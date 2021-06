Leteči Pogačar ni ponovil napake, Roglič spregovoril o bolečinah

V peti etapi so osrednji aduti za končno zmago na Dirki po Franciji razgrnili karte. Po prikazanem ima najmočnejši adut Tadej Pogačar, ki je v kronometru prikazal izjemno vožnjo in deklasiral tekmece. Od rumene majice ga zdaj loči le še osem sekund. "Morda je bolje, da imam še belo majico, a bi rad imel tudi rumeno. A tudi Mathieuju lepo pristoji," se je slovenski zvezdnik v cilju dotaknil teme o skupnem vodstvu. Primož Roglič je imel za seboj težak dan, saj še vedno čuti posledice padca. Borbeno je opravil s kronometrom, imel sedmi čas in izpostavil, da se ne predaja.

Ko je Tadej Pogačar sredi junija na državnem prvenstvu osvojil tretje mesto na kronometru in zaostal za Janom Tratnikom in Janom Polancem, se je v glavah strokovnjakov začela porajati misel, kaj to pomeni v luči kronometra na Dirki po Franciji.

Vse dvome je razblinil v peti etapi, ko je bil čas za 27,2 kilometra dolg kronometer. Kot ekspresni vlak je dirjal proti cilju. V slogu lanskoletnega šampionskega kronometra predzadnji dan Toura, ki mu je prinesel veliko zmago. Najbližjega zasledovalca Stefana Künga je prehitel za 19, tretji Jonas Vingegaard pa je zaostal že 27 sekund.

Perfektno vreme za perfektno vožnjo

"Imel sem res dober dan. Nisem naredil nobene napake. Perfektno vreme je bilo. Imel sem odlične razmere, temperature pravšnje. Pogledal sem si traso. Na zadnjih kronometrih sem storil napako, ker sem začel prehitro. Tukaj sem našel pravi ritem. Cilj je bil ne izgubiti časa. Pridobil sem ga. Zelo sem vesel in navdušen nad Tourom," je po prihodu v cilj analiziral Pogačar.

Foto: Reuters

V skupnem seštevku je v boju za rumeno majico pridobil 30 sekund. Zdaj ga od nje loči le še osem sekund, kazalo pa je že, da bo morda celo danes oblekel prestižno majico. A je Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) stisnil zobe in imel peti dosežek v vožnji na čas ter spet navdušil kolesarsko karavano. Rumena majica prinaša dodatno breme, saj jo mora ekipa braniti in biti v etapah vselej v ospredju glavnine ter nadzirati potek dogodkov na trasi. Kar pomeni večjo porabo energije. Na vprašanje, ali je dobrodošlo, da je še ni oblekel, je Pogi odgovoril: "Morda je bolje. Rad bi jo imel. A tudi Mathieuju lepo pristoji."

Roglič še čuti bolečine: Upam, da bo čim prej dobro

Od kronometra si je pred prihodom na Tour veliko obetal Primož Roglič, ki je posvetil nekoliko več pozornosti treningu na tovrstnem kolesu. A ni mogel pokazati tistega, kar je želel. Razlogi so jasni. V prvi in tretji etapi je dvakrat padel, kar je vplivalo na njegovo predstavo.

Foto: Reuters

"Precej preprosto. Hvaležen sem, da sem še tu. Poizkušal sem dati vse od sebe. Dokler ostajam tu, ostaja upanje. Zagotovo bodo prišli boljši časi. Ponosen sem na to predstavo danes," je v pogovoru za nacionalno televizijo povedal kapetan Jumbo-Visme, nato pa se dotaknil ciljev: "Še višje bi imel, če bi se bolje počutil. Z nekoliko več vati bi pritiskal. Čakal sem in se spraševal, v kolikšni meri mi bo zneslo. Ničesar ne obžalujem. Težava je zadnjica in mišice zadaj. Od udarca so bolečine prisotne. Upam, da bo čim prej dobro. Počutim se boljše kot takoj po padcu. Sem vesel in z optimizmom gledam dalje."

V etapi je imel sedmi dosežek, v skupnem seštevku pa je napredoval na deseto mesto. A je zaostanek 1:48 za rumeno majico in zlasti minuto in 40 sekund za največjim tekmecem Pogačarjem velik. Rane bo lahko celil na četrtkovi ravninski etapi. Petkova je z 249 kilometri najdaljša, a nima takšnih vzponov, ki bodo nato sledili v soboto in nedeljo. Takrat bosta sledili novi uri resnice, ko bodo na vrsto prišli kolesarji, ki se bolje peljejo navkreber.