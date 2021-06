Neverjetni Pogačar v izjemnem slogu do zmage: rumena majica povsem blizu

Posamični kronometer:

1. Tadej Pogačar (Slo) UAE Emirates 32:00 (povorečna hitrost 51 km/h)

2. Stefan Kung (Švi) Groupama-FDJ 32:19

3. Jonas Vingegaard (Dan) Jumbo-Visma 32:27

4. Wout van Aert (Bel) Jumbo-Visma 32:30

5. Kasper Asgreen (Dan) Deceuninck-Quickstep 32:37

6. Mathieu van der Poel (Niz) Alpecin-Fenix 32:31

7. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 32:44

8. Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck QuickStep 32:55

. Richie Porte (Avs) Ineos Grenadiers isti čas

...

36. Matej Mohorič (Slo) Bahrain-Victorious 34:01

163. Luka Mezgec (Slo) BikeExhange 37:28

Skupni vrstni red

Mesto Kolesar Ekipa Čas Zaostanek 1 MATHIEU VAN DER POEL ALPECIN - FENIX 16;51:41' - 2 TADEJ POGAČAR UAE TEAM EMIRATES + 0:08 3 WOUT VAN AERT JUMBO - VISMA + 0:30 4 JULIAN ALAPHILIPPE DECEUNINCK - QUICK - STEP + 0:48 5 ALEXEY LUTSENKO ASTANA - PREMIER TECH + 1:21 6 PIERRE LATOUR TOTALENERGIES + 1:28 7 RIGOBERTO URAN EF EDUCATION - NIPPO + 1:29 8 JONAS VINGEGAARD JUMBO - VISMA + 1:43 9 RICHARD CARAPAZ INEOS GRENADIERS + 1:44 10 PRIMOŽ ROGLIČ JUMBO - VISMA + 1:48'

17.22 - Tadej Pogačar (UAE Emirates) je zmagovalec kronometra. V skupnem seštevku je le še osem sekund za rumeno majico. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) ostaja v njej. Primož Rogič (Jumbo-Visma) je z borbeno vožnjo v skupnem seštevku napredoval na 10. mesto. Za vodilnim zdaj zaostaja 1:48. "Imel sem res dober dan. Nisem naredil nobene napake. Perfektno vreme je bilo. Imel sem odlične razmere, temperature pravšnje," je bil vesel Pogačar, medtem ko je Roglič v pogovoru za nacionalno televizijo povedal: "Precej preprosto. Hvaležen sem še to, da sem tu. Poizkušal sem dati vse od sebe. Dokler ostajam tu, ostaja upanje. Zagotovo bodo prišli boljši časi. Ponosen sem na to predstavo danes."

17.12 - Tadej Pogačar (UAE Emirates) je postavil najhitrejši čas. Bo oblekel tudi rumeno majico?

17.10 - Rumeni Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) pri drugem merjenju časa za Tadejem Pogačarjem zaostaja 23 sekund. V skupnem seštevku je bilo pred današnjo etapo razlika med njima 39 sekund. Bo Pogi oblekel rumeno majico?

17.00 - Tudi pri drugem vmesnem času je Tadej Pogačar izvrstno na poti. Pred Stefanom Kungom ima 17 sekund prednosti.

16.50 - Tadej Pogačar je izjemno začel kronometer. Pri prvem merjanju časa ima kar 10 sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem.

16.45 - Primož Roglič je na cilj prikolesaril na četrtem mestu in za vodilnim Stefanom Kungom zaostal 25 sekund.

16.40 - Na progo se je podal lanskoletni junak Dirka po Franciji Tadej Pogačar. Z dobro vožnjo bi lahko danes oblekel tudi rumeno majico.

16.33 - Primož Roglič je pri drugem merjenju vmesnega časa 18 sekund za Stefanom Kungom, ki je najhitrejši tudi na cilju. Tudi tu je imel četrti rezultat.

16.23 - Primož Roglič med najhitrejšimi. Pri prvem vmesnem rezultatu zaostaja le šest sekund za najhitrejšim Kasperjem Asgreenom (Deceuninck-Quickstep), ki je bil pred začetkom dneva eden od osrednjih favoritov za etapno zmago. Slovenski kolesar ima četrti rezultat. Pred njim sta še moštveni kolega pri Jumbo Vismi Jonas Vingegaard in trenutno vodilni na cilju Stefan Kung.

16.12 - Na progo se je podal slovenski kolesarski Primož Roglič (Jumbo-Visma). Njegova vožnja bo pokazala, kakšne posledice sta pustila padca. Če do njih ne bi prišlo, bi bil danes eden od osrednjih favoritov za etapno zmago.

16.04 - Švicar Stefan Kung je izjemno odpeljal kronometer in postavil čas 32:19, s katerim je resen kandidat za etapno zmago.

15.48 - Imamo novega vodilnega. Italijan Mattia Cattaneo je za zdaj najhitreje opravil s 27,2 kilometra dolgo progo. Kot prvi se je spustil po 33 minutami (32:55).

15.47 - Luka Mezgec (BikeExchange) je prišel na cilj. Kot je povedal že po torkovi etapi, bo kronometer vzel nekoliko bolj z rezervo. Njegov čas je bil 37:28. Njegov glavni cilj je bil, da se čim bolj spočije za naslednje etape.

15.42 - na progi je naslednji Slovenec Matej Mohorič (Bahrain Victorious).

15.10 - Danec Magnus Cort (EF Education-Nippo) je odlično opravil z vožnjo na čas in zaostal le za šest sekund.

15.09 - Na progo se je podal prvi Slovenec Luka Mezgec (BikeExchange)

14.56 - Stefan Bissegger (Švi) se je najbolj približal vodilnemu Mikkelu Bjergu. Nnjegov zaostanek znaša 21 sekund.

14.20 - Dež je na nekaterih delih trase navlažil cesto, kar zna povzročiti preglavice.

13.46 - Po današnjem kronometru bodo vsi kolesarji opravili covid-19 teste.

13.27- Mikkel Bjerg (Dan) UAE Team Emirates je postavil nov najboljši čas, ki znaša 33:01.

13.03 - Najboljši čas ima trenutno moštveni kolega Primoža Rogliča pri Jumbo Vismi Tony Martin, ki jih je skupil v prvi etapi. Traso je prekolesaril v 35 minutah in 33 sekundah.

12.15 - Norvežan Amund Grohndal Jansen (BikeExchange) se je kot prvi podal na 27,2 kilometra dolg kronometer.

Kdaj se bodo podali na progo slovenski kolesarji

Luka Mezgec (BikeExchange) 15.09

Matej Mohorič (Bahrain Victorious) 15.42

Primož Roglič (Jumbo-Visma) 16.12

Tadej Pogačar (UAE Emirates) 16.40

Kot zadnji bo šel ob 16.50 na pot podal lastnik rumene majice Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)