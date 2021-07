Preobrat: organizatorji Toura brez tožbe proti gledalki, ki je povzročila množični padec

Na gledalko, ki se je v prvi etapi Dirke po Franciji znašla v središču pozornosti zaradi padca, ki ga je povzročila s svojim transparentom, so se v zadnjih dneh zgrnili temni oblaki. Po napovedih številnih tožb in kazni pa so se zdaj organizatorji Dirke po Franciji odločili, da bodo odstopili od tožbe proti glavni akterki dogajanja na prvi etapi, poroča Cycling News.

Letošnja Dirka po Franciji je v prvih dneh ogromno pozornosti požela zaradi številnih padcev kolesarjev. Največ govora pa je še vedno o prvi etapi in ženski, ki je v uvodni etapi s transparentom in nespametnim poziranjem povzročila množični padec. Ženska je takoj po incidentu zbežala s prizorišča, v torek pa se je predala oblastem. Kot poroča portal Cycling news, pa je zdaj za gledalko, ki se je znašla v središču medijskega linča, posijalo tudi nekaj žarkov upanja. Organizatorji Dirke po Franciji, agencija A.S.O., naj bi namreč umaknili tožbo.

Spectator holding a sign causes huge crash on Stage 1 #TourDeFrance2021 pic.twitter.com/ZGWo79LJ8x — Andre (@ndre021) June 27, 2021

Reuters je pred začetkom šeste etape poročal, da A.S.O. ne bo sprožil pravnih ukrepov proti 30-letnici. Gledalka se sicer spoprijema z obtožbami za "nenamerno povzročitev poškodbe" in globo v višini 1.500 evrov. Kolesar DSM Jasha Sütterlin je moral dirko zaradi poškodbe roke zapustiti, Movistarjev Marc Soler pa je dirko končal po zlomih obeh komolcev in zapestja. Poškodovanih je bilo še osem drugih kolesarjev, številni drugi so jih odnesli z odrgninami. Soler je v sredo dejal, da razmišlja o tožbi proti ženski. "Ne vem, kaj naj storim. Razmišljam o tem, da bi sodno preganjal navijačico. Zaradi nje je šel moj Tour po zlu, in zelo sem jezen," je bil iskren v pogovoru za časnik La Vanguardia.

