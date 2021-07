Mojstrano bo obiskala ena od dragocenosti francoskega Toura

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kustodinja Slovenskega planinskega muzeja Saša Mesec s pikčasto majico Tadeja Pogačarja Foto: Slovenski planinski muzej Dogovori za obisk pikčaste majice, ki jo na Dirki po Franciji nosi kralj gora, so se začeli konec junija na državnem prvenstvu v vožnji na čas v Kopru, ko je kustodinja Saša Mesec med obiskom stojnice Tadeja Pogačarja izrazila željo, da bi njegova pikčasta majica obiskala njihov muzej.

"Kmalu zatem so stekli pogovori, ekipa sodelavcev Slovenskega planinskega muzeja pa je z navdušenjem sodelovala pri organizaciji," je povedala Meščeva, ki si želi, da bi po koncu letošnjega Toura muzej obiskala tudi lastnik pikčaste majice in njegova družina.

Majica bo na ogled od 3. julija

Pikčasta majica bo v muzeju na ogled od sobote, 3. julija, ko Gornjesavski muzej Jesenice, katerega enota je Slovenski planinski muzej, praznuje 70 let. Tisti dan bo obisk muzeja brezplačen, organizirani pa bodo tudi brezplačni prevozi med drugimi muzejskimi hišami.

Majica bo v muzeju na ogled vse poletje in bo nameščena v prostoru, kjer se bo z njo mogoče fotografirati.

V muzeju si želijo, da bi majico umestili na stalno razstavo, s čimer bo dobila tudi status premične kulturne dediščine, je povedala sogovornica iz Slovenskega planinskega muzeja. V tem poleg predstavljanja dediščine planinske zgodovine spremljajo in preučujejo sodobne aktivnosti v gorah ter si prizadevajo za ozaveščanje o tem, da je razvoj planinstva od opazovanja in raziskovanja gora vodil tudi do profesionalizacije v sodobnih športih, med katerimi je tudi kolesarstvo.

>>> GLASUJTE ZA NAJ PLANINSKO KOČO LETA 2021 IN SE POTEGUJTE ZA PRAKTIČNE NAGRADE!

Slovenski planinski muzej Foto: Žiga Zupan/Sportida

Slovenski planinski muzej v Mojstrani ni le ena od točk na Slovenski planinski poti, ki se razteza čez večino slovenskega gorskega sveta, od konca junija je tudi ena od pristopnih točk krožne turnokolesarske poti Juliana Bike. Kolesarji si v muzeju kolo lahko tudi izposodijo, če želijo, pa se lahko tudi fotografirajo z majico zmagovalca.