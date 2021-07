Kaj bi bilo za ranjenega Primoža Rogliča (naj)bolje? #anketa

Primož Roglič, pred začetkom letošnje Dirke po Franciji, eden glavnih favoritov za sveti gral kolesarstva, po seriji neugodnih padcev preživlja težke čase, a se ne želi predati. Danes so ga na cilju v Le Grand-Bornandu pozdravili številni znani obrazi, med drugim tudi njegova starša in nekdanji skakalni trener Zvone Pograjc. Kako naprej?

Primož Roglič je v cilj današnje 8. etape pripeljal povsem na repu uvrščenih, na 157. mestu, z več kot 35 minutami zaostanka. Posledice padcev v uvodni in tretji etapi so enostavno prehude, da bi vodilni kolesar lestvice UCI lahko držal stik z vodilnimi in še lahko razmišljal o vrhunski uvrstitvi v skupnem seštevku.

VIDEO: Na cilju 8. etape sta ga pričakala starša in nekdanji skakalni trener.

Iz ekipe Jumbo-Visma še niso sporočili, ali bo Roglič kljub vidnim ranam in bolečinam vztrajal na dirki, ali bo odpotoval domov in se skušal pripraviti na drugi vrhunec sezone, olimpijske igre v Tokiu, kjer si je zadal visoke cilje, je pa direktor ekipe Merijn Zeeman v pogovoru za kolesarski portal Cyclingnews priznal, da so v moštvu uničeni, niso pa še pokopani. "Razmisliti moramo, kakšne so zdaj naše možnosti in poiskati nove priložnosti," je napovedal.

24-letni Danec Jonas Vingegaard je trenutno drugi najvišje uvrščeni kolesar ekipe Jumbo-Visma. Foto: Guliverimage

V igri je več scenarijev. Belgijec Wout Van Aert, ki je trenutno z 1:48 minute zaostanka za vodilnim Pogačarjem na odličnem drugem mestu v skupni razvrstitvi dirke, bi lahko proste roke izkoristil v sprinterskih etapah in v kronometru, ki bo na sporedu predzadnji dan Toura.

Američan Sepp Kuss bi lahko izkoristil priložnosti v gorskih etapah, medtem ko bo 24-letni Danec Jonas Vingegaard, ki nastopa na svojem krstnem Touru, zdaj verjetno prvo orožje Jumbo-Visme v skupni razvrstitvi. S petimi minutami zaostanka za rumeno majico je trenutno na odličnem 5. mestu.

Športni direktor Grischa Niermann o razpletu 8. etape:

Roglič je pred današnjim startom v izjavi za nacionalno radiotelevizijo sicer dejal, da bo skušal preživeti današnjo in jutrišnjo etapo in se prebiti do ponedeljka, ko je na dirki prvi prost dan, in bodo v ekipi sprejeli odločitev, kako naprej.

Kaj pravite vi? Naj vztraja ali bi bilo zanj bolje, če se od dirke poslovi in pripravi na olimpijske igre?

Kaj bi bilo po vašem mnenju bolje? Da Roglič predčasno zaključi Dirko po Franciji in se pripravi na olimpijske igre in nadaljevanje sezone. 343 glasov + 87,28%

Da vztraja na Dirki po Franciji in pomaga moštvenim kolegom. 26 glasov + 6,62%

Da vztraja na Dirki po Franciji in skuša za tolažbo uloviti etapno zmago. 24 glasov + 6,11% Oddanih 393 glasov

