Gledalka se še skriva policiji: "Težko je oceniti škodo, ki jo je povzročila"

Francoska policija še vedno išče žensko, ki je v uvodni etapi prestižne kolesarske Dirke po Franciji s transparentom in nespametnim poziranjem povzročila množični padec. Organizator A.S.O. je že napovedal tožbo zoper gledalko. Jasno, če jim jo bo uspelo izslediti. Slovenski odvetnik, specializiran za športno pravo, Blaž Tomažin Bolcar se je dotaknil te teme ter izpostavil, kakšno škodo lahko v takšnih primerih utrpijo posamezniki in ekipe – ne le zdravstvene, ampak tudi poslovno.

Tour de France je svetovni dogodek, ki ga spremlja ogromna množica ljudi tako pred malimi ekrani kot v živo ob trasi. Tako kot kolesarji na cesti želijo tudi navijači ob progi vzbuditi malce pozornosti. Biti v neposrednem prenosu je nekaj, po čemer mnogi hlastajo, in to poskušajo doseči na različe načine. Letošnji Tour si bo za vse življenje zapomnila ženska, ki je pozirala z ogromnim kartonastim transparentom Allez Opi-Omi (Gremo, dedi in babi) in povrhu vsega bližajoči se karavani kolesarjev kazala hrbet.

Blaž Tomažin Bolcar je o neljubem dogodku z gledalko, ki je s transparentom pokosila kolesarje, spregovoril s pravnega vidika. Foto: Sportida

Ker je bila cesta ozka in je mimo prihajala glavnina kolesarjev, je bilo le vprašanje časa, kdaj se bo zgodilo nekaj grozljivega. V transparent je prvi treščil moštveni kolega Primoža Rogliča pri Jumbo-Vismi Tony Martin, izgubil nadzor nad kolesom, sledil pa je učinek domin. Kolesarji so padali kot po tekočem traku. Mnogi so ležali v bolečinah, a se jim je v nadaljevanju nekako le uspelo pobrati, spet sesti na kolo in odpeljati do cilja etape v bolečinah.

Ko so se kolesarji prešteli, je francoska policija začela iskati gospo, ki je povzročila množični padec. Za zdaj še tava v temi, saj se je krvnica spretno skrila pred roko pravice.

"Nespametno in neodgovorno ravnanje navijačice na kolesarski Dirki po Franciji bi lahko zanjo pomenilo kazensko obsodbo in plačilo odškodnine. Sreča v nesreči - tako za kolesarje, s pravnega vidika pa predvsem za nespametnico - je to, da so lahko vsi kolesarji nadaljevali tekmovanje. Zaradi tega je namreč zelo težko oceniti škodo, nematerialno in materialno, ki jo je gledalka povzročila," je uvodoma o tej temi dejal Blaž Tomažin Bolcar, odvetnik, specializiran za športno pravo.

"Gledalec, ki povzroči odstop kolesarja z dirke, ima odškodninsko odgovornost do kolesarja in ekipe"

Agencija A.S.O., ki vrti organizacijska kolesja prestižne tritedenske francoske kolesarske pentlje, je že napovedala tožbo zoper gledalko, saj odgovorni menijo, da je bila narejena škoda.

"V primeru odstopa katerega od kolesarjev zaradi poškodbe, ki bi mu onemogočala nadaljevanje dirke, bi imela gledalka odškodninsko odgovornost do kolesarja in ekipe. V primeru kolesarja bi šlo za odgovornost zaradi povzročene nematerialne škode – govorimo o strahu pred izidom zdravljenja, bolečinah, morebitnem zmanjšanju življenjskih aktivnosti. Ekipi pa bi gledalka odškodninsko odgovarjala zaradi povzročene premoženjske škode – tu govorimo o manjši marketinški in medijski pojavnosti na največji in najpomembnejši kolesarski dirki na svetu, pri čemer velja izpostaviti, da polovico vrednosti letne medijske pojavnosti predstavlja tekmovanje na Dirki po Franciji. Prištejemo lahko tudi izgubo nagrad, ki jih plačajo sponzorji, zlasti če gre za tekmovalca, ki bi osvojil eno od prvih treh mest v posamezni etapi ali skupnem seštevku. Škoda je tudi pri opremi, saj vrednost koles krepko presega deset tisoč evrov," je povedal Tomažin Bolcar.

Navijača, ki je zrušil Nibalija leta 2018, niso nikoli našli

Tokratni primer še zdaleč ni edini v svetu kolesarstva, zlasti ne na Touru, kjer je vse bolj napeto ob in na cesti. Leta 2018 je bil italijanski kolesar Vincenzo Nibali, ki je leta 2014 že osvojil Tour de France, spet med konkurenti za najvišja mesta. V 12. etapi na sloviti Alpe d'Heuz je v množici gledalcev, ki so naredili zelo ozek špalir, z balanco zadel v trak gledalčevega fotoaparata. Italijan se je znašel na tleh, nato v bolečinah prikolesaril do cilja, zatem pa zaradi poškodbe vretenc moral predčasno zapusti največji kolesarski dogodek na svetu.

Policija je sicer opravila obširno iskalno akcijo, a krivca nikoli ni našla. Narejena škoda je bila velika. Takratna ekipa Bahrain Merida je v sekundi izgubila osrednjega aduta za rumeno majico, kar je bil velik udarec.

"V celotni situaciji moramo videti širšo in pomembnejšo sliko. V takšnih primerih ravnanja gledalcev mora biti jasno, da lahko ogrožajo življenja tekmovalcev, ne samo povzročajo poslovno škodo. Zato bi bilo zelo dobrodošlo, da bi jim z uspešnimi postopki zoper nedavno storilko uspelo poslati jasno sporočilo vsem, ki se odpravljajo navijat na kolesarske dirke, česa se med kolesarsko dirko ne sme početi. Tu je na potezi kolesarski svet, da gledalce ozavesti o pomenu športnega in varnega navijanja za vse udeležence. Brez navijačev, ki smo si jih tako želeli nazaj na prizoriščih, šport ni enak. A tudi za njih veljajo pravila, ki so tako pomembna kot tista, ki veljajo za športnike. Šport soustvarjata obe strani. Kolesarski primeri nas učijo točno to," je za konec še poudaril Tomažin Bolcar.