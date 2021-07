Še en fantastičen dan za slovensko kolesarstvo! Pogačar že v rumenem, zmaga za Teunsa. #video

Lanski zmagovalec Dirke po Franciji Tadej Pogačar je že danes, po 8. etapi od Oyonnaxa do Le Grand-Bornanda, oblekel rumeno majico vodilnega na najbolj pestižni dirki na kolesarskem koledarju. 22-letnemu kolesarju s Klanca pri Komendi so do zadnjih 32 kilometrov pomagali tudi moštveni kolegi, potem pa je sam prevzel vajeti in napadel.

Belgijec Dylan Teuns (Bahrain-Victorious) je veliki zmagovalec 8. etape Dirke po Franciji. To je njegova druga etapna zmaga na Touru. Foto: Guliverimage

Po prvem poskusu mu je sledil le Ekvadorec Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), ko pa je napadel drugič, je zmagovalec Gira 2019 in lani drugouvrščeni na Vuelti popustil. Pogačar je nato v samostojni vožnji vseskozi pridobival prednost, prehiteval ubežnike enega za drugim, in že na zadnjem vzponu virtualno oblekel rumeno majico. Na vrhu predzadnjega vzpona na prelaz Romme (8,7 km/9,4 %) je imel 1:20 minute prednosti pred Carapazom, na vrhu zadnjega prelaza na današnji etapi, na vrhu Colombiera (7,3 km/8,7 %), pa je imel pred Ekvadorcem že tri minute naskoka, vzel je še dodatniih pet bonifikacijskih sekund.

Po zahtevnem, skoraj 15 kilometrov dolgem spustu v dežju, je v cilj pripeljal kot četrti z zaostankom 49 sekund za Dylanom Teunsom. Pogačar ima zdaj v skupnem seštevku 1:48 minute pred Belgijcem Woutom Van Aertom (Jumbo-Visma) in že 4:38 minute pred Kazahstancem Aleksejem Lucenkom (Astana-Premier Tech).

POTEK 8. ETAPE DIRKE PO FRANCIJI - Oyonnax - Le Grand-Bornand (150,8 km):



CILJ 8. etape: Presrečni Dylan Teuns (Bahrain-Victorious) je zmagovalec 8. etape Dirke po Franciji, Tadej Pogačar (UAE Emirates) pa novi vodilni.



V skupnem seštevku ima zdaj 1:48 minute prednosti pred Belgijcem Woutom Van Aertom (Jumbo-Visma) in že 4:38 minute pred Kazahstancem Aleksejem Lucenkom (Astana-Premier Tech).



1 km do cilja: Dylan Teuns, moštveni tovariš Mateja Mohoriča, se pelje proti svoji drugi etapni zmagi na Touru, Tadej Pogačar pa bo že danes oblekel rumeno majico vodilnega.



7 km do cilja: Pogačar se po spolzki cesti spušča previdno, vozi skupaj z Woodsom in Izagirro. Teuns drvi etapni zmagi naproti. Bo Belgijec zdržal?



15 km do cilja: Belgijec Dylan Teuns iz ekipe Bahrain-Victorious je prvi dosegel vrh prelaza Colombier in si pridobil 10 točk v boju za pikčasto majico in osem sekund odbitka. Tik za njim je Pogačar (8 točk, 5 sekund odbitka), ki že krepko vodi v skupnem seštevku, tretji je Woods (6 točk, dve sekundi odbitka). Do cilja je le še 15 kilometrov spusta, zaključek v Le Grand-Bornandu je 500 metrov rahlo navreber.



16 km do cilja: Pogačar na poti proti vrhu prelaza Colombier skozi špalir navijačev prehiteva ubežnike enega za drugim. Pred njim so le še trije kolesarji: Izaguirre, Teuns in Woods. Se nam na Dirki po Franciji obeta nov slovenski dan? Van Aert zastaja že štiri minute, van der Poel pa že skoraj 13.



20 km do cilja: Mathieu van der Poel ostaja brez rumene majice. Na vrhu prelaza Romme si je že oblekel klubski dres in z njim prekril rumeno majico. Virtualno je zdaj v rumenem njegov največji tekmec iz ciklokrosa Wout Van Aert. Vodilni kolesarji že plezajo na zadnji gorski cilj dneva, prelaz Colombier, ki je označen s 1. kategorijo (1.618 m. n. v., 7,5 km, 8,5 odstotka). Pogačar iz kilometra v kilometer zmanjšuje razliko do kolesarjev na čelu dirke.

28 km do cilja: Kilometri kopnijo, višinski metri prav tako. Woods je prvi prečkal gorski prelaz Col de Roome in pobral 10 točk, sledi mu Poels (8 točk), ki se je še okrepil v razvrstitvi za pikčasto majico, in Quintana na 3. mestu (6 točk). Martin in Yates sta si razdelila 4 oz. 2 točki. Pogačar še vedno drvi, za vodilnim Kanadčanom ima dobre tri minute zaostanka.



30 km do cilja: Napad Tadeja Pogačarja, ki mu lahko sledi edino Richard Carapaz! Woods vztraja na čelu dirke, 'Pogistar' lovi ubežnike. Še dva kilometra do vrha prelaza Col de Romme. Sledi spust v dolino, nato še zadnji vzpon na Colombiere (1.618 m. n. v., 7,5 km, 8,5 odstotka), tudi ta bo 1. kategorije, prvi trije bodo deležni odbitnih sekund, in na koncu spust do cilja v Le Grand-Bornandu.







33 km do cilja: rumeni Mathieu van der Poel popušča, kar so opazili tudi kolesarji UAE in brez milosti pritisnili na pedala! Davide Formolo narekuje brutalen tempo. Skupina okrog rumene majice razpada, virtualna razvrstitev se kar naprej spreminja. Trenutno je v rumenem Wout Van Aert!



35 km do cilja: Še en padec! Na tleh je tudi Rogličev moštveni kolega Jonas Vingegaard. Pogačar in njegov UAE medtem dobro kontrolirata glavnino, ob njem sta Davide Formolo in Bradon McNulty. Na čelu dirke je novo ime: 34-letni Kanadčan Michael Woods, ki mu sledijo Quintana, Yates, Poels in Cattaneo. Do vrha prelaza Romme je še 5 kilometrov!



38 km do cilja: Grd padec južnoafriškega kolesarja Stefana De Boda (Astana - Premier Tech). Zdravniška služba je že ob njem. Upamo, da ne gre za kaj hujšega.



Vodilni kolesarji medtem že plezajo na drugi današnji vrh 1. kategorije, prelaz Romme (1.297 m. n. v., 8,8 km, 8,9 odstotka. Pobudo je prevzel Danec Søren Kragh Andersen (DSM), ki je s šestimi minutami in pol 20. v skupni razvrstitvi, virtualno pa se bliža prevzemu rumene majice vodilnega.



46 km do cilja: Wout Poels (Bahrain-Victorious) je osvojil gorski cilj na Mont-Saxonnex (10 točk), kar pomeni, da je novi vodilni v seštevku gorskih ciljev. Iz priljubljene pikčaste majice je slekel moštvenega kolega Mohoriča.

53 km do cilja: vodilna skupina začenja vzpon na Mont-Saxonnex (960 m. n. v., 5,7 km, 8,3 odstotka), ki predstavlja uvod v peklenski zaključek etape.



Na čelu dirke vozi 18 kolesarjev: Sepp Kuss, Jonathan Castroviejo, Michael Woods, Kenny Elissonde, Mattia Cattaneo, Bruno Armirail, Guillaume Martin, Aurélien Paret-Peintre, Nans Peters, Nairo Quintana, Søren Kragh-Andersen, Tiesj Benoot, Wout Poels, Dylan Teuns, Christopher Juul-Jensen, Simon Yates, Ion Izagirre in Sergio Henao. Glavnina s Pogačarjem in Mohoričem ima pet minut zaostanka, skupina z Rogličem pa kar 14.



58 km do cilja: bega je konec, Poels je počakal na zasledovalno skupino, v kateri je najvišje uvrščen danski kolesar Søren Kragh Andersen (DSM), ki ima za vodilnim van der Poelom šest minut in pol zaostanka in je na 20. mestu. Tempo je prehud za španskega veterana Alejandra Valverdeja (Movistar).



66 km do cilja: kolesarji se približujejo prelazu 1. kategorije Mont-Saxonnex (960 m. n. v., 5,7 km, 8,3 odstotka). Izkušeni Nizozemec Poels je še vedno v vodstvu. Pred večjo zasledovalno skupino s 17 kolesarji ima več kot pol minute prednosti, in skoraj štiri pred glavnino, v kateri se skrivajo tudi nosilci rumene, pikčaste in bele majice. Lastnik zelene majice najboljšega po točkah Mark Cavendish je v zadnji skupini z Rogličem in za čelom dirke zaostaja že 13 minut.



Načeti Primož Roglič se muči v ozadju karavane. Foto: Guliverimage

80 km do cilja: Wout Poels je že opravil z vzponom četrte kategorije Menthonnex en Bornes na 72. kilometru in ima pred veliko zasledovalno skupino, v kateri je kar 18 kolesarjev, 40 sekund prednosti. Skupina s favoriti, z van der Poelom in Pogačarjem zaostaja več kot tri minute, skupina z Rogličem in Thomasom pa že skoraj 12 minut.



81 km do cilja: Medtem ko je zelo pestro v kolesarski karavani, pa je bilo očitno zelo pestro tudi izven nje. Z zadnjega vzpona na Colombier so namreč prihajale alarmantne novice. Na ozki ovinkasti cesti na 102. kilometru se je zataknil tovornjak. Fotografije so preplavile družbena omrežja, a je vozilo zdaj že odstranjeno in pot za kolesarje je spet prosta.

87 km do cilja: kolesarji se približujejo prvemu kategoriziranemu vzponu. Na 62. kilometru jih čaka vzpon na Copponex (III. kategorija, 6.5 km pri 4,4 odstotka povprečnega naklona). Na 72. kilometru bo vrh četrte kategorije, Menthonnex en Bornes, potem pa bo konec ogrevanja in serija treh prvokategornih klancev. Na čelu dirke je še vedno Poels, ki ima pred prvo zasledovalno skupino, v kateri sta tudi Nairo Quintana (Arcea) in Guillaume Martin (Cofidis) 21 sekund prednosti.



94 km do cilja: 33-letni Nizozemec Wout Poels ima danes očitno dobre noge. Spet vozi povsem na čelu dirke (17 sekund prednosti pred glavnino), medtem ko Roglič vse bolj zaostaja. Tudi tempo tretje skupine je zanj premočan. Bo Poelsu pobeg tokrat uspel?

98 km do cilja: 100 km do cilja je prišlo do napada desetih kolesarjev v glavnini, kar je razbilo skupino. V glavnini se je obdržalo samo še 21 kolesarjev, med njimi sta tudi Pogačar in Mohorič, sta pa odpadla rumeni Mathieu van der Poel in drugouvrščeni Wout van Aert. Tempo je prehiter tudi za Richarda Carapaza.

106 km do cilja: Na letečem cilju Frangy je maksimalnih 20 točk pobral Sony Colbrelly, drugi je bil Michael Matthews (17) in tretji Fred Wright (15). Četrto in peto mesto sta zasedla Slovenca, Luka Mezgec, pomočnik Matthewsa, je pobral 13 točk, Mohorič pa 11.

112 km do cilja: s pospeškom je na spustu poskusil tudi včerajšnji junak Matej Mohorič, ki več kot očitno še ni porabil vseh nabojev in je željan dokazovanja, a mu glavnina ne pusti dihati. Mohorič je v skupnem seštevku dirke na (pre)visokem 4. mestu (3:01 zaostanka).



Mohorič še ni porabil vseh nabojev. Foto: Guliverimage



121 km do cilja: na čelo dirke se je prebil italijanski državni prvak Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorius, a ga je glavnina že ulovila. Več kot minuto za glavnino zaostaja skupina z Rogličem, z njim sta tudi Dan Martin in Pierre Latour.



Skupina sprinterjev (Sagan, Cavandish, Bouhanni, Merlier) in poškodovancev je še počasnejša in zaostaja že skoraj štiri minute. Skrb zbujajoče je, da je v tej skupini tudi pomočnik Tadeja Pogačarja Marc Hirschi (UAE), zraven sta tudi dva nekdanja zmagovalca Toura Chris Froome (Israel Start-Up) in Geraint Thomas (Ineos).



Vse močneje dežuje, kolesarji si oblačijo dežne anorake. Ufff, pestro bo!

13:40 (135 km do cilja): bega je konec, glavnina z rumeno, pikčasto (Mohorič) in belo majico (Pogačar) je spet skupaj, se je pa Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), zmagovalec Toura 2018, znašel v težavah. Zaostaja že 1.30. Tempo je prehiter tudi za močno načetega Primoža Rogliča (Jumbo-Visma), ki je pred začetkom današnje etape v pogovoru za nacionalni radio dejal, da ne bo sprejemal prenagljenih odločitev, da pa je pozitivno to, da lahko že kolikor toliko normalno spi.

"Prvi cilj je pozdraviti se. Zdaj dva dni preživim, potem pa na prost dan z ekipo sestavimo načrt," je vodilni kolesar lestvice UCI povedal Igorju Tomincu z Vala 202.

13:20 (145 km do cilja: Pobegi so se začeli vrstiti takoj po štartu, nekaj prednosti si je ustvaril moštveni kolega včerajšnjega zmagovalca Mateja Mohoriča Wout Poels iz ekipe Bahrain - Victorious, a zasledovalci so blizu. V hitri peterki so kolesarji s precejšnjim zaostankom v skupni razvrstitvi: Sepp Kuss iz ekipe Jumbo-Visma, Michael Woods iz moštva Israel Start-Up, Mattia Cattaneo (Quickstep), Stefan De Bod (Astana) in Sergio Henao (Team Qhubeka NextHash).

13:10 - štart 8. etape: Namesto postopnega ogrevanja, bo šlo danes zares kmalu po kilometru nič. Kolesarji, ki jih je pričakal rahel dež in zmerne temperature okrog 20 stopinj Celzija, so takoj zagrizli v klanec. Gre za petkilometrski, nekategorizirani klanec s tudi do sedemodstotnim naklonom.