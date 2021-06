Policija aretirala gledalko, ki je na Touru povzročila množičen padec

Organizator Dirke po Franciji je takoj po incidentu sprožil postopek, policija pa nemudoma začela z iskalno akcijo za žensko, ki je z nespametno potezo povzročila pravi masaker v karavani kolesarjev.

"Navijačica" je namreč pozirala z ogromnim kartonastim transparentom Allez Opi-Omi (Gremo, dedi in babi) in povrhu vsega bližajoči se karavani kolesarjev kazala hrbet. V transparent je prvi treščil moštveni kolega Primoža Rogliča pri Jumbo-Vismi Tony Martin, izgubil nadzor nad kolesom, sledil pa je učinek domin. Kolesarji so padali kot po tekočem traku. Mnogi so ležali v bolečinah, a se jim je v nadaljevanju nekako le uspelo pobrati, spet sesti na kolo in odpeljati do cilja etape v bolečinah.

Gledalka je pobegnila s kraja nesreče in kmalu so začeli z njenim iskanjem. Danes so jo naposled našli. Po nekaterih informacijah naj bi jo čakala kazen v višini 1.500 evrov. Kazen bi lahko dobila dodatne razsežnosti, če se bodo kolesarji odločili za civilne tožbe. Marc Soler je že namignil, da utegne tožiti gledalko. Tu so še ekipe, ki so izgubile svoje kolesarje v boju za vidnejše uvrstitve.

"Nespametno in neodgovorno ravnanje navijačice na kolesarski Dirki po Franciji bi lahko zanjo pomenilo kazensko obsodbo in plačilo odškodnine. Sreča v nesreči - tako za kolesarje, s pravnega vidika pa predvsem za nespametnico - je, da so lahko vsi kolesarji nadaljevali tekmovanje. Zaradi tega je namreč zelo težko oceniti škodo, nematerialno in materialno, ki jo je gledalka povzročila," je v današnjem pogovoru za Sportal dejal Blaž Tomažin Bolcar, odvetnik, specializiran za športno pravo.

Zagotovo bodo navijači v prihodnje dobro razmislili, kako se bodo obnašali ob trasi, saj je jasno, da jih v primeru neljubih dogodkov čakajo kazni.