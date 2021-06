Potolčeni Roglič vesel, da je sploh še ostal v dirki: Vesel za vsak kilometer

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tadej Pogačar in Primož Roglič pred kronometrom na Dirki po Franciji

Če ne bi Primož Roglič v prvi in tretji etapi doživel dveh padcev, ki sta pustila posledice, bi bil skupaj s Tadejem Pogačarjem v središču pozornosti v današnji posamični vožnji na čas na Dirki po Franciji. Veliko vprašanje je, kako bodo bolečine vplivale na njegovo držo na kolesu, kar je v kronometru zelo pomembno. Lanskoletni junak Toura Pogačar, ki je izpostavil, da bo kronometer naporen, bi lahko danes celo prišel do rumene majice.

"Zelo težak dan je za mano. Uspelo nam je pripeljati do cilja, kar je bil naš glavni cilj. V naslednjih dneh bomo šli iz dneva v dan in videli bomo, kako bo šlo," je za nacionalno televizijo po koncu četrte etape povedal Primož Roglič, ki je kolesaril ves prevezan in se pred etapo pošalil na svoj račun: "Mumija bo na štartu danes. Bomo videli, kako bo."

Slovenski kolesarski šampion se je že dvakrat znašel na tleh na letošnji tritedenski francoski kolesarski pentlji. Takoj prvi dan in nato še v tretji etapi. Pri zadnjem padcu, ki je bil posledica trka s Sonnyjem Colbrellijem (Bahrain Victorious), so bile posledice vidnejše. Roglič je v bolnišnici opravil celo vsa potreba slikanja, ki k sreči niso pokazala, da bi bilo kaj zlomljeno.

Roglič bo hvaležen za vsak kilometer

Vendar imajo kolesarji ob takšnih padcih obilico težav v naslednjih dneh. Ker je član Jumbo-Visme velik borec, kar je že večkrat dokazal, je s Tourom nadaljeval in se prebil čez četrto etapo. V skupnem seštevku je zaradi padca ogromno izgubil, čeprav mu je po drugi etapi še odlično kazalo. Skupaj s Tadejem Pogačarjem, ki je v kaotični etapi prav tako izgubil dragocene sekunde, a ne toliko, sta bila povsem v ospredju, zdaj pa zaostaja za dobro minuto in 35 sekund. Če bi bil povsem zdrav in brez poškodb, bi v današnjem 27,2 kilometra dolgem kronometru zagotovo pridobil kaj časa v primerjavi z lastnikom rumene majice Mathieuom van der Poelom (Alpecin-Fenix). Vendarle je v pripravljalnem obdobju namenil nekaj več časa tovrstni vožnji.

Bo Mathieu van der Poel danes predal rumeno majico? Jo bo oblekel celo Tadej Pogačar? Foto: Guliverimage

Zdaj se vsem v karavani poraja vprašanje, kaj lahko po takšnih padcih sploh naredi. "Za kronometer nimam prav nobenih pričakovanj. Glede na stanje sem vesel, da mi je včeraj uspelo priti do cilja. Naj povem, da sem vesel, da sem sploh še ostal v dirki. Za vsak kilometer na kolesu bom hvaležen. Dal bom vse od sebe in na koncu bomo videli, kam me bo to popeljalo."

Pogačar bi lahko oblekel rumeno majico, a je tu tudi Rogličev moštveni kolega

Zato pa lahko pričakuje dvig v skupnem vrstnem redu mlajši Pogačar, ki je lani na Touru z izjemnim kronometrom prišel do rumene majice. A prvi od dveh letošnjih ni prav nič podoben lanskemu, saj je bolj ravninski. Pomembno bo, da bo pridobil sekunde v primerjavi s hribolazcem Richardom Carapazom (Ineos Grenadiers). Pogi v skupnem seštevku za vodilnim zaostaja 38, medtem ko Ekvadorec 31 sekund.

V vožnji na čas je izjemno dober tudi Wout van Aert. Foto: Guliverimage

Takoj po državnem prvenstvu, na katerem je bil v vožnji na čas šele tretji za Janom Tratnikom (Bahrain-Victorious) in moštvenim kolegom pri UAE Emirates Janom Polancem, se je odpravil v Francijo in si skupaj s športnim direktorjem Andrejem Hauptmanom ogledal traso današnjega kronometra. Ničesar namreč ne želi prepustiti naključju: "Veselim se ga. Kronometer je kar težak. Prvi dve tretjini bo treba močno pritiskati. Zelo težko bo. Vedeti moraš, kje pritisniti in kje počivati."

Z dobro vožnjo se lahko prebije celo na prvo mesto, čeprav je tudi Wout van Aert (Jumbo Visma), ki je z enakim časom kot Carapaz na četrtem mestu, odličen v kronometru. Na lanskem svetovnem prvenstvu je namreč osvojil srebrno medaljo. Pri Belgijcu je le vprašanje, kako močne noge ima, saj na Tour ni prišel stoodstotno pripravljen. Zato pa se van der Poel zaveda, da je lahko danes zadnji dan, ko bo nosil rumeno majico najboljšega: "Težko bo. Moramo biti realni. Kronometra ne treniram veliko, a bom dal vse od sebe, da zadržim rumeno majico na sebi."

Ne smemo izpustiti niti francoskega matadorja Juliana Alaphilippa (Deceuninck-QuickStep), ki se je v preteklosti prav tako že izkazal v vožnji na čas. V skupni razvrstitvi zaostaja za vsega osem sekund in bi lahko spet oblekel rumeno majico, ki jo je izgubil drugi dan. Obeta se torej nov razburljiv dan na Dirki po Franciji, dogajanje pa se bo začelo ob 12.15.