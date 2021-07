Junak Mohorič vesel in ponosen: Šele v zadnjem kilometru sem verjel, da mi bo uspelo

Junak naporne, 249 kilometrov dolge sedme etape Toura je slovenski as Matej Mohorič (Bahrain Victorious). Že včeraj je prav to etapo označil za primerno za napad, a potek dogodkov, ko se je v beg podala izjemno močna skupina kolesarjev z rumenim Mathieuom Van der Poelom na čelu, mu ni vlival prevelikega upanja. Osredotočil se je na pikčasto majico, nato pa se mu je ponudila priložnost, ki je ni izpustil iz rok. "Šele v zadnjem kilometru sem verjel, da mi lahko uspe," je 26-letni borec iz Podblice razlagal v cilju.

"Včeraj sem pomislil, da bi lahko bila to etapa zame. Preveril sem še naslednje dneve in izračunal, koliko lahko vložim v etapo. V nadaljevanju je pravzaprav le še ena etapa, ki ustreza mojim karakteristikam, zato sem pomislil, da bi bila dobra ideja napasti že danes," je svoje razmišljanje pred etapo razkril današnji junak.

"Nekako sem se znašel v begu, kjer pa so bili sami super močni kolesarji in vedel sem, da mi ne bo uspelo, če bom z njimi čakal do zadnjega vzpona. Zato sem napadel zgodaj, v mislih sem imel le pikčasto majico, ampak po prvem gorskem cilju sem prišel do nekaj prednosti in si rekel, zakaj pa ne. Kilometer za kilometrom sem se še vedno počutil dobro, zato sem pritisnil na vso moč. Vse do zadnjega kilometra nisem verjel, da mi lahko uspe."

"Ponosen in vesel sem, še posebej po padcu na Giru," je vrelo iz čustvenega zmagovalca, ki je letos na italijanski pentlji poskrbel za šok, ko je pri enem od spustov v deveti etapi poletel na glavo in odstopil.

Tretji Slovenec z zmago na Touru, drugi z zmagami na vseh treh velikih dirkah

Zdaj ima zmage z vseh treh tritedenskih dirk, tudi na Vuelti (2017) in Giru (2018) je zmagal v najdaljših etapah. "To je nekaj povsem drugega, to je največja dirka na svetu," je v cilju razlagal s solzami v očeh. "Dober sem v teh super dolgih etapah, ki niso 'brutalno' naporne. Dober tempo lahko vzdržujem dolgo časa. Zato sem tudi pričakoval, da lahko danes nekaj storim," je še povedal.

Tretji Slovenec z zmago na Touru, drugi z zmagami na vseh treh tritedenskih dirkah. Foto: Guliverimage

Danes je postal tretji Slovenec z etapno zmago na največji kolesarski dirki. Štiri etapne zmage ima Pogačar, tri pa Roglič. Mohorič je zdaj tudi član elitnega kluba kolesarjev, ki imajo etapne zmage z vseh treh največjih dirk. Na vrhu te lestvice je belgijska legenda Eddy Merckx (Tour 34, Giro 24 in Vuelta 6), na tretjem mestu pa je Mark Cavendish (Tour 32, Giro 15 in Vuelta 3). Tudi Rogliču je to že uspelo, po tri etape je dobil na Touru in Giru ter pet na Vuelti.

Mohorič je oblekel tudi pikčasto majico najboljšega hribolazca na dirki, za nameček pa je tudi najbolje uvrščeni Slovenec v skupni razvrstitvi Toura. Za še vedno vodilnim Van der Poelom ima tri minute in sekundo zaostanka in je četrti, mesto za njim pa je branilec lanske zmage Tadej Pogačar (+ 3:43).

Pogačarjevi garali in omejili škodo

Pogačar je danes ostal v glavnini, ta je za ubežniki zaostajala tudi več kot sedem minut, na koncu pa s hudimi napori celotne ekipe UAE Emirates, ki je vlekla cel dan, omejila škodo. "Bilo je zelo težko, ampak z vsako sekundo, ki preteče od konca etape, sem bolj ponosen na doseženo. Iz tega dneva lahko vzamemo eno super lekcijo, dokazali smo si, da smo močni. Garali smo, na koncu ni bilo posebnih razlik. Tudi naslednja dva dneva bosta težka, ampak lahko smo optimistični, imamo ekipo za naslednja dva tedna," je bil danes zadovoljen Pogačar.

Tadej Pogačar je zadržal belo majico. Foto: Guliverimage

"Od danes naprej se bo drugače dirkalo"

"Danes smo bili edini, ki smo imeli interes držati nadzor, ostali očitno ne spoštujejo dovolj Van Aerta in Van der Poela, Nibalija in drugih. Vsi vemo, da zna Van Aert dobro kolesariti v klance, Nibali je že zmagal na vseh treh Grand Tourih, mislim, da smo naredili zelo dobro delo, ostalim ekipam smo kar pomagali," je v pogovoru za RTV Slovenija še ugotavljal 22-letnik s Klanca pri Komendi, ki pa je zadržal belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki. Tekmecem pa je poslal opozorilo: "Od danes naprej se bo drugače dirkalo, videli smo, kako stvari stojijo."

"Fenomenalna zmaga Mateja, dober dan za Slovenijo"

"Fenomenalna zmaga Mateja, dober dan za Slovenijo," pa je v mikrofon nacionalne televizije povedal Luka Mezgec (Bike Exchage): "Šele v cilju sem izvedel, kaj mu je uspelo. Sicer pa je bila etapa naporna, bilo je presenečenje, da se je odpeljala skupina z rumeno majico, bilo je naporno za Emirate, Pogačarjeva ekipa se je najbrž kar pošteno utrudila pred gorskimi etapami. Še bo zanimivo."

Roglič trpel

Močno pa je danes trpel naš zvezdnik Primož Roglič. Padca v prvi in tretji etapi Toura sta ga očitno pošteno zdelala, v zaključku današnje etape je izgubil stik z glavnino in v cilj prišel z več kot devetimi minutami zaostanka. Njegovih sanj o zmagi na Dirki po Franciji je za letos konec, zdaj se bo najverjetneje posvetil pomoči od danes prvemu adutu Jumbo Visme Woutu Van Aertu, ki v skupnem seštevku zaseda drugo mesto, za Van der Poelom zaostaja 30 sekund.

"Fenomenalna zmaga Mateja, dober dan za Slovenijo." Foto: Guliverimage

Na vrsti so Alpe

Jutri je na vrsti prva etapa v Alpah, 150,8-kilometrska preizkušnja od Oyonnaxa do Le Grand-Bornanda. Kolesarje čakajo štirje kategorizirani vzponi, najprej Cote de Copponex (III. kategorije), pa nato Cote de Menthonnes en Bornes (IV. Kategorija), nato pa serija klancev prve kategorije, Cote de Mont-Saxonnex (960 m. n. v., 5,7 kilometra pri 8,3 odstotka povprečnega naklona), pa Col de Romme (1.297 m. n. v., 8,8 kilometra, 8,9 odstotka) in še znameniti Col de la Colombiere (1.618 m. n. v., 7,5 kilometra, 8,5 odstotka). Cilj pa bo po 15-kilometrskem spustu.

