Matej Mohorič je zmagovalec sedme etape Toura!

Tadej Pogačar (UAE Emirates) je danes za zmagovalcem zaostal pet minut in 15 sekund, za Van der Poelom pa 3:35 in v skupnem seštevku zaseda peto mesto. Matej Mohorič je zdaj najboljši Slovenec v skupni razvrstitvi na petem mestu.

Primož Roglič pa je imel danes obupen dan, v hudi vročini na najdaljši etapi, ko so kolesarji dirkali res na vso moč, je Zasavec trpel, očitno so ga padci v prvi in tretji etapi prizadeli huje, kot smo upali, zaostal je več kot devet minut in najverjetneje dokončno izpadel iz bitke za skupno zmago. Luka Mezgec je bil danes 118.

🇸🇮 @matmohoric took a brilliant victory in Le Creusot to make it a stage win in each of the Grand Tours. Here's the final KM. 🏅 🇸🇮 @matmohoric s'impose après un impressionnant raid solo. Il a remporté une étape dans chaque grand Tour. Revivez le dernier kilomètre. #TDF2021 pic.twitter.com/m4FulT2ChR

"Nekako mi je uspelo priti v beg, kjer so bili sami zelo močni kolesarji in nisem si mislil, da bi mi lahko uspelo. Če bi čakal do zadnjega vzpona, mi zagotovo ne bi, zato sem se odločil za zgodnji napad, v mislih sem imel pikčasto majico, nisem razmišljal o etapni zmagi, ampak v zaključek sem prišel s prednostjo in rekel sem si, zakaj pa ne. Kilometri so minevali, za zadnji kilometer sem imel še dovolj dobre noge in uspelo je. Fantastično! Dobil sem že etapi na Giru in Vuelti, ampak to je nekaj povsem drugega, ta dirka je največja na svetu. To je bila tudi najdaljša etapa, ki sem jo odpeljal v karieri," je v cilju pripovedoval zmagovalec, slovenski državni prvak Matej Mohorič.

"V začetku so ubežniki pritiskali, kot nori. Naredili smo vse, da bi jih ujeli, ampak je bilo težko. Ekipa je opravila odlično delo," je povedal Pogačar, še vedno nosilec bele majice najboljšega mladega kolesarja na dirki, tudi on pa se je razveselil zmage rojaka: "Super vesel sem za Mateja, res dolgo je čakal na to zmago."

V živo: Dirka po Franciji, Vierzon - Le Creusot, 249,1 km:

Cilj: epska zmaga Mateja Mohoriča!!! Zdaj ima 26-letni Gorenjec etapne zmage z vseh največjih kolesarskih dirk, leta 207 je dobil etapo na Vuleti, leta 2018 na Giru, danes še na najprestižnejšem Touru. Vse tri zmage je dosegel na najdaljših etapah na omenjenih dirkah. Za nameček je danes osvojil še pikčasto majico najboljšega hribolazca na Touru!

16:38 (3 km do cilja): Mohorič vozi 1:30 pred zasledovalci in dobri dve minuti pred Van Aertom in Van der Poelom. Glavnina za Mohoričem zaostaja 5:55.

16:33 (8 km do cilja): Mohorič je osvojil še Cote de la Gourloye in ima zdaj 11 gorskih točk ter bo oblekel pikčasto majico, zdaj se bori še za etapno zmago, ampak sledita mu Jasper Stuyven, 1:33 za Gorenjcem sta še Van Aert in van der Poel. Pogačar je v glavnini (+ 6:08), za nekaj sekund pa mu je zbežal Richard Carapaz. Roglič se muči v ozadju.

16:25 (12 km do cilja): Richard Carapaz (Ineos) je napadel iz glavnine in nekoliko ušel Pogačarju, ki ne reagira. Roglič se muči in trudi držati stik z glavnino, medtem je Mohorič sam v vodstvu.

🇸🇮 One Slovenian at the front, one Slovenian at the back! Primož Roglič is dropped!



🇸🇮 Un Slovène à l'avant, un autre à l'arrière ! @rogla est distancé !#TDF2021 pic.twitter.com/fi5fTv232d — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2021

16:19 (18 km do cilja): Matej Mohorič je prvi prečkal Signal d'Uchon in z novimi petimi točkami (skupaj jih ima 10) osvojil pikčasto majico najboljšega hribolazca na dirki! Zdaj napada še etapno zmago. Medtem je Primož Roglič zaostal za glavnino, ta sicer vozi 5:58 za vodilnim Mohoričem.

⛰ Joli numéro du champion Slovène qui passe seul en tête au sommet du Signal d’Uchon !



🇸🇮 @matmohoric est le nouveau leader de la montagne (10 pts) 🙌#TDF2021 ⚪️🔴 pic.twitter.com/bzKmBuf9ui — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 2, 2021

Izidi gorskega cilja, Signal d'Uchon:

1. Mohorič, 5 točk/8 sekund bonusa

2. Stuyven 3/5

3. Van Moer 2/2

4. Konrad 1 točka

16:13 (20 km do cilja): iz skupine okoli rumene majice v lov z vodilno trojico skačejo kolesarji, ušel je Avrtijec Patrick Konrad, ki vozi 51 sekund za vodilnimi, Mohorič je medtem napadel na gorski cilj, želi si pikčasto majico. Skupina z Van der Poelom zaostaja 1:25 za čelom dirke, glavnina s Pogačarjem, Rogličem in Mezgecem pa 6:20.

🇸🇮 @matmohoric goes solo in the steepest part of the climb!



🇸🇮 Matej Mohorič s'en va tout seul dans la partie la plus raide de l'ascension !#TDF2021 pic.twitter.com/zko7lrn2Xf — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2021

16:03 (25 km do cilja): kolesarji se vzpenjajo na Signal d'Uchon (II. kategorija), vodilni trije 1:21 pred zasledovalci z rumenim Van der Poelom in 6:53 pred glavnino, na čelu katere še vedno garajo kolesarji Pogačarjevega moštva UAE Emirates.

⛰ The next climb will be the Signal d'Uchon. A new climb on the Tour de France. Discover the 3D profile of this climb.



⛰ La prochaine ascension sera le Signal d'Uchon, nouvelle sur la route du Tour. Découvrez son profil en 3D.#TDF2021 pic.twitter.com/MMKoTxo4bP — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2021

15:53 (35 km do cilja): Mohorič je pripel še do dveh gorskih točk in se v tej razvrstitvi izenačil s pikčastim Schellingom. Stuyven je vzel eno točko na Cote de la Croix de la Liberation. Iz vodilne skupine je izpadel Victor Campenaerts, trojica zdaj vozi 51 sekund za zasledovalci in 6:36 za glavnino.

C'est un 3/3 pour 🇸🇮 @matmohoric qui passe en tête au sommet de la Côte de la Croix de la Libération (3️⃣ CAT) :



1️⃣🇸🇮 @matmohoric, 2pts

2️⃣🇧🇪 @Jasperstuyven, 1pt#TDF2021 ⚪️🔴 pic.twitter.com/edoLjT7HZo — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 2, 2021

15:41 (40 km do cilja): vodilni kvartet se že vzpenja na Cote de la Croix de la Liberation (III. kategorija), kjer so na voljo tri točke, dve za zmagovalca in ena za drugo uvrščenega. Vodilni imajo 1:50 prednosti pred zasledovalci in 7:29 pred glavnino. V glavnini UAE Emirates dobivajo pomoč pri diktiranju tempa, vključujejo se tudi kolesarji Ineos Grenadiers, njihov cilj je zmanjšati zaostanek za Van der Poelom. Ta je padel pod šest minut.

15:35 (44 km do cilja): v ospredju zdaj Mohorič in trije Belgijci, Van Moer, Campenaerts in Stuyven. Vozijo 1:24 pred zasledovalci in 7:24 pred glavnino.

15:28 (50 km do cilja): v lov za Mohoričem in Van Moerom sta se podala Jasper Stuyven (Trek Segafredo) in Victor Campenaerts (Qhubeca NextHash), razlika med paroma je le 20 sekund, preostanek Van der Poelove skupine zaostaja 53 sekund za vodilnima, v rumeni skupini pa ni več Marka Cavendisha, ki je popustil in čaka glavnino. Ta vozi 7:29 za čelom dirke.

💚😛 @MarkCavendish is dropped as the attacks fly in the Yellow Jersey group.



💚😛 Mark Cavendish est distancé alors que les attaques fusent dans le groupe @MaillotjauneLCL.#TDF2021 pic.twitter.com/1FwuIGc2ZC — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2021

15:20 (57 km do cilja): Mohorič in Van Moer držita minuto prednosti pred Van der Poelovo skupino, glavnina zdaj vozi sedem minut in pol za vodilnima.

"Se kar veselim te etape, tudi etapi, ki sem ju dobil na Giru in Vuelti sta bili najdaljši na dirki. Danes je etapa trasirana tako, da lahko uspe pobeg, ne vemo, če se bo to zgodilo, morda bo bitka tako dolga in huda, da pridemo skupaj do cilja in se bo ena ekipa odločila, da kontrolira, ker vseeno imajo Alaphilippe, Matthews, morda tudi Colbrelli dobre možnosti za etapno zmago, če v finale pride skupina. Jaz bom vseeno poskušal s pobegom, ne bo lahko, saj si danes vsi želijo v pobeg, ampak bomo videli, kako bo," je za RTV Slovenija pred etapo povedal Mohorič.

15:04 (70 km do cilja): ni sodelovanja v rumeni skupini, Mohorič in Van Moer vztrajata 1:10 pred zasledovalci in 6:31 pred glavnino s Pogačarjem, Rogličem in Mezgecem. Mohorič je na Cote de Glux en Glenne (IV. Kategorija) osvojil še eno točko, zdaj ima skupno tri, do pikčaste majice mu manjkajo še tri. V tej majici danes spet kolesari Nizozemec Ide Schelling, ki je v prvem tednu Toura zbral pet točk. Naš as iz Podblice torej očitno napada pikčasto majico, morda pa tudi etapno zmago.

⏱ An advantage of 1' for the leading duo! If 🇸🇮 Matej Mohorič wins today, he will have won 1 stage on each of the Grand Tours.



⏱ Le duo de tête compte à présent 1 minute d'avance. Si 🇸🇮 @matmohoric gagne aujourd'hui, il aura gagné sur les 3 Grands Tours !#TDF2021 pic.twitter.com/nfghhE1LXC — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2021

14:58 (73 km do cilja): slovensko-belgijska naveza Mohorič – Van Moer ima že minuto prednosti pred zasledovalci, ki pa so se vendarle zbudili in se podali v lov. Glavnina vozi 6:17 za vodilnima. Danes bo še zelo zanimivo, velike razlike lahko močno premešajo stanje v skupnem seštevku Toura.

14:50 (78 km do cilja): Mohorič in Belgijec Brent Van Moer (Lotto Soudal) zdaj vozita 30 sekund pred skupino z Van der Poelom, pa 6:20 pred glavnino.

14:38 (87,6 km do cilja): Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je prvi prečkal Cote de Chateau Chinon in osvojil dve točki za seštevek hribolazcev, Van Moer je vzel eno točko. Zaostanek glavnine se bliža sedmim minutam.

⛰ Côte de Château-Chinon (3⃣CAT)



2⃣ pts @matmohoric

1⃣ pt @Brentvanmoer



⚪🔴 There's a polka dot jersey to claim!



⚪🔴 Il y a un @maillotapois à prendre !#TDF2021 pic.twitter.com/fdXPdILfro — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2021

Današnji pobeg je tudi taktičen napad na Pogačarja in UAE Emirates, kolesarji iz te ekipe danes med ubežniki niso bili dobrodošli, izjemno močna zasedba v vodilni skupini pa lahko danes vsekakor cilj doseže pred glavnino. Pogačarjevi bodo morali močno garati, da poskrbijo za kar se da majhno razliko

14:30 (90 km do cilja): kolesarji so že na prvem vzponu etape, to je Cote de Chateau-Chinon, tretje kategorije, takoj za njim sledi še Cote de Glux en Glenne (IV. Kategorije), pa nato daljši spust in še Cote de la Croix de la Liberation (III., kategorije), pa nato najtežji klanec v etapi Signal d'Uchon, druge kategorije, kje bodo v igri tudi časovni bonusi, osem sekund za prvega, pet za drugega in dve za tretjega. Prednost ubežnikov je zdaj 6:39.

14:10 (105 km do cilja): vodilna skupina vozi 5:44 pred glavnino.

13:55 (118 km do cilja): vodilna skupina se je po letečem cilju nekoliko raztrgala, zaostala je skupinica s Cavendishem, ki pa se je nato priključil nazaj, odpadel pa je Portugalec Rubern Guerreiro (EF Education First), ki zdaj vozi 40 sekund za vodilnimi, to pa imajo zdaj že več kot pet minut naskoka pred glavnino.

13:35 (134 km do cilja): Cavendish je na letečem cilju v Sant-Benin D'Azyju pobral maksimalnih 20 točk, drugi je bil Van Poppel (17), tretji pa Matej Mohorič (15). Sledijo Asgreen (13), Van Aert (11), Meurisse (10), Gilbert (9), Skujinš (8), Campanaerts (7), Van der Poel (6), Bakelants (5), Garcia Cortina (4), Van Moer (3), Schär (2) in Nibali (1). Ubežniki imajo še 4:35 prednosti pred glavnino.

💚 20 points for @MarkCavendish, job done! ✅



💚 20 points de plus pour Mark Cavendish, le travail est fait ! ✅#TDF2021 pic.twitter.com/WbdoT5G7aX — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2021

Mark Cavendish danes vozi na svoji jubilejni 300. etapi na Touru. Včeraj se je na sprintu v Chateaurouxu veselil svoje 32. zmage, prav v tem kraju je leta 2008 prvič dobil etapo Toura. V Chateaurouxu je bil doslej cilj Toura štirikrat, trikrat je zmagal prav Cavendish. V boju za zeleno majico ima 36-letni Britanec zdaj 168 točk, njegov najbližji zasledovalec, Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin Fenix) pa 102. Sledi Francoz Nacer Bouhanni (Arkea Samsic) z 99 ...

13:30 (137 km do cilja): velika ubežna skupina ima zdaj že 4:40 prednosti pred glavnino, na čelu katere tempo narekujejo Pogačarjevi kolegi iz UAE Emirates. Vodilni se že približujejo letečemu cilju v Saint-Benin D'Azyju. Mark Cavendish lahko tam še poveča prednost v seštevku za zeleno majico.

13:13: za kolesarji je že skoraj sto kilometrov. Prednost ubežne skupine zdaj znaša že 4.40. Kolesarji so skupno na letošnji Dirki po Franciji prevozili že več kot tisoč kilometrov.

12:47: do cilja je še malo manj kot 176 km. Prednost ubežne skupine je narasla na dve minuti in 30 sekund. V vodilni skupini je še vedno tudi Matej Mohorič.

12:11: do cilja je še 200 kilometrov. V ospredju je skupina kolesarjev z rumeno majico Mathieujem Van der Poelom, zeleno majico Markom Cavendishom in pa tudi z Matejem Mohoričem. V ubežni skupini je 29 kolesarjev, med drugim še Van Aert, Teunissen, Van Baarle, Nibali, Skujins, Stuyven, Asgreen, Erviti, Cortina, Konrad, Laporte, Meurisse, Van der Poel, Cort, Guerreiro, Godon, Kragh Andersen, Gilbert, Sweeny, Van Moer, Yates, Houle, Campenaerts, Bakelants, Van Poppel in Bonnamour, ki imajo 35 sekund prednosti pred glavnino. Ekipa UAE Emirates Tadeja Pogačarja v ubežni skupini nima svojega predstavnika.

⏱The Yellow Jersey group has built a gap of over 1' to the trailing white jersey group!



⏱L'écart est maintenant de 1'05"!#TDF2021 pic.twitter.com/l99C2yeGAJ — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2021

11:46: do cilja je še 222 kilometrov, zaenkrat smo videli nekaj poskusov pobega, a še brez uspeha.

💥The early attacks and counter-attacks have led to nothing so far as no rider seems able to get a break going.



💥 L'échappée n'est pas encore formée malgré les premières attaques.#TDF2021 pic.twitter.com/4d9oUlQT9I — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2021

11:15: kolesarji so začeli z najdaljšo etapo na letošnji Dirki po Franciji.