Namestnik direktorja Dirke po Franciji Pierre-Yves Thouault je v pogovoru za agencijo AFP napovedal, da bodo proti osebi (za zdaj je njena identiteta še neznana) sprožili sankcije, s čimer želijo preprečiti podobne incidente na kolesarskih dirkah, kjer je nemogoče zaščititi sleherni meter trase.

Prvi kolesar, ki je včeraj, nič hudega sluteč, zadel ob ogromen kartonasti transparent z napisom Allez Opi-Omi (Gremo, dedi in babi), s katerim je neprevidna navijačica 45 kilometrov pred koncem skoraj 198 kilometrov dolge etape od Bresta do kraja Landerneau pozirala kameram, s hrbtom obrnjena proti kolesarski karavani, je bil Nemec iz ekipe Jumbo-Visma Tony Martin.

Njegov padec je sprožil domino efekt in kar naenkrat se je večji del karavane znašel na tleh. Nekateri so jo odnesli z le nekaj odrgninami ali celo brez, drugi so zaradi hudih poškodb Tour morali zapustiti, še preden se je ta dobro začel.

"Do padca smo imeli vse pod nadzorom," je Martin sporočil v izjavi za javnost.

"Fante sem po desni strani pripeljal na čelo skupine, pri tem pa trčil ob znak, ki ga je v rokah držala gledalka. Vse se je zgodilo izjemno hitro, skoraj vsak naša ekipa se je znašla na tleh. Večina gledalcev se vede spoštljivo, ta pa se žal ni," je opozoril Nemec in dodal, da je Primož Roglič v nesreči k sreči odnesel celo kožo, in izrazil upanje, da so njegove fizične poškodbe in poškodbe preostalih obvladljive.

To ni bil edini skupinski padec na dirki, slabih osem kilometrov pred ciljem se je zaradi stika obročev na kolesih zgodil še eden.

Na uvodni etapi se je poškodovalo najmanj 25 kolesarjev, že zdaj je znano, da bodo zaradi obsežnosti poškodb najmanj štirje že po prvem dnevu zapustili dirko. To so Marc Soler (Movistar), Cyril Lemoine (B&B Hotels-KTM), ki so ga s prizorišča nesreče odnesli na nosilih, Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ) in Jasha Sütterlin (DSM).

Poškodovan je tudi Marc Hirschi, sotekmovalec Tadeja Pogačarja v ekipi UAE Emirates, ta je včeraj oblekel belo majico najboljšega mladega kolesarja. Švicar si je pri padcu izpahnil ramo, njegov nastop na današnji etapi je še vedno pod vprašajem.

