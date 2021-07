Ste že videli, kaj so pripravili Primožu Rogliču? #video

Slovenski kolesar Primož Roglič ima med ljubitelji športa in med samo mimobežnimi spremljevalci te dejavnosti ogromno pristašev. Ne samo zaradi kolesarskih dosežkov, na prvem mestu lestvice Mednarodne kolesarske zveze vztraja že rekordnih 73 tednov, ampak tudi zaradi svoje vztrajnosti in borbenosti, ki ju kaže tudi na letošnji Dirki po Franciji, kjer vztraja kljub številnim odrgninam in podplutbam, ki jih je utrpel pri padcih v uvodnih etapah, in s tem povezanimi bolečinami. Nizozemski ustvarjalci YouTube kanala Tour de Tietema so se mu poklonili z navijaško skladbo in duhovitim videospotom. V le štirih dneh je zbral že skoraj 100 tisoč ogledov.