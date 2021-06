Zmagovita vrnitev Marka Cavendisha! Slovenci dan preživeli brez padcev.

"Ne vem, kaj reči. Že biti tukaj je nekaj posebnega, kaj šele zmagati v etapi," je v cilju razlagal čustveni 36-letni zvezdnik z otoka Man, se zahvaljeval ekipi Deceuninck QuickStep, ki je verjela vanj. Prav za ekipo QuickStep je Cavendish zadnjič dobil etapo na Touru, leta 2016. Zdaj ima 31 etapnih zmag, na večni lestvici je pred njim le legendarni Belgijec Eddy Merckx (34). Cavendish je danes prišel do zelene majice, slekel jo je moštvenemu kolegu, kapetanu Julianu Alaphilippu.

"Bile so res lepe ceste, pilotiral sem Michaela Matthewsa kolikor sem ga lahko, sama sva v šprintih, ampak mislim, da nama je šlo dobro, Zaenkrat vse poteka po načrtih. Že danes je bilo malce počitka, jutri zame tudi, nato pa bo šlo zares, s kategoriziranimi klanci," je za RTV Slovenija po etapi povedal Luka Mezgec, ki je avstralskemu kolegu Mathewsu pomagal do četrtega mesta.

Drugo in tretje sta danes zasedla Francoz Nacer Bouhanni (Arkea Samsic) in Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin Fenix). Vsi slovenski kolesarji so varno pripeljali v cilj v času zmagovalca. Tadej Pogačar na 28. mestu, Matej Mohorič 43., Primož Roglič 61. in Luka Mezgec 76. Najboljši Slovenec v skupnem seštevku ostaja Pogačar na šestem mestu, Roglič je 20., Mohorič je 39. in Mezgec 61.

Za slovensko nacionalno televizijo je spregovoril tudi Matej Mohorič: Hitrosti so nenormalno visoke, to je največja dirka na svetu in drugače niti ne more biti. Zaradi vetra je bilo v zaključku tudi zelo hektično, spredaj je bilo nemogoče vztrajati več kot nekaj minut, kolesarji so se ves čas menjali, vse se je mešalo, težko je imeti v takem pregled nad situacijo."

Etapa se je zaradi včerajšnjih dogodkov začela s protestom, ko se je karavana kakšnih 900 metrov po startu ustavila, a se je dirka tudi zaradi neenotnosti med tekmovalci (vsi se niso hoteli ustaviti ob starosti v karavani, Nemcu Andreju Greiplu) hitro nadaljevala, a tokrat v veliko bolj umirjenem ritmu.

Večji del etape sta bežala Belgijec Brent Van Moer (Lotto Soudal) in Francoz Pierre-Luc Perichon (Cofidis), bojevitemu Van Moeru je skora uspelo priti čisto do cilja, sprinterska konjenica ga je ujela le kakšnih 150, 200 metrov pred ciljno črto, a nato v klasičnem sprinterskem boju obračunala za etapno zmago.

Te se je veselil letos prerojeni Cavendish in slavil 152. zmago v karieri in 31. etapno zmago na Touru.

V sredo bo na vrsti prvi od dveh kronometrov na letošnjem Touru. Kolesarje čaka 27,2 km dolga vožnja na čas od Changeja do Laval Espace Mayenna. Gre za poglavitno ravninsko traso, ki pa bo kljub temu postregla z razlikami v boju za skupno zmago.

Dirka po Franciji, potek 4. etape (Redon-Fougeres, 150,4 km):

Cilj: Belgijcu ni uspelo, sprinterji so ga prehiteli le 150 metrov pred ciljem, v klasičnem sprinterskem spopadu pa je bil najmočnejši britanski veteran Mark Cavendigh (Deceuninck QuickStep)!

16:59 (6 km do cilja): zanimivo, Belgijec še vedno 54 sekund pred glavnino, ta je medtem ujela Francoza Perichona. Ampak glavnina je močno navila tempo, prednost Van Moera kopni.

16:57 (8 km do cilja): Van Moer junaško vztraja dobro minuto pred glavnino. Mu bo uspelo priti do cilja?

16:50 (14 km do cilja): karavana je prispela v strnjeno naselje in s tem na nekoliko ožjo cesto, ampak danes so kolesarji zelo previdni in so varno izpeljali pasti. Medtem je še zadnjič poskusil Brent Van Moer in nekoliko pobegnil kolegu, s katerim sta bežala večji del etape, Belgijec zdaj vozi sam dobro minuto pred glavnino. Na čelu te se postavljajo ekipe s sprinterskimi aduti za etapno zmago.

16:42 (20 km do cilja): ubežnika imata še manj kot minuto prednosti.

16:23 (36 km do cilja): ubežnika sta na letečem cilju v Vitreju zasedla prvi dve mesti, minuto in deset sekund za njima pa so v glavnini sprinterski vlaki uprizorili nekakšno generalko pred današnjim ciljem. Deceuninck QuickStep je opravil odlično delo za Marka Cavendisha, ki je prišel do 15 točk, četrti je bil njegov pomočnik Michael Morkov, peti pa Nacer Bouhanni (Arkea Samsic), ki je včerajšnjo etapo končal na tretjem mestu. Tudi naš Luka Mezgec (BikeExchange) je s 13. mestom prišel do treh točk.

💚 @MarkCavendish takes 3rd place at the intermediate sprint and scores 15 points in the green jersey classification.



💚 @MarkCavendish prend la 3ème place au sprint intermédiaire et marque 15 points au classement du maillot vert. Affaire à suivre !#TDF2021 pic.twitter.com/T4xgLAlCRH — Tour de France™ (@LeTour) June 29, 2021

Julian Alaphilippe (Deceuninck QuickStep) je s 14. mesto prišel do novih dveh točk, s skupno 82 ostaja varno v zeleni majici najboljšega po točkah. Drugi v tej razvrstitvi je rumeni Mathieu van der Poel (Alpecin Fenix) z 62 točkami.

Ranjeni Primož Roglič in njegovi kolegi iz Jumbo-Visme se danes ne izpostavljajo, v ozadju glavnine se izogibajo vsem nevarnostim. Res pa je tudi, da je danes cesta širša in manj zavita, tudi zaključek etape ne bo tako zahteven kot včeraj. Upamo, da bomo konec dneva dočakali brez novih padcev.

16:10 (45 km do cilja): ubežnika imata še 1:18 prednosti pred preostalimi 175 kolesarji, ki so danes začeli s četro etapo.

Eden od favoritov za današnjo zmago, britanski sprinter Mark Cavendish (deceuninck QuickStep) je po mehanski okvari nekoliko zaostal, pa nato hitro spet ujel glavnino:

🏁 50KM



The gap is at 1'35" whilst a mechanical problem sees 🇬🇧🇮🇲 @MarkCavendish slightly delayed.



Le peloton est pointé à 1'35" de l'échappée. 🇬🇧🇮🇲 @MarkCavendish a eu un problème technique, il est désormais rentré dans le peloton.#TDF2021 pic.twitter.com/LX8Ih6mvJE — Tour de France™ (@LeTour) June 29, 2021

Še vedno odmeva včerajšnji kaos

Kolesarji so danes s protestom opozorili na nevarne razmere na dirki, na včerajšnje dogajanje pa se je odzval tudi predsednik Mednarodne kolesarske zveze (Uci) David Lappartient. "Ceste so bile v redu, konstantno široke in brez prometnih otočkov. Zaključek etape je bil tehničen, ampak na koncu je bila lepa ravna cesta. Gre za to, da so bili vsi zelo hitri, saj je Pontivy na dnu strme doline," je za časnik Ouest France sprva dejal Lappartient, poroča STA.

"Predvsem je bila glavnina zelo nervozna, Roglič pa je bil ob padcu povsem sam, brez vpliva drugih kolesarjev. Podobno kot Ewan v zaključku," še prvega moža Ucija citirajo pri kolesarskem portalu Cyclingnewsu. "Velika večina padcev se zgodi zaradi pomanjkanja osredotočenosti, ampak seveda razumem kolesarje. So pod stresom cel dan. Samoumevno je, da je veliko nestrpnosti, vsi želijo biti spredaj, kjer pa ni prostora za vse kolesarje. Prepričan pa sem, da ne moreš za to okriviti ceste."

"Če bo šlo tako naprej, bosta ostala zgolj dva ali trije kandidati za zmago na dirki"

Za RTV Slovenija je tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious) pred današnjo četrto etapo ocenil dogajanje in splošno stanje na cestah na kolesarskih dirkah.

"Če je enačba, da je cesta široka šest metrov, lahko potem v tistih šestih metrih drug ob drugem kolesari pet, šest kolesarjev, 180 jih tam pač ne more biti. Avtomatično potem prihaja do padcev. Vsak, ki ni previden, ki sili naprej, kjer ni prostora, vpliva še na veliko drugih okoli sebe. Neizogibno je, da se ob takem stresu, takšni želji in ob tem, da smo pripravljeni marsikaj tvegati, zgodijo padci. Zato je to največja dirka na svetu in veliko ljudi jo spremlja," je dejal 26-letnik iz Podblice.

"Težko je najti primerne rešitve, težko je biti pameten. Mogoče je edina stvar, ki bi jo lahko spremenili, da bi čase za generalno razvrstitev pobrali okoli 10 km pred ciljem in s tem vsaj omilili to 'vojno' in ohranili čim več kandidatov za skupno zmago vsaj do drugega tedna. Če bo šlo tako naprej, bosta ostala zgolj dva ali trije kandidati za zmago na dirki," pa je še o morebitnih rešitvah pristavil Mohorič.

15:57 (55 km do cilja): glavnina je po tem, ko se je ubežnikoma malce preveč in predvsem prezgodaj približala, popustila. Vodilna sta se spet približala dvema minutama prednosti, zdaj se je razlika ustalila pri dobri minuti in pol. Za zdaj imajo kolesarji tudi srečo z vremenom, vozijo v jasnem, ampak vremenoslovci so za danes napovedali možnost ploh.

15:35 (72 km do cilja): dirka danes poteka mirno, prednost vodilne dvojice pa počasi pada, zdaj znaša le še minuto in 35 sekund. Karavana se počasi približuje Vitreju (36 km pred ciljem), kjer bo danes leteči sprint.

⏱The breakaway is now only 1'34" ahead of the peloton with 80km before the finish in Fougères.



⏱1'34" d'avance pour les 2 hommes de tête désormais. Ils sont à moins de 80 km de Fougères.#TDF2021 pic.twitter.com/eSOjI8POtN — Tour de France™ (@LeTour) June 29, 2021

15:10 (90 km do cilja): ubežnika imata dobri dve minuti prednosti pred glavnino.

💪 🇫🇷 Pierre-Luc Périchon and 🇧🇪 Brent Van Moer are the first two attackers. They quickly build an advantage of over 1 minute.



💪 🇫🇷 @PerichonPLuc et 🇧🇪 @Brentvanmoer sont les premiers à attaquer. Ils prennent rapidement plus d'une minute d'avance.#TDF2021 pic.twitter.com/LRoyVQ66VE — Tour de France™ (@LeTour) June 29, 2021

Trenutno sta dva ubežnika Pierre-Luc Périchon (Cofidis) in Brent Van Moer (Lotto Soudal), ki imata nekaj več kot dve minuti prednosti pred glavnino. Do cilja je še 100 kilometrov.

Malo po začetku etape so se kolesarji protestno ustavili, nato pa prvih deset kilometrov odpeljali v zmernem tempu in brez pravega dirkanja. Karavana se je ustavila v znak protesta zaradi neprimernih tras. S so želeli opozoriti, da se kolesarje spoštuje do te mere, kot oni spoštujejo dirko in vse kar je povezano z njo. Po desetih kilometrih se je 4. etapa dejansko tudi začela.