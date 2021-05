Po grozljivem padcu se je iz bolnišnice javil Mohorič, Bernal epsko do roza majice #video

Italijanski Giro je zahteval novo žrtev. V 9 .etapi je pri spustu grdo padel slovenski kolesar Matej Mohorič. S prizorišča so ga odpeljali z reševalnim vozilom. Iz njegove ekipe Bahrain Victorious so sprva sporočili, da bo Mohorič v bolnišnici opravil radiološke preiskave, jasno pa je bilo, da je doživel pretres možganov. Lažjega, je v večernih urah na Twitterju dodal slovenski kolesar, ki k sreči nima nič zlomljenega. Po koncu tekmovalnega dneva smo dobili novega lastnika roza majice. Kolumbijec Egan Bernal se je v zaključnem vzponu na makadamskem odseku katapultiral in kot prvi prečkal ciljno črto ter oblekel roza majico. Ob veliki zmagi ni mogel skriti solza.

#Giro104



Fortísima y fea caída de Mohoric pic.twitter.com/RFI63GNt25 — Nicolás Van Looy (@Vanlooyalfas) May 16, 2021

To je že drugi udarec za ekipo Bahrain Victorius, ki je pred dnevi, prav tako po hudem padcu, ostala brez kapetana Mikela Lande.

Mohorič je padel po dobrih 40 kilometrih današnje etape. V levem ovinku na spustu je najverjetneje zapeljal v luknjo, pri tem mu je vzelo kolo, naredil je salto in priletel na glavo.

Padec je bil videti izredno nevaren in boleč, pri trku je prepolovilo tudi kolo, a je Slovenec po padcu vstal, kot da se pri tem ni huje poškodoval.

Matej imel pretres možganov, zvečer se je z dobrimi novicami javil iz bolnišnice

V ekipi so mu sprva pripravili novo kolo, a nanj ni mogel sesti. Šestindvajsetletnik iz Podblice je bil ves čas pri zavesti.

Kljub temu so ga iz preventivnih razlogov reševalci naložili na nosila, pri tem zaščitili predel vratu in hrbtenice, in ga odpeljali na nadaljnje preiskave v bolnišnico, kjer bo preživel noč.

"Mateja so odpeljali v bolnišnico, kjer bodo naredili radiološke preiskave. Nadzirajo ga v skladu z UCI protokoli pretresa možganov," so sprva sporočili iz njegove ekipe Bahrain-Victorious.

Nato je za Rai spregovoril ekipni zdravnik Daniele Zaccaria: "Mateja so pripeljali v bližnjo bolnišnico na nadaljnje preiskave. Ima pretres možganov, vendar vam zagotavljam, da je bil več čas pri zavesti. Po padcu je govoril z mehaniki in direktorjem. Dejali so mi, da je hotel poklicati dekle. Spomnil se je njene številke, kar me je dodatno pomirilo."

🚨 Medical update 🚨@matmohoric crashed on a descent on stage 9 @giroditalia



He has been taken to the hospital by ambulance for radiological diagnostics.



He is being kept under observation according to UCI concussion protocol.



Further updates to follow.#Giro pic.twitter.com/JfTTrgCbo0 — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) May 16, 2021

Zvečer je prišla spodbudna novica o Matejevem zdravju, kar je sporočil kar sam na družbenem omrežju Twitter: "Dobro sem. Kolo in čelada sta opravila svoj del posla. Veliko srečo sem imel. Nimam zlomljenih kosti. Imel sem manjši pretres možganov in nimam nobenega glavobola v tem trenutku. Sem pod stalnim zdravstvenim nadzorom."

I'm okay. My @MeridaBikes and @RudyProject1985 took the most of the impact and I was super lucky. No broken bones, minor concussion and no headache at the moment. I am monitored by our medical staff. — Matej Mohoric (@matmohoric) May 16, 2021

Izjemen zaključek Bernal, katapultiral se je do roza majice in čustveno govoril o uspehu

Medtem je potekala razburljiva etapa, zlasti zaključek. V zadnjih 40 kilometrih je tekmovalce v večini čakala vožnja navkreber, zato je bila lepa priložnost, da favoriti za končno zmago pokažejo ves svoj repertoar, s katerim so prišli na tritedensko italijansko pentljo.

Ciljni vzpon je bil dolg 6,6 kilometra, povprečni naklon znašal 5,8 odstotka. A je bila v zaključku strmina kar 14-odstotna, povrhu vsega pa so kolesarji vozili po makadamskem odseku. Da je bila pot še težja, je poskrbel dež. Dolgo časa je kazalo, da bi lahko ubežnik Geoffrey Bouchard prikolesaril do velike zmage, a so ekipe v zaključku pripravile svojim kapetanom idealen teren za etapno zmago.

🔥🔥🔥 ESPECTACULAR. Egan Bernal corona Campo Felice con un ataque impresionante. Etapa y liderato para el colombiano del INEOS. 🚴‍♂️🇨🇴 #GiroDeItalia2021 #10SportsCo pic.twitter.com/qKStRgl0Bu — 10SportsCo (@10SportsCo) May 16, 2021

Kmalu je odpadel lastnik roza majice Attila Valter (Groupama-FDJ). Vse oči so bile uprte v nekdanjega zmagovalca dirke Tour de France Egana Bernala (Ineos Grenadiers). Kolumbijec je odskočil in se odlepil od tekmecev. Nihče mu ni mogel slediti. Kot raketa je švignil mimo zadnjih dveh ubežnikov (Boucharda in Koen Bouwman - Jumbo-Visma) in se veselil velike zmage, ki mu je prinesla tudi roza majico vodilnega.

"Še sam ne verjamem, kaj se dogaja. Mislim, da sem se veliko žrtvoval, če gledam položaj na lanskem Touru. Zelo sem vesel. Upal sem, da bom dobro nastopil v etapi, a ne za zmago. Ekipa mi je zaupala, me spodbujala. Sam nisem bil prepričan, a so me dvignili. Kar bo, bo, so mi rekli. Ta zmaga je za njih," je s solzami v očeh razlagal Bernal, ki očitno nima več težav s križem, zaradi katerih je trpel na lanski Dirki po Franciji.

Mladi zvezdnik Remco Evenepoel (Deceuninck - Quick Step) mu ni mogel slediti in je na koncu osvojil četrto mesto, v skupnem seštevku za vodilnim Bernalom zaostaja 15 sekund, medtem ko tretji Aleksander Vlasov (Astana-Premier Tech) še šest dodatnih. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) je četrti (+0:36), Valter je padel na peto mesto.

Na dirki po Italiji po grdem padcu Mateja Mohoriča ostaja le še njegov moštveni kolega Jan Tratnik (Bahrain Victorious). Danes je etapo končal nekoliko v ozadju, potem ko je na predzadnjem klancu nekaj časa narekoval ritem za kapetana, Italijana Damiana Carusa. Etapo je sklenil na 88. mestu (+9:16), v skupnem seštevku pa je napredoval za deset mest in je zdaj 96. (+1:01:03).

Na Giru zaenkrat vsi kolesarji negativni Organizator je sporočil, da so bili vsi kolesarji negativni na covid-19. Tomasz Marczynski iz belgijske ekipe Lotto-Soudal je zaradi simptomov, ki bi lahko pomenili okužbo, pred deveto etapo vendarle odstopil.