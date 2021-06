Rogliču zelena luč, a ta Tour je brutalen. "Tako ne moremo nadaljevati!"

Prav Jumbo-Visma je zaradi padcev na letošnjem Touru eno od najbolj prizadetih moštev. V prvi etapi je njen motor, Nemec Tony Martin, treščil v transparent neodgovorne gledalke ob progi, čezenj je poletel še Roglič, pa Wout van Aert ... Na tleh je takrat končala večina pelotona, prav tako tudi v naslednjem padcu, le nekaj kilometrov pred koncem prve etape.

Roglič in njegovi kolegi so prvi dan preživeli z nekaj praskami, tudi Martin je stisnil zobe in nato odpeljal naslednji dve etapi, a je danes Jumbo-Visma ostala brez Nizozemca Gesinka, spet je padel Roglič, ki ga je deset kilometrov pred ciljem med prerivanjem za položaje v glavnini sunil Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), a tokrat 31-letni Kisovčan ni imel takšne sreče kot v soboto. Šokiran in okrvavljen je prišel v cilj, toda kar minuto in 21 sekund za zmagovalcem, v skupnem seštevku je s tretjega zdrsnil na 20. mesto.

Takole je krvavel Steven Kruijswijk. Foto: Guliverimage

Rogliču so zdravniki po pregledu v bolnišnici prižgali zeleno luč. "K sreči sem še v enem kosu. Sicer sem popolnoma odprt po telesu, ampak nič ni zlomljeno. Na splošno to za nas ni bil dober dan. Colbrelli me je zbil s telesom. To ni bilo potrebno. Zaključek je bil zelo stresen na teh ozkih cestah. A lahko nadaljujemo. Nihče si ne zasluži takšnih stvari, vsi trdo delamo, trdo treniramo, en padec pa ti nato lahko vzame vse to. Najpomembnejše je, da se lahko še naprej bojujemo," je zvečer sporočil Roglič, ki pa bo jutri na cesti videl, kakšne posledice sta pustila dva padca.

Danes je imel težave še en član nizozemske ekipe, Steven Kruijswijk, ki je moral v bolnišnico na šivanje prsta. Tudi on bo k sreči lahko nadaljeval.

Za prvi šok dneva je poskrbel Geraint Thomas, kapetan moštva Ineos Grenadiers, ki si je pri padcu v začetku tretje etape izpahnil ramo. Takrat je padel tudi Gesink. Valižan je lahko nadaljeval, Nizozemec ne. Thomasovo stanje bodo ocenili v torek zjutraj pred četrto etapo in se odločili, ali bo štartal, pravijo v Ineosu.

Ob koncu etape je bilo še veliko bolj napeto. Nervoza med kolesarji, visoke hitrosti, ozke in mokre ceste so bili razlogi za še dva padca. Bahrain Mateja Mohoriča je pri predzadnjem izgubil kapetana Jacka Haiga, v zadnjem padcu dneva, že med zaključnim sprintom, sta jo skupila Avstralec Caleb Ewan (Lotto Soudal) in Slovak Peter Sagan (Bora Hansgrohe). Sagan se je hitro pobral, Ewan je obležal in z zlomljeno ključnico končal letošnji Tour.

Peter Sagan in Caleb Ewan Foto: Guliverimage

Po prvih treh dneh je dirko končalo šest kolesarjev. Tako ne gre več naprej, je splošno prepričanje med šefi ekip. "Tako ne moremo nadaljevati. Danes so dirko spremljale tudi družine, starši svojim otrokom ne bodo dovolili v kolesarstvo. Nekaj moramo spremeniti, tako ne gre več naprej," je novinarjem v cilju razlagal ogorčeni šef ekipe Groupama FDJ Marc Madiot.

Kolesarji bentijo po družbenih omrežjih

Kolesarji in nekatera moštva so prirediteljem danes prigovarjali, naj zaradi zahtevnega finiša etape nevtralizacijo v primeru nevšečnosti s treh kilometrov pred ciljem prestavijo na pet kilometrov. Prireditelji so jih zavrnili.

"Tisti, ki si je zamislil to traso, naj se poskuša peljati s 180 kolesarji po zaviti in le pet metrov široki cesti na robu zmogljivosti. Res je, da dirko težko naredijo kolesarji sami, ampak to je noro, ceste so preprosto preozke za Dirko po Franciji," se je jezil Andre Greipel (Israel StartUp Nation).

Whoever designed today’s stage @LeTour should try to ride with 180 riders on a twisty 5m wide road next to each other and pushing Wachbootes to the limits. Of course we riders make the race at the end but the riders also ask for an earlier time taking 5 km to go which was refused — Andre Greipel (@AndreGreipel) June 28, 2021

"Hecno je, kako so v imenu varnosti prepovedali 'super tuck' držo na kolesu, obenem pa imamo take zaključke etap, kot je bil danes," je bil zajedljiv Simon Geschke (Cofidis). Tudi Julien Bernard (Trek Segafredo) je usmeril puščico proti Mednarodni kolesarski zvezi (Uci): "Gledal sem posnetek finiša današnje etape in vsi kolesarji so imeli nogavice prave višine, zato je vse OK."

Robbie McEwen je zapisal: "Noben užitek ni komentiratui Dirke po Franciji, ko je toliko padcev, katerih posledica so grde poškodbe, strte sanje in izločeni tekmovalci. Neodgovorno snovanje trase, popolna brezbrižnost do varnosti in nespoštovanje tekmovalcev."