Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Janja Garnbret je v finalu najboljše peterice – Japonka Miho Nonaka je finale zaradi poškodbe, ki jo je staknila v polfinalu morala izpustiti – vse tri balvanske smeri splezala v prvem poskusu, kar ni uspelo nobeni izmed tekmic.

Močno deževje je predčasno končalo ženski finale. Sodniki so se odločili, da vrstni red določijo na podlagi treh balvanov. Foto: Alenka Teran Košir

Drugo mesto je pripadlo Američani Natalie Grossman, vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala, ki je tako kot Slovenka preplezala vse tri smeri, a je zanje potrebovala več poskusov, tretje mesto je osvojila srbska plezalka Staša Gejo, ki je v celoti uspela razvozlati le balvanski problem številka dve.

Foto: KVOE/Aufschnaiter

V finalu sta nastopili še dve Japonki in sicer Futaba Ito, ki je tekmo končala na 4. mestu in veteranka Akiyo Noguchi, ki se je s 5. mestom poslovila od tekem svetovnega pokala. Njen nastop na olimpijskih igrah v Tokiu bo zadnji v karieri.

Garnbretova, ki je bila tako kot včeraj najboljša v vseh treh krogih tekmovanja, je bila edina predstavnica Slovenije v pozno popoldanskem finalu, ki ga je po tretjem balvanu prekinilo močno deževje. Sodniki so se odločili, da končni vrstni red določijo na podlagi samo treh preplezanih balvanov.

Podobna zgodba se je Garnbretovi zgodila leta 2018, na tekmi v težavnostnem plezanju v Wujiangu na Kitajskem, kjer so sodniki zaradi mokrih oprimkov odpovedali rezultate iz finalne serije. Tudi takrat je zmagala slovenska plezalna zvezdnica.

Foto: KVOE/Aufschnaiter

V dopoldanskem polfinalu sta - takrat v kičasto sončnem vremenu - balvanske probleme reševala tudi Katja Debevec in Anže Peharc, a sta bila z 12. oz. 17. mestom 'prekratka' za finale.

Moški finale se je začel ob 21. uri.

Gregor Selak je v novo sezono paraplezanja vstopil s 3. mestom.

Selak z bronom vstopil v paraplezalno sezono

V Innsbrucku so svojo sezono začeli tudi paraplezalci. V slovenski reprezentanci, ki jo vodi selektor Jurij Ravnik, so štirje člani, vsi so bili blizu vrhu.

V najboljši formi je Gregor Selak, ki je v kategoriji RP3 osvojil 3. mesto in bronasto odličje, medtem ko je Tanja Glušič v kategoriji B2 pristala tik pod zmagovalnim odrom na 4. mestu. Matej Arh, ki nastopa v kategoriji RP2 je bil šesti, Manca Smrekar (RP3) pa osma.

Slovensko paraplezalno reprezentanco vodi Jurij Ravnik (drugi z leve).