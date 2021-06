Chris Horner neusmiljen: V Jumbo-Vismi so popolni tepci

Taktika moštva Jumbo-Visma na včerajšnji tretji etapi Dirke po Franciji je bila butasta (knuckleheaded), v svojem vlogu Metuljev učinek (The Butterfly Effect ) ugotavlja nekdanji ameriški profesionalni kolesar, danes pa trener, analitik in komentator Chris Horner. Woutu Van Aertu so pustili proste roke za napad na etapno zmago, namesto da bi pazil na Primoža Rogliča. In pri tem so vztrajali tudi po padcu in odstopu Roberta Gesinka, pa tudi po padcu Rogliča. "Izgubili so enega moža, imajo dva ranjenca, najbrž najboljši kolesar na svetu se je poškodoval. No, vsaj Wout je bil 15.," sarkastično ugotavlja Horner.

Dan se je za Jumbo-Vismo že začel slabo, ugotavlja Horner. Že po 37 kilometrih etape se je zgodil prvi incident, ko je padel Geraint Thomas, kapetan Ineosa, in si izpahnil ramo. To je bil šok, za trenutek je kazalo, da bo eden od velikih favoritov celo odstopil, ampak ob tem, ko je bila vsa pozornost namenjena Valižanu, se je skoraj spregledalo, da jo je tedaj skupili tudi pomemben član Jumbo-Visme, 35-letni nizozemski gorski pomočnik Robert Gesink. "To je bil pomemben trenutek, zapomnite si," v izčrpni analizi opozarja Horner.

"Kakšnih 11 kilometrov pred ciljem so se začeli padci ..."

Gesink dirke ni mogel nadaljevati, Jumbo-Visma pa je imela takrat že močno oslabljeno moštvo. Tudi Tony Martin in Mike Teunissen po padcu v prvi etapi Toura, ko je vlak Jumbo-Visme trčil v neodgovorno navijačico, zagotovo nista bila v najboljšem stanju, opominja Američan. Kakšnih 60 kilometrov pred ciljem se je v pelotonu začelo dogajati, nervoza je naraščala, kolesarji so se začeli boriti za položaje na čelu glavnine, na varnem.

"Kakšnih 11 kilometrov pred ciljem so se začeli padci, kar je še povečalo živčnost v glavnini. Ko kot profesionalec slišiš padec, si misliš le eno: moram stran od tu, na varno. Edino varno mesto je spredaj. No, ali pa čisto zadaj, ampak kolesarji, ki se borijo za skupino uvrstitev, na to niti ne pomislijo, zato se začnejo prebijati v ospredje. To bo, ko se cesta zoži, povzročilo naslednji padec. To se je zgodilo deset kilometrov pred ciljem in na levi strani ceste smo videli poleteti nikogar drugega kot Primoža Rogliča. Kazalo je, kot da ga je s sunkovitim zavojem v levo zbil Sonny Colbrelli, Primož pa je trdo priletel na levi bok ter se porezal po dolgem in počez."

Kje je bil Wout Van Aert?

Rogliča so nato počakali vsi jumbovci razen dveh. Gesinka, ki je odstopil, in Van Aerta, ki je ostal z glavnino. "Ampak kaj je Primož tam sploh počel sam? Zakaj je bil sam deset kilometrov pred ciljem, ko je bila situacija že tako hudičevo nevarna in živčna? Zakaj je bil Van Aert sam na drugi strani glavnine? Zakaj ekipa ni bila skupaj in spredaj? Vam povem. Ker Martin in Teunissen po padcu nista bila prava, niso imeli moči za vožnjo na čelu glavnine. Van Aerta bi imel tudi jaz z največjim veseljem v ekipi, da me spravi čez prvi teden. Da me varuje pred nevarnostmi. Nihče tega ne zna bolje kot on. Odlično bi lahko zaščitil Rogliča. Ampak ko je ta potreboval zaščito, je bil Van Aert drugje, na drugi strani ceste in spredaj."

"To je najbolj butasta poteza, kar sem jih videl v življenju"

"Primož je zadaj vozil kot manijak, izgubljal čas in možnosti za zmago na Dirki po Franciji, ampak z Van Aertom so res dobili 15. mesto. V Jumbo-Vismi so popolni tepci." Foto: Guliverimage Wout Van Aert je dobil dovoljenje, da dirka na etapno zmago, se čudi 49-letnik, zadnji ameriški zmagovalec ene od tritedenskih dirk, pa tudi najstarejši zmagovalec ene od tritedenskih dirk v zgodovini. Vuelto je dobil leta 2013, star 41 let. "O tem govorim, ko pravim, da je taktika Jumbo-Visme prav neverjetno butasta. Priložnost imajo zmagati na Touru. Dobivali so že etape na Touru, zmagovali na vseh mogočih dirkah, imajo najboljšega kolesarja na svetu Primoža Rogliča - vsi smo videli, kako močan je bil v prvi in drugi etapi, na ta Tour je prišel v izvrstni formi, pripravljen, da se spopade s Tadejem Pogačarjem, ampak ne. Namesto da bi se osredotočili na to, oni po tem, ko so izgubili Gesinka, imeli oslabljena Martina in Teunissena, pa tudi po tem, ko jim pade najbrž najboljši kolesar na svetu, še vedno vztrajajo pri tem, da Van Aert napade zmago v tretji etapi Dirke po Franciji. To je najbolj butasta poteza, kar sem jih videl v življenju," je neizprosno razčlenil dogajanje.

Tudi Pogačar je bil prepuščen sam sebi

Jumbo- Visma je nato z Rogličem lovila do cilja, a brez pomoči močnega motorja Van Aerta le izgubljala čas. Tudi Pogačar je pri padcu (branilec zmage se je, kot je videti, sicer izognil padcu) štiri kilometre pred ciljem, ko se je poškodoval in odstopil Jack Haig iz Bahrain Victoriousa, izgubil stik z vodilnimi in izgubljal čas. Bil je sam, brez ekipe, ki bi ga zaščitila, se je Horner obregnil tudi ob UAE Emirates. Medtem pa je rumeni Mathieu van der Poel kot pomočnik navijal tempo za šprinterski vlak moštva Alpecin Fenix, ki se je nazadnje s prvim mestom Tima Merlierja in drugim Jasperja Philipsena veselilo veličastne zmage.

"Ampak ne skrbite, Wout je bil 15."

Za zadnji padec dneva, v zadnjih nekaj sto metrih etape, pa je bil kriv Avstralec Caleb Ewan (Lotto Soudal), je natančno razložil Horner. "Tokrat sem ga prvič videl narediti napako," je zapisal. Ewan se je uštel pri vstopu v zadnji ovinek, prilepil se je Merlierju na zadnje kolo in ni predvideval, da bo ta po najkrajši poti sekal desno. Manever mu je 'vzel' prvo kolo in ravnotežje, ob padcu pa je zbil še Petra Sagana. "Za Merlierja in Alpecin res čudovita in čustvena zmaga, Sagan brez točk, Ewan končal dirko, ampak ne skrbite, Wout je bil 15. Primož je zadaj vozil kot manijak, izgubljal čas in možnosti za zmago na Dirki po Franciji, ampak z Van Aertom so res dobili 15. mesto. V Jumbo-Vismi so popolni tepci (knuckleheads)."

Pa še to, če je bil za Ineos Grenadiers začetek Toura videti slab, začetek tretjega dne pa naravnost obupen, lahko danes pogledajo na lestvico, kjer je Richard Carapaz tretji, pred obema Slovencema, eden od njiju je ranjen in je danes izgubil več kot minuto, ter si mislijo, da je to naravnost odličen položaj, analizo sklene Horner.