Premier Tech) + 0:44 3. Michael Woods (Kan/Israel Start-Up Nation) 0:47 4. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 0:49 5. Wout Poels (Niz/Bahrain Victorious) 2:33 6. Simon Yates (VBr/BikeExchange) 2:43 7. Aurelien Paret-Peintre (Fra/Ag2r Citroen) 3:03 8. Guillaume Martin (Fra/Cofidis) isti čas 9. Mattia Cattaneo (Ita/Astana-Premier Tech) 4:07 10. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 4:09 11. Aleksej Lucenko (Kaz/Astana-Premier Tech) isti čas 12. Enric Mas (Špa/Movistar) 13. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers) ... 69. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 28:41 137. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange) 35:01 175. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) isti čas ... - skupni vrstni red: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 29:38:25 2. Wout Van Aert (Bel/Jumbo-Visma) + 1:48 3. Aleksej Lucenko (Kaz/Astana-Premier Tech) 4:38 4. Rigoberto Uran (Kol/EF Education-Nippo) 4:46 5. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 5:00 6. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers) 5:01 7. Wilco Kelderman (Niz/Team DSM) 5:13 8. Enric Mas (Špa/Movistar) 5:15 9. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 5:52 10. Pello Bilbao (Špa/Bahrain Victorious) 6:41 ... 34. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 27:15 51. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 39:45 101. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange) 1:00:09 ...

Naporna bo tudi nedelja, sledi dan počitka

Jutri kolesarje čaka še ena zahtevna gorska etapa od Clusesa do Tignesa (144,9 kilometra). V njej bo kar pet kategoriziranih vzponov, ciljni pa je dolg kar 21,1 kilometra s povprečnim naklonom 5,6 odstotka.

Preberite še: