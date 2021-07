Bruyneel: Pogačar je močan in pameten, ekipe pa nima. Še dobro jo je odnesel.

"V Sloveniji mora biti prava norišnica, je bil pa današnji dan zanje grenko-sladek. Mohorič je zmagal, ampak Roglič …" je v analizi včerajšnje sedme etape Dirke po Franciji na podcastu Lanca Armstronga ugotavljal nekdanji športni direktor svoj čas domala nepremagljivega US Postala, belgijski strokovnjak Johan Bruyneel. Tudi UAE Emirates in Tadej Pogačar sta bila včeraj na hudi preizkušnji. Odnesla sta jo srečno, Pogačar zaradi pametnega ravnanja, ampak ekipe pa nima, pravi Bruyneel: "Ne izgledajo dobro."

"Danes je bil UAE proti vsem ostalim. Kaj veliko po napadu večje skupine niti niso mogli narediti, dva kolesarja imajo poškodovana, preprosto niso imeli moči preprečiti bega," je še povedal Johan Bruyneel. V etapi je od začetka letelo - v prvi uri je bila hitrost prek 50 kilometrov na uro, še po treh 49, na koncu po skoraj petih urah in pol dirkanja pa 45,5 kilometrov na uro - in beg je uspel veliki skupini, tudi z rumeno majico Van der Poela, pa Vincenzom Nibalijem, Woutom Van Aertom in junakom včerajšnje etape Matejem Mohoričem, ki si je hitro privozila lepo prednost in nato razliko stopnjevala prek sedmih minut.

Za Pogačarja je izgledalo nevarno

Pogačarju, ki je s kolegi iz UAE Emirates ostal zadaj, je grozilo, da bo močno zdrsnil po razpredelnici skupnega seštevka, a na koncu ni izgubil veliko. Pogačar je bil na koncu eden od zmagovalcev etape, dobro je omejil škodo, ki bi jo lahko povzročila napeta in z 249 kilometri v poletni pripeki izčrpavajoča etapa, ugotavljajo komentatorji. Pogačar, katerega Tour se danes s prvimi resnimi gorskimi etapami šele zares začenja, je zdaj peti v skupni razvrstitvi, 3:43 za Van der Poelom, 3:13 za Van Aertom, pa 29 sekund pred Nibalijem, 1:21 pred Rigobertom Uranom, 1:36 pred Richardom Carapazom, 1:46 pred Geraintom Thomasom …

V hribih bo vse drugače

Pred branilcem lanske zmage so kolesarski asi, ki v hribih nimajo resnih možnosti. Van der Poel bo danes "zagotovo izgubil rumeno majico", je prepričan Bruyneel, Van Aert in Danec Kasper Asgreen, tretji v skupnem seštevku, bosta izgubljala minute, prav tako Matej Mohorič, trenutno na četrtem mestu najboljši Slovenec, ki nam je na letošnji dirki Po Sloveniji sam povedal, da je za spopad s Pogačarjem v klancih vsaj pet kilogramov pretežak. Nevarnosti Pogačarju torej pretijo od zadaj.

"Ko so prišli do vzponov, se je pokazala druga težava, ob Pogačarju je ostal le Rafal Majka. To je težava." Foto: Guliverimage

Carapaz se je izčrpaval zaman

Ekvadorec Carapaz (Ineos) je že včeraj poskusil z napadom v zaključnih klancih, pa "prižgal veliko vžigalic", da se je Pogačarju odlepil za nekaj deset sekund, a jo nato do ciljne črte vse izgubil, medtem ko je mladi Slovenec ostal miren in kolikor se je dalo varčeval z močni. "To je bilo zelo pametno, poleg tega, da je v odlični formi, je pokazal tudi zrelost," menijo analitiki v podcastu The Move, nekaj pa jih je le zmotilo. To, da je v zaključku etape s Pogačarjem ostal le en pomočnik, Poljak Rafal Majka.

Dvomi o moči UAE Emirates

"Zelo očitno je, da kolikor je Pogačar sam dober, njegova ekipa ni," meni Lance Armstrong. "Kar smo videli danes je skrb zbujajoče," prikimava Bruyneel. UAE je bil danes močno napaden in ostala moštva so dobila potrditev, da je ranljiv. "Pogačar bi lahko odgovoril Carapazu, ampak je ravnal pametno, umiril se je in malo potuhnil, na koncu pa ni izgubil nič." Carapaza je lovil Movistar, kolesarje te ekipe so gnale osebne zamere, saj je Ekvadorec moštvo lani zapustil na vse prej kot prijateljski način. Ko je Špancem še obljubljal, da bo z njimi podaljšal pogodbo, je že podpisal za Ineos. Movistar bo na tem Touru vselej motiviran, da Carapazu pokvari dan.

Primoža Rogliča niso še vsi odpisali. Foto: Guliverimage

Vsi obžalujejo nemoč Primoža Rogliča, ki je več kot očitno čuti posledice padcev v prvi in predvsem tretji etapi. "Škoda, z njim so dirke vselej razburljive," pravijo, a George Hincapie ga še ni povsem odpisal. Če se bo danes počutil boljše in se sestavil za druga dva tedna dirke, lahko še vedno naredi kaj posebnega. Je pa bolj verjetno, da bo, če ne bo odstopil, v nadaljevanju v pomoč ekipi.

Najprej zagnali paniko, nato …

Da utegne imeti Pogačar v gorah brez pomoči močne ekipe težave, ugotavlja tudi na trenutke brutalno neposredni Chris Horner. "Največja težava, ki jo ima Tadej Pogačar, je njegova ekipa. Danes so najprej zagnali paniko, a se nato pametno umirili, ko so vendarle spoznali, da ubežna skupina niti približno ni tako nevarna, kot je izgledalo. Van Aert naj kar vzame rumeno, Van der Poelu lahko pred klanci pustite tudi pet minut prednosti, edini potencialno nevaren za zmago na dirki je bil Nibali, pa tudi on ne bi smel predstavljati prevelike grožnje. Ko so prišli pa do vzponov, se je pokazala druga težava, ob Pogačarju je ostal le Rafal Majka. To je težava."

"Prepričajte se, za kaj trošite moči"

"Klanci niti niso bili zahtevni, a je ostal z le enim pomočnikom. To pomeni, da je v težavah. Takšno agresivno dirkanje, kot smo ga videli danes, se bo samo še stopnjevalo. Na velikih klancih ga bodo napadali od kilometra nič do cilja in to vsak dan do konca Toura," opozarja Horner. Navdušila ga je Pogačarjeva mirnost ob napadu Carapaza in zabavala zavzetost Movistarja pri lovu na nekdanjega kolega. "Včasih se je treba umiriti in zadihati. Če imaš Pogačarja, ki lahko minute pridobiva na klancih in na kronometrih, dela lahko neverjetne stvari, se prepričaj, da ko celo ekipo trošiš za lov na ubežniki, da so ti ubežniki pomembni. Da so to Carapaz, Richie Porte, Gerain Thomas, Jonas Vingegaard … Koga briga, če so tam Van Aert, van der Poel in takšni. Njim kar prepustite rumeno majico," je še povedal komentator Dirke po Franciji na ameriški televiziji NBC.

Mathieu Van der Poel bo danes "zagotovo izgubil rumeno majico". Foto: Guliverimage

In kaj je povedal Pogačar?

"Imeli smo en nesrečen trenutek, ko nam je ušla močna skupina. To je bila naša napaka. Tako Van der Poel kot Van Aert sta močna in jima je nevarno pustiti sedem minut prednosti, kljub temu da prihajajo gorske etape. Takoj smo poskušali ujeti, ampak nam ni uspelo. Od tam naprej smo opravili odlično delo, skrbeli smo, da zaostanek ni bil prevelik. Ponosen sem na svojo ekipo, poznam svoje kolege, vem, da so zelo močni. Nekateri bodo v soboto okrevali, ampak danes nismo mi edini trpeli. Tudi zame je bila etapa naporna, ujel sem kar nekaj vetra v vožnji za kolegi in zagotovo se bo poznalo. Najbrž bom samo sledil preostalim favoritom," je povedal po etapi, v kateri je zasedel 26. mesto in za Mohoričem zaostal pet minut in petnajst sekund.

O razpletu etape pa: "Imam kar mešane občutke. Matej je dobil zmago, ki si jo je želel zelo dolgo, vesel sem zanj, saj je super fant, po drugi strani pa nisem prav nič vesel za Primoža. Zadnjič je padel in lahko si samo predstavljam, kako zdaj trpi."

