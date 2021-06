Italijan sporoča: Za Rogličev padec ne smete kriviti mene

Začetek letošnjega Toura bi z eno besedo lahko opisali kot pokol. V ospredju je sicer lov na rumeno majico, a se je v prvih treh etapah veliko govorilo o padcih. Tem se nekako ne uspe izogniti slovenski kolesarski šampion. Skupil jih je že v prvi etapi, ko je z moštvenim kolegom, ki se je zaletel v transparent navijačice, poletel in se znašel na tleh. Bolečine so bile prisotne naslednji dan in tudi še v tretji etapi, ko se je nekdanji skakalec znova znašel na tleh.

Že pred tem je izgubil pomembnega moštvenega kolega Roberta Gesinka (Jumbo-Visma), ki je padel čez Gerainta Thomasa (Ineos Grenadiers). Deset kilometrov pred ciljem smo spet na tleh videli kolesarja nizozemskega moštva in spet je bil Roglič tisti, ki jih je skupil.

Colbrelli in Roglič imata vsak svojo plat zgodbe o padcu

Ob njegovem padcu se je na televizijskem posnetku lepo videlo, kako je italijanski kolesar Sonny Colbrelli z roko zažugal ob pogledu na padajočega Rogliča, kar je bil jasen znak, da se je med njima nekaj zgodilo. Po koncu dneva je član ekipe Bahrain Victorious povedal svojo plat zgodbe: "Nikdar nočeš videti nekoga pasti. Padec Primoža je bil splet nesrečnih okoliščin. Skupina se je v zaključku etape pomikala od leve proti desni. Roglič je prišel od zadaj, da bi se pomaknil naprej, in najini krmili sta trčili. Skoraj sva se oba znašla na tleh. Srečo sem imel, da sem lahko ostal na kolesu. Moj odziv po tem dogodku je izviral iz strahu. Žal mi je za Rogliča. Ne verjamem, da sem jaz kriv za padec."

Kakšne posledice sta pustila padca, bomo videli v prihodnjih dneh. Foto: Reuters

Roglič je skupaj z moštvenimi kolegi poskušal ujeti priključek z junaki tretjega dne, a mu ni uspelo. Ves v bolečinah je zaostal minuto in 21 sekund. Tako je izgubil veliko časa v skupnem seštevku, v katerem je z zaostankom minute in 35 sekund na 20. mestu. Bolj kot to pa ga zaradi padcev boli telo, kar se bo v prihodnjih dneh zagotovo poznalo. Zlasti v sredo, ko je na sporedu posamični kronometer in je drža na kolesu zelo pomembna.

"K sreči sem še v enem kosu. Sicer sem popolnoma odprt po telesu, ampak nič ni zlomljeno. Na splošno to za nas ni bil dober dan. Colbrelli me je zbil s telesom. To ni bilo potrebno. Zaključek na teh ozkih cestah je bil zelo stresen. A lahko nadaljujemo. Nihče si ne zasluži takšnih stvari, vsi trdo delamo, trdo treniramo, en padec pa ti nato lahko vse to vzame. Najpomembnejše je, da se lahko še naprej bojujemo," je v ponedeljek zvečer sporočil Roglič, pri katerem rentgenske preiskave k sreči niso pokazale nič zlomljenega.