Zaradi zdravljenja raka Pogačarja letos usmerja od doma

Lani je bil Allan Peiper, športni direktor moštva UAE Emirates, eden ključnih mož v ozadju presenetljive zmage Tadeja Pogačarja na njegovi prvi Dirki po Franciji in nič drugače ni niti letos. Z eno pomembno razliko: zaradi zdravljenja raka Avstralec Pogačarju in sotekmovalcem svetuje kar iz domače hiše v Belgiji.

Enainšestdesetletni Avstralec Allan Peiper, nekdanji kolesar, danes pa eden od športnih direktorjev pri ekipi UAE Emirates, ki slovi kot eden najboljših snovalcev taktike v svetu kolesarstva, se zadnjih pet let z različnimi oblikami zdravljenja upira raku na prostati. Zaradi naporov, ki jih prinaša zdravljenje, se je spomladi odločil, da letošnji Tour izpusti. Čutil je, da enostavno ni nared za vse napore, ki jih prinaša tritedenski rokenrol na francoskih cestah.

Pogačar se je podpisal pod četrto etapno zmago na Touru. Polovico jih je dosegel na kronometru, Foto: Guliverimage

V pogovoru za VeloNews je razkril, da je že marca spoznal, da je raven stresa, ki ga prinaša takšna dirka zanj trenutno prevelika, zato se je odločil, da v Francijo ne bo odpotoval, a ker je za ekipo preveč dragocen, so sklenili kompromis. Ekipi UAE Emirates, prvi arabski profesionalni kolesarski ekipi z zmago na Touru, z nasveti pomaga tudi letos, a ne na terenu, ampak kar iz hiše v Belgiji, kjer trenutno živi.

Za vsako etapo pripravi podrobno analizo, ki jo moštvo preuči na jutranjih sestankih pred etapo in je v stalnem stiku s športnimi direktorji na dirki.

Po izjemnem kronometru Pogačarja le še osem sekund loči do rumene majice vodilnega. Prestižna Le maillot jaune je že štiri dni na plečih Nizozemca Mathieua van der Poela. Foto: Guliverimage

To ni prvo delo na daljavo

To ni prvič, da Avstralec, ki je že leta 2003 (takrat z moštvom Garmin) po zaslugi izjemno premišljene taktike dobil Giro, ekipi svetoval na daljavo. Že pred dvema letoma, ko je zaradi kemoterapij šest mesecev preživel doma, je moštvu pomagal z nasveti na daljavo.

"Pripravil sem celotno predstavitev trase na Dirki po Švici, Dirki po Romandiji, Giru in Touru. Kar naprej sem delal, a je bila razlika v tem, da sem lahko delal takrat, ko mi je to ustrezalo. Tokrat je delo sicer nekoliko drugačno, a vodstvo mi zaupa in direktorji so hvaležni za moj prispevek, saj terja veliko časa in priprav," je za spletni portal VeloNews povedal Peiper.

"Večino trase si ogledam v aplikaciji Google Earth. Za dirko, dolgo 250 kilometrov, na zemljevid pogledam tudi po 500-krat." Foto: zajem zaslona Kot je pojasnil, priprava podatkov za eno etapo terja več ur. "Priprave na 7. etapo, ki je dolga 248 kilometrov, so mi vzele približno dve uri in pol," je pojasnil. Večino dela opravi v aplikaciji VeloViewer, ki jo uporablja večina ekip.

"Večino trase si ogledam v aplikaciji Google Earth. Za dirko, dolgo 250 kilometrov, na zemljevid pogledam tudi po 500-krat.

Preverjam vse najmanjše podrobnosti, od širine cestišča, morebitnih zoženj in podobnih informacij, ki so ključnega pomena. Na podlagi tega si lahko kolesar ustvari zelo dobro sliko o sami trasi.

Informacije strnem na od 15 do 20 strani v PowerPointu, potem pa dodam še par strani o naših dnevnih ciljih in zadolžitvah posameznega kolesarja," je svoje delo opisal Peiper, ki ima kot nekdanji kolesar z dirkami in najrazličnejšimi scenariji ogromno izkušenj, tudi na zmagovalnem odru.

"Naša ekipa se je sicer od lani precej okrepila, a na tritedenskih dirkah enostavno nimamo takšnih izkušenj kot nekatere druge ekipe." Foto: Guliverimage

Med letoma 1983 in 1991 je zbral 30 zmag, od teh etapne na Kriteriju Dauphine, pa dirki Pariz–Nica, na Dirki po Belgiji, po eno ima tudi z Gira in Toura

Avstralec na ekipnih sestankih na avtobusu ekipe UAE sicer ne sodeluje, je pa preden se avtobus s kolesarji odpelje na štart etape in po njej, preko Zooma v stiku s športnim direktorjem. Sprehodita se čez dnevno dogajanje in odziv kolesarjev ter ozreta proti naslednji etapi.

Pogled z druge perspektive

Peiper sicer vztraja, da ne usmerja ekipe na Touru, ampak je njegova vloga predvsem v tem, da ji ponudi pogled z druge perspektive.

"Športni direktorji so tako kot vsi drugi na dirki tako vpeti v dogajanje na dirki, da ne vidijo tega, kar se dogaja zunaj mehurčka in tistega, kar je na televiziji. Za vse to enostavno nimajo časa," je pojasnil.

Kot zanimivost je med drugim izpostavil, da je v času lanskega Toura redno spremljal podcast Lancea Armstronga in Georgea Hincapieja, s čimer je dobil širši pogled na dogajanje.

"Pomembno je, da dobiš vtise tudi od ljudi, ki niso pristranski. Ko sem ju poslušal, sem dobil ideje od tem, kaj bi druge ekipe lahko delale ali razmišljale. Kakšne etape se bližajo in kako bi to lahko vplivalo na nas. Na podlagi tega sem lahko rekel: Poglejte, lahko, da se bo danes zgodilo tole, a lahko se zgodi tudi nekaj drugega in na to morate biti pripravljeni."

Foto: Guliverimage

Ponovitev lanskega scenarija

Izredno dobro se je pripravil tudi na kronometer. Trasi obeh si je ogledal že spomladi in za včerajšnjega napovedal, da gre za traso, ki lahko postreže s presenečenji.

"Sprva si nisem mislil, da bi bila proga v Lavalu lahko kaj posebnega, a se je na koncu izkazalo, da se na njej dogaja marsikaj, od krožišč, zavojev, vzponov ali spustov. Trasa je res izredno tehnično zahtevna. Tam sem preživel cel dan, jo natančno preučil in na podlagi mojih spoznanj jo je pred štartom Toura v Brestu obiskal tudi Tadej," je razkril.

Tako kot lani je Peiper očitno tudi letos svojo nalogo opravil z odliko. Pogačar je namreč včeraj zmagal v kronometrski etapi in se v boju za rumeno majico že v 5. etapi pomaknil na visoko drugo mesto. Za rumeno majico, ki jo že štiri dni zapored nosi Nizozemec Mathieu van der Poel, zdaj zaostaja samo še osem sekund.

Peiper je lani dejal, da je Pogačarjeva zmaga za Touru zanj drugi najsrečnejši trenutek v življenju, takoj za rojstvom sina.

Pomanjkanje izkušenj na največjih dirkah

Peiper se zaveda, da bo Pogačar precej težje ubranil lansko zmago, kot pa jo lani osvajal.

"Največji izziv za našo ekipo bo pomoč vodji, branjenje vodstva in zaupanje v vseh situacijah, brez kakršnekoli panike. Preprosto nimamo enakih izkušenj kot ekipe, kot sta Ineos ali Jumbo-Visma," se zaveda. "Naša ekipa se je sicer od lani precej okrepila, a na tritedenskih dirkah enostavno nimamo takšnih izkušenj kot nekatere druge ekipe."

Ima pa Avstralec zato ogromno zaupanja v 22-letnega Pogačarja. "Mislim, da je Tadej letos boljši kolesar. Bolje se pozna in bolj se zaveda, v kaj se spušča. In navsezadnje bo to tudi potreboval, kajti letos ga ne bo nihče podcenjeval," se zaveda eden najbolj pretkanih strategov v kolesarski karavani.

