Pogačarju, Rogliču in Garnbretovi zlati red za zasluge

Predsednik republike je z zlatim redom za zasluge odlikoval kolesarja Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča ter plezalko Janjo Garnbret.

Slovenski predsednik Borut Pahor je danes podpisal ukaze o odlikovanjih Republike Slovenije - zlati red za zasluge, ki jih bosta prejela kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič ter plezalka Janja Garnbret, so sporočili iz urada predsednika republike.

Predsednik republike je z zlatim redom za zasluge odlikoval kolesarja Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča ter plezalko Janjo Garnbret za njihove izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in navdih ljudem, so še zapisali v Pahorjevem uradu.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor danes podpisal ukaze o odlikovanjih Republike Slovenije. Zlati red za zasluge bodo prejeli Janja Garnbret, Tadej Pogačar @TamauPogi in Primož Roglič @rogla. ➡️https://t.co/nO4txhVtXd pic.twitter.com/iXb8k6qk6B — Borut Pahor (@BorutPahor) June 29, 2021

Dvaindvajsetletni Pogačar je v minuli sezoni zablestel v polnem sijaju in osvojil prvo mesto v skupni razvrstitvi na najbolj prestižni večetapni preizkušnji na svetu - dirki po Franciji. Devet let starejši Roglič je francosko pentljo končal na skupnem drugem mestu, prvo mesto v generalni razvrstitvi pa je zato osvojil na dirki po Španiji, kar mu je uspelo drugič zapovrstjo.

Dvaindvajsetletna Garnbretova je v zadnjih letih v samem vrhu na mednarodni sceni in resna kandidatka za zlato odličje na bližnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, kjer bo športno plezanje doživelo svojo olimpijsko premiero.

