Z ranjenim Rogličem se bodo pogovorili o nadaljevanju

Slovenski kolesarski šampion Primož Roglič se je zlomil na zadnjem kategoriziranem klancu sedme etape Signal d'Uchon in na cilju zaostal devet minut za junakom najdaljše trase na Dirki po Franciji Matejem Mohoričem. Posledice padca v tretji etapi so se izkazale za prehude, da bi lahko računal na vidnejše uvrstitve. Obstaja celo možnost, da zaradi prevelikih bolečin zapusti sloviti Tour. Vodilni v moštvu se bodo z njim najprej pogovorili in nato potegnili smernice za naprej.

Pred začetkom Dirke po Franciji je bil Primož Roglič ob Tadeju Pogačarju osrednji favorit za končno zmago. A se je hitro začelo zapletati. Padel je že v prvi etapi, a v uvodnih dveh dnevih kljub vsemu pokazal izjemno formo. Skupaj z rojakom sta bila povsem v ospredju v generalni razvrstitvi.

Nato je prišla na vrsto usodna tretja etapa, v kateri se je slovenski kolesar ob stiku s Sonnyjem Colbrellijem vnovič znašel na tleh. Ta padec je imel hujše posledice. Člana Jumbo-Visme so celo odpeljali v bolnišnico, kjer so k sreči ugotovili, da ni nič zlomljenega. A so bile bolečine velike.

Ves polepljen po zadnji strani telesa in levem boku je pričakal naslednji dan. Ni na glas izpostavljal, kako trpi na kolesu. Kot ni že na Giru leta 2019, ko je imel med drugim še zdravstvene težave. Stiskal je zobe, pri sebi pa natančno vedel, kakšne posledice je padec dejansko pustil.

"Primož je v težkem položaju"

"Padec je bil hud. V velikih bolečinah je," je v cilju za cyclingnews.com dejal direktor Jumbo-Visme Merijn Zeeman in nadaljeval: "Ne more normalno sedeti na sedežu, saj je pri padcu dobil udarec tudi na zadnjo plat. V težkem položaju je. Danes se je poznalo pomanjkanje energije. Nismo zaskrbljeni. Gledamo na naše možnosti v nadaljevanju. Tudi ekipa UAE Emirates je imela danes težak dan. Morali so loviti. Pogačar je daleč najboljši, ampak to ne pomeni, da je dirke konec. Naprej se bomo borili in iskali našo priložnost."

Bo predčasno zaključil s Tourom? Foto: Reuters

V sedmi etapi je bil za Primoža usoden zadnji kategoriziran klanec Signal d'Uchon. Izgubil je stik z glavnino, ko je začel skakati Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Na koncu je v cilj prikolesaril z devetminutno zamudo za velikim junakom Matejem Mohoričem, ki je spisal prav posebno poglavje. Od danes naprej se lahko pohvali z etapnimi zmagami na vseh treh tritedenskih dirkah. Tako na Giru, Vuelti kot tudi na Touru mu je velik podvig uspel v najdaljših etapah.

Sledil bo pogovor z Rogličem

Rogličev zaostanek za rumeno majico, ki je še vedno na plečih Mathieua van der Poela (Alpecin-Fenix), zdaj znaša že devet minut in 11 sekund. Pogačar je pred njim pet minut in pol. Danes so se tako razblinile sanje o morebitnem uspehu na dirki vseh dirk. "Načrt moramo postaviti. Če želi kaj narediti, se bo moral nekako pozdraviti. In o tem se bomo po etapi z njim pogovorili," je Zeeman odgovoril na vprašanje, kakšen bo Rogličev pristop v nadaljevanju dirke. Na vprašanje, ali obstaja možnost, da bi tudi zapustil dirko, je pristavil: "Prekmalu je za ta odgovor. Najprej se moramo pogovoriti z njim."

Foto: Reuters

Prav tako je postalo jasno, da bo kapetanski trak v boju za najvidnejše uvrstitve predal moštvenima kolegoma. V skupnem seštevku odlično kaže Woutu van Aertu, ki je prav tako bežal v sedmi etapi. Njegov zaostanek na drugem mestu znaša le 30 sekund, naslednjega člana Jumbo-Visme pa najdemo na enajstem mestu. Na njem je zapisano ime Jonas Vingegaard, ki je sicer padel v sedmi etapi. Njegov zaostanek znaša 5:18.