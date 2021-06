Direktor Toura ostro zavrača krivdo za padce

L'Equipe se je posvetil tretji etapi dirke, kjer je grdo podel tudi slovenski zvezdnik Primož Roglič. A Gouvenou trdi, da je za padce kriva tudi sodobna prometna infrastruktura.

"Morali smo izpustiti Lorient, Lanester, Hennebont in Plouay, ker so bili prenevarni. A v Franciji ni več srednje velikega mesta brez prometnega otoka, krožišča ali pa zožitve ceste," je dejal Gouvenou in dodal, da je bilo pred desetletjem v Franciji tisoč nevarnih odsekov za kolesarje v Franciji, danes pa so jih identificirali že 2300.

Ob Rogliču, ki si je pri padcu "pridelal" minuto zaostanka, je zelo grdo padel tudi Avstralec Caleb Ewan. Avstralski sprinter si je pri tem zlomil ključnico. Že pred tem si je ramo izpahnil nekdanji zmagovalec Toura Britanec Geraint Thomas.

V ponedeljek je prišlo do padca tudi v zaključku etape. Foto: Guliverimage

Kolesarji so že pred etapo opozarjali na nevaren zaključek

Del krivde pa bodo morali bržkone prevzeti tudi prireditelji. Kolesarji so pred ponedeljkovo etapo opozorili na nevaren zaključek etape in od vodstva tekmovanja zahtevali, da pravilo o treh kilometrih pred ciljem tokrat razširijo na osem kilometrov.

Omenjeno pravilo veleva, da se vsem kolesarjem, ki se nahajajo v tem območju, na koncu šteje enak čas kot zmagovalcu, s čimer se za etapno zmago v končnici borijo le najboljši, tisti z zagotovljenim časom pa pred končnico lahko nekoliko popustijo. Gneča v glavnini se s tem pred ciljnim sprintom občutno zmanjša. To je tekmovalna žirija sicer zavrnila.