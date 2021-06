Nizozemec z izjemno predstavo v rumenem, Pogačar in Roglič izvrstna drugi in tretji!

Cilj - Nizozemski kolesar Mathieu van der Poel (Alpecin Fenix) je junak druge etape, po kateri je oblekel rumeno majico vodilnega na dirki. Tadej Pogačar in Primož Roglič sta bila odlična drugi in tretji. Lanskoletni junak Toura je v skupnem seštevku napredoval na tretje mesto, Roglič je četrti.

2 km do cilja - Začel se je zaključni vzpon

4 km do cilja - Napetost je vse večja. Kolesarji so blizu zaključnega vzpona. Pogačar v dobrem položaju, Roglič se prebija naprej. Ineos Grenadiers narekuje hud tempo.

6 km do cilja - Vse bolj napeto je v glavnini. Še malo in začel se bo zaključni vzpon.

10 km do cilja - Kolesarji se bodo morali ob koncu še enkrat povzpeti na Mur-de-Bretagne. Slovenska kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič sta danes dobro razpoložena.

15 km do cilja - Na vrhu gorskega cilja Mur-de-Bretagne je bil najhitrejši Mathieu van der Poel. Pobral je osem bonifikacijskih sekund. Tadej Pogačar je prejel pet, Primož Roglič dve sekundi, kar je dobrodošlo v boju za rumeno majico. Julian Alaphilippe ni prejel nobene.

💪🇳🇱@mathieuvdpoel attacks in the first climb of Mûr-de-Bretagne!



💪 Attaque de 🇳🇱 Mathieu van der Poel dans la première ascension de Mûr-de-Bretagne !#TDF2021 pic.twitter.com/5IQDwZAvX2 — Tour de France™ (@LeTour) June 27, 2021

17 km do cilja - Mathieu van der Poel je skočil. Nihče mu ne sledi.

18 km do cilja - Edward Theuns (Trek-Segafredo) je kot zadnji od ubežnikov ujet. V ospredju je ostala smetana. Približuje se vzpon na Mur-de-Bretagne, kjer se bodo delile bonifikacijske sekunde.

24 km do cilja - Prednost dveh ubežnikov je le še 50 sekund. In vse bližje je vzpon na Mur-de-Bretagne, na katerem se bodo delile bonifikacijske sekunde - v skupnem seštevku se bo najboljšemu odštelo osem sekund. Pri drugem vzponu na Mur-de-Bretagne bo cilj etape. Zmagovalec etape dobi dodatnih deset sekund odbitka, zato se obeta razburljiv zaključek.

Foto: A.S.O. 35 km do cilja - "Lahko bi bilo bolje, če ne bi bilo padca. Posledice čutim povsod. Bolečina je v nogah. Upam, da bo šlo bolje. V 2018 sem kolesaril ta vzpon, ko je zmagal Dan Martin. Pričakujem podoben zaključek kot včeraj. Na Dirki po Franciji je vedno boj in tudi danes bo šlo na polno," je pred začetkom današnje etape dejal Primož Roglič (Jumbo-Visma).

37 km do cilja - V glavnini je vse več napetosti, kajti glavno dogajanje se pričakuje v zaključku. Pred kolesarji sta še gorska cilja Côte du village in Mûr-de-Bretagne, na katerega se bodo povzpeli še povsem ob zaključku. Med gorskima ciljema ni spusta, ampak položna trasa. Ubežnika imata 1:58 prednosti.

46 km do cilja - Edward Theuns (Trek-Segafredo) in Jérémy Cabot (Team TotalEnergies) uspešno bežita in imata 2:08 prednosti.

65 km do cilja - v ospredju sta le še Edward Theuns (Trek-Segafredo) in Jérémy Cabot (Team TotalEnergies). Njuna prednost znaša 1:45. Čez slabih 40 kilometrov bo prvič v današnjem dnevu sledil vzpon na Mur-de-Bretagne, na katerem se bodo delile bonifikacijske sekunde. Najhitrejši na gorskem cilju III. kategorije bo prejel darilo osmih sekund, medtem ko na cilju zmagovalec prejme deset. Zato se obeta pravi spektakel že pred ciljem. Temperatura ozračja je 18 stopinj.

67 km do cilja - Edward Theuns (Trek-Segafredo) je osvojil točko na naslednjem gorskem cilju Cote de Saint-Brieuc. Trenutno je sam v ospredju. Ide Schelling (Bora-hansgrohe) in Anthony Perez (Cofidis) sta ujeta. Na čelu glavnine sta ekipi FDJ in UAE Emirates.

70 km do cilja - V ubežni skupini je pri spustu na mokrem cestišču padel Simon Clarke (Qhubeka Assos), a lahko nadaljuje z vožnjo.

74 km do cilja - Mathieu van der Poel ima predrto zadnjo pnevmatiko. Sledila je menjava zadnjega obroča, a to ne bo ovira, da ne bi danes posegel po odlični uvrstitvi. Prednost ubežnikov znaša le še 1:05.

80 km do cilj - Ide Schelling (Bora-hansgrohe) je na gorskem cilju IV. kategorije Cote de Pordic premagal Anthonyja Perezea (Cofidis) in je z osvojeno točko virtualno spet v pikčasti majici za najboljšega na gorskih ciljih, ki jo ima danes na plečih. Glavnina zaostaja 1:30.

87 km do cilja - "Pričakujem, da bo že pri prvem vzponu na Mur-de-Bretagne šlo na polno. 8 sekund na tem gorskem cilju je veliko, zato pričakujem izreden boj. Pričakujem tudi, da bo Alaphilippe danes zmagal etapo. Presenečen bom, če ne bo," pravi Jack Haig (Bahrain-Victorious).

92 km do cilja - Videti je, da bodo ubežniki ujeti do prvega prelomnega dela 2. etape. Dvakrat bodo morali kolesarji ob koncu na Mur-de-Bretagne. Drugič bo predstavljal cilj, prvič - 15 km pred ciljem - pa se bodo na njem delile bonifikacijske sekunde. In če bodo ubežniki do takrat ujeti, lahko pričakujemo skok kakšnih od konkurentov za skupno zmago na letošnjem Touru. Trenuten naskok ubežnikov znaša le še 1:20..

105 km do cilja - Gorski cilj IV. kategorije Cote de Sainte/Barbe je dobil Anthony Perez. Skupaj z Idejem Schellingom imata enako število točk na gorskih ciljih, a je trenutno vodilni Perez, ki je bil včeraj hitrejši na gorskem cilju III. kategorije. Glavnina zaostaja 2:05.

⛰ @PerezAnthony1 takes the KOM point at the Côte de la Sainte-Barbe after a fierce battle with @IdeSchelling.



⛰ Anthony Perez prend le point au sommet de la Côte de la Sainte-Barbe au prix d'un sprint intense face à Ide Schelling.#TDF2021 pic.twitter.com/s19C75Vxn8 — Tour de France™ (@LeTour) June 27, 2021

117 km do cilja - povprečna hitrost ubežnikov znaša 44,5 km/h. Njihova prednost pred glavnino znaša 3:22.

127 km do cilja - v ubežni skupini ni junaka, ki bi v preteklosti osvojil etapo na Dirki po Franciji. Zato pa je Clarku dvakrat uspelo na Vuelti - Anthony Perez (Cofidis), Simon Clarke (Qhubeka Assos), Jonas Koch (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), nosilec pikčaste majice Ide Schelling (Bora-hansgrohe), Jérémy Cabot (Team TotalEnergies) in Edward Theuns (Trek-Segafredo). Prednost zdaj znaša 3:30.

Julian Alaphilippe je 14. kolesar, ki je na treh zaporednih Tourih nosil rumeno majico vodilnega.

🌈💛@alafpolak1 in yellow is turning into a common sight in @LeTour. But his exploits are exceptional: he’s only the 14th rider to wear the Maillot Jaune in 3 consecutive editions since the race was born in 1903.#TDF2021 pic.twitter.com/nMVenrjRVM — letourdata (@letourdata) June 27, 2021

145 km do cilja - na čelu glavnine je ekipa (Deceuninck - Quick Step), ki ima v svojih vrstah v rumeno odetega Juliana Alaphilippa, ki bo skušal napasti tudi danes, saj mu je zaključek pisan na kožo. Prednost ubežnikov znaša 3:54. Kolesarjem nagaja dež. Plohe so v dem delu Francije stalnice, zato ni nobeno presenečenje, da jih je namočilo.

"Upamo na boljši dan. Včeraj ni bil najboljši, lahko bi bil celo slabši. Primož je bil zraven, jaz tudi. Alaphilippe je bil močan. Danes je podobna trasa. Zaključni klanec je nekoliko težji. Skušati moramo ostati zraven in upati na dober rezultat. Upam, da bom zraven in tudi Primož (Primož Roglič, op. a.), ki je včeraj pokazal dobro formo," je pred začetkom etape dejal član Jumbo-Visme Wout van Aert, ki bo upal na dobro etapno uvrstitev tudi danes.

157 km do cilja: Trasa dirke danes pelje tudi mimo kraja Lannion, od koder prihaja Franck Bonnamour (B&B Hotels p/b KTM), ki navdušeno pozdravlja navijače.

13.40 (170 km do cilja): Po več poskusih pobega se je formirala manjša ubežna skupina, v kateri je šest kolesarjev: Anthony Perez (Cofidis), Simon Clarke (Qhubeka Assos), Jonas Koch (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), nosilec pikčaste majice Ide Schelling (Bora-hansgrohe), Jérémy Cabot (Team TotalEnergies) in Edward Theuns (Trek-Segafredo).

13:20 (štart 2. etape) - točno ob 13.20 je kolesarska karavana Dirke po Franciji prevozila ti. kilometer nič in se podala na 184 km dolgo pot od šarmantnega obmorskega mesteca Perros-Guirec do zaključka na vzponu Mur-de-Bretagne (III. kategorije). Dan bo posebnega pomena za slovenskega šprinterja Luko Mezgeca iz avstralske ekipe Bike Exchange, ki prav danes praznuje 33. rojstni dan. Čestitke!

The view from the lead car 🚘



La vue de la voiture de tête 🚘#TDF2021 pic.twitter.com/WIyEzJUuFi — Tour de France™ (@LeTour) June 27, 2021

Štirje kolesarji so že danes oblekli drugačne majic. V rumeni majici vodilnega bo danes dirkal domačin Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step), Avstralec Michael Matthews je upravičeno ponosen na zeleno majico najboljšega po točkah (Bike Exchange), Tadej Pogačar (UAE Emirates) bo kot najboljši mladi kolesar etapo preživel v beli majici, medtem ko bo Ide Schelling (Bora) še kako opazen v pikčasti majici najboljšega na gorskih ciljih. Nizozemec je bil včeraj izbran za najbolj borbenega kolesarji na dirki.