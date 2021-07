Avstralec ogrožal rumeno majico Tadeja Pogačarja, ki je odgovoril na Carapazov napad

9. etapa Dirke po Franciji (Cluses – Tignes), 144,9 km podrobneje:

Cilj - Ben O'Connor (Ag2r-Citröen) je junak 9. etape Dirke po Franciji. V velikem slogu je prišel najhitreje na cilj na smučarsko središče Tignes in se v skupnem seštevku povzpel na kar drugo mesto. Med etapo je imel celo virtualno rumeno majico. Tadej Pogačar (UAE Emirates) je na zaključnem vzponu pobegnil konkurentom. Richard Carapaz je skušal z napadi, a mu je kolesar s Klanca pri Komendi odgovoril s protinapadom ter se odpeljal vsem največjim konkurentom za skupno zmago. Za seboj jih je pustil 32 sekund. Na koncu je za O'Connorjem zaostal 6:02, kar je pomenilo, da ima v skupnem seštevku pred njim 2:01 prednosti.

Rezultati 9. etape

1. Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroën Team 04:26:43

2. Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep 00:05:07

3. Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Victorious 00:05:34

4. Guillaume Martin (Fra) Cofidis 00:05:36

5. Franck Bonnamour (Fra) B&B Hotels p/b KTM 00:06:02

6. Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates 00:06:02

7. Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers 00:06:34

8. Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma 00:06:34

9. Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 00:06:34

10. Rigoberto Uran (Col) EF Education-Nippo 00:06:34

Skupni vrstni red

Mesto Kolesar Team Čas Zaostanek 1. TADEJ POGAČAR UAE TEAM EMIRATES 34;11:10 - 2. BEN O'CONNOR AG2R CITROEN TEAM 2:01 3. RIGOBERTO URAN EF EDUCATION - NIPPO 5:18 4. JONAS VINGEGAARD JUMBO - VISMA 5:32'' 5. RICHARD CARAPAZ INEOS GRENADIERS 5:33 6. ENRIC MAS MOVISTAR TEAM 5:47 7. WILCO KELDERMAN BORA - HANSGROHE 5:58 8. ALEXEY LUCENKO ASTANA - PREMIER TECH 06:12 9. GUILLAUME MARTIN COFIDIS 07:02 10. DAVID GAUDU GROUPAMA - FDJ 7:22

1,8 km do cilja - Richard Carapaz je skočil, a mu Tadej Pogačar brez težav sledi.

2,8 km do cilja - Ben O'Connor (Ag2r-Citröen) se približuje uspehu kariere, etapni zmagi na Dirki po Franciji. Nagrada bo še toliko slajša, saj se bo v skupnem seštevku povzpel na drugo mesto, kar si ni nihče mislil pred začetkom 9. etape. 7:30 znaša njegova prednost pred Tadejem Pogačarjem.

3,9 km do cilja - na zaključnem vzponu je veliko slovenskih navijačev, od katerih se je poslovil tudi Primož Roglič. Medtem ima Ben O'Connor 7:46 naskoka pred Tadejem Pogačarjem in njegovo skupino.

5,1 km do cilja - Ben O'Connor ima 7:55 prednosti pred skupino Tadeja Pogačarja, ki je ostal sam v skupini. Okoli njega so trije kolesarji Ineos Grenadiersa.

6,5 km do cilja - Tadej Pogačar ostal brez pomočnika. Kolesarji Ineos Grenadiers so v njegovi skupino navili tempo. Pogačarju gre to na roko v boju za rumeno majico, saj se bo prednost vodilnega Bena O'Connorja začela zniževati.

🇬🇧@INEOSGrenadiers are setting the pace at the head of the Yellow Jersey group whilst 🇸🇮@TamauPogi has only 1 teammate left.



🇬🇧@INEOSGrenadiers emmène le groupe Maillot Jaune. 🇸🇮@TamauPogi n'a plus qu'un équipier. #TDF2021 pic.twitter.com/UoZN3sE5ua — Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2021

7 km do cilja - Tadej Pogačar ima ob sebi še dva pomočnika - Rui Costa in Davide Formolo. Medtem Ben O'Connor vozi svojo dirko. Njegova prednost znaša že 8:04. Če bi imel takšen naskok povsem ob koncu, bi ob dodatnih 10 sekundah za zmago oblekel rumeno majico vodilnega. Pred začetkom etape je namreč za Pogačarjem zaostajal 8:13. Nairo Quintana in Sergio Huigita zdaj za Avstralcem zaostajata že 3:41, naslednja skupina z Guillaumejem Martinom pa zaostaja pet minut.

8 km do cilja - Ubežnik Ben O'Connor (Ag2r-Citröen) ne popušča. Njegova prednost je zdaj že 7:45, kar pomeni, da je v skupnem seštevku spet le še 30 sekund za rumeno majico.

12 km do cilja - Avstralec Ben O'Connor (Ag2r-Citröen) ne popušča. Njegova prednost je zdaj 7:20.

13 km do cilja - Guillaume Martin (Cofidis) je imel težave s kolesom in izgubil stik s skupino, ki je bila v sendviču med osrednjimi ubežniki in kolesarji s Tadejem Pogačarjem na čelu.

15 km do cilja - Ubežnik Ben O'Connor (Ag2r-Citröen) ima 6:54 prednosti pred skupino Tadeja Pogačarja. Skupina šesterice, v kateri je Guillaume Martin (Cofidis) - v skupnem seštevku za Pogačarjem zaostaja 7:28 - ima pred Slovencem 3:20 prednosti.

17 km do cilja - Ben O'Connor (Ag2r-Citröen) se je na zaključnem vzponu otresel Sergia Higuite (EF Education-Nippo) in se v solo vožnji pelje proti etapni zmago. Avstralec je virtualno zdaj na drugem mestu in za Tadejem Pogačarjem zaostaja 1:20.

19 km do cilja - Slovenski kolesar Tadej Pogačar je kljub nizkim temperaturam (11 stopinj) slekel dolgo majico, kar je znak, da se bo začel veliki spektakel na zaključnem vzponu na Tignes. Zaostanek za ubežnikoma znaša 7:18. Ob njem so še trije moštveni kolegi UAE Emirates - Rui Costa, Rafal Majka in Davide Formolo.

20 km do cilja - Tadej Pogačar je imel ob sebi le še enega kolesarja ob sebi, kar je bil rahel alarm, a so kmalu prišli ob njega moštveni kolegi pri UAE Emirates. Virtualno je spet v rumeni majici, saj ubežnika Ben O'Connor (Ag2r-Citröen) in Sergio Higuita (EF Education-Nippo) izgubljata naskoka. Trenutno znaša 7:36.

Foto: A.S.O. 21 km do cilja - Ekipa UAE Emirates je dodobra navila tempo, v ubežni trojici pa je omagal Nairo Quintana. Tako sta v ospredju le še Ben O'Connor (Ag2r-Citröen) in Sergio Higuita (EF Education-Nippo). Njuna prednost znaša 8:22, kar pomeni, da ima O'Connor le še osem sekund virtualne prednosti pred Tadejem Pogačarjem.

Ekipa AG2R-Citroën je imela v vsej zgodovini Dirke po Franciji 16 dni rumeno majico v svoji lasti. Bi lahko danes to uspelo še Benu O'Connerju?

1998: Bo Hamburger (1 dan)

1999: Jaan Kirsipuu (6 dni)

2006: Cyril Dessel (1 dan)

2009: Rinaldo Nocentini (8 dni)

25 km do cilja - Ben O'Connor (Ag2r-Citröen) je spet našel priključek s Kolumbijcema Nairom Quintano (Arkéa-Samsic) in Sergiom Higuito (EF Education-Nippo). Njihova prednost pred skupino Tadeja Pogačarja znaša 9:07, kar pomeni da ima O'Connor v skupnem seštevku skoraj minuto prednosti pred Pogačarjem in je rumena majica virtualno njegova. A je pred kolesarji še zaključni vzpon na Tignes, ki je dolg kar 21 kilometrov.

29 km do cilja - Ben O'Connor (Ag2r-Citröen), ki je pred današnjo etapo v skupnem seštevku za Tadejem Pogačarjem zaostajal 8:14, ima zdaj virtualno 30 sekund prednosti pred slovenskim kolesarskim šampionom. Očitno so pri UAE Emirates počakali McNultyja, ki je padel pri spustu. Za vodilnima Higuito in Quintano zdaj Avstralec O'Connor zaostaja 12 sekund. 9:15 je prednost ubežnikov pred skupino slovenskega kolesarja, ki so se očitno nekoliko bolj previdno lotili spusta.

It took 30km for the beak to get away but they opened up serious gaps over the Col des Saisies, Col du Pré and Cormet de Roselend.

Average speed in the first 100km:@NairoQuinCo & @HiguitSergio 33.1km/h@TamauPogi 31.6km/h#TDF2021 #TDFdata pic.twitter.com/3pNV3O8LUq — letourdata (@letourdata) July 4, 2021

31 km do cilja - Sergio Higuita (EF Education-Nippo) in Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) sta pri spustu pobegnila Benu O'Connerju (Ag2r-Citröen), ki zaostaja 30 sekund, spet pa je virtualno oblekel rumeno majico. Medtem je pri spustu padel moštveni kolega Tadeja Pogačarja pri UAE Emirates Brandon McNulty.

36 km do cilja - Sergio Higuita (EF Education-Nippo) je pri spustu pobegnil tekmecema in si ji prikolesaril 30 sekund prednosti, medtem ko ima pred skupino Tadeja Pogačarja 8:16 prednosti.

Pri zadnjem vzponu na Cormet de Roselend (5,8 km/6,3-odstotni naklon) je povprečna hitrost Naira Quintane, ki je bil najhitrejši na vrhu, znašala 20,2 km/h, medtem ko je Tadej Pogačar kolesaril s hitrostjo 20,9 km/h, kar pomeni, da je njegova ekipa UAE Emirates nekoliko navila tempo.

🇨🇴 Downhill show by @HiguitSergio! 🤩



🇨🇴 Sergio Higuita fait le show dans la descente du Cormet de Roselend ! 🤩#TDF2021 pic.twitter.com/e7rsuCB7he — Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2021

43 km do cilja - pri spustu sta Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) in Sergio Higuita (EF Education-Nippo) pobegnila Benu O'Connorju (Ag2r-Citröen). Prednost pred skupino Tadeja Pogačarja znaša 7:55, kar pomeni, da je Pogačar tudi virtualno spet nazaj v rumeni majici najboljšega. Pred tem jo je kratek čas imel O'Connor, ki v skupnem seštevku zaostaja 8:14.

51 km do cilja - Rezultati gorskega cilja Cormet de Roselend

1. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic),

2. Sergio Higuita (EF Education-Nippo)

3. Ben O’Connor (Ag2r-Citröen)

Michael Woods zaostaja 2:10, skupina z Guillaumejem Martinom 2:40, glavnina s Tadejem Pogačarjem na čelu pa 8:14.

52 km do cilja - Skupina, v kateri je Guillaume Martin (Cofidis) – v skupnem seštevku za Pogačarjem zaostaja 7:28 – ima za ubežniki 2:38 zaostanka in 5:30 prednosti pred slovenskim kolesarjem.

57 km do cilja - Tadej Pogačar virtualno izgubil rumeno majico - v ospredju je le še trojica Ben O’Connor (Ag2r-Citröen), Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), Sergio Higuita (EF Education-Nippo), a je videti, da imata Kolumbijca svoje načrte. Njihova prednost znaša 8:22, kar pomeni, da je Pogačar virtualno izgubil rumeno majico. Avstralec O'Connor namreč v skupnem seštevku za slovenskim šampion zaostaja 8:13. Ubežniki so začeli s predzadnjim gorskim ciljem Cormet de Roselend (5,8 km/6,3-odstotni naklon).

64 km do cilja - Rezultati gorskega cilja Col du Pré - ekstra kategorije

1. Nairo Quintana, 20 točk

2. Higuita, 15

3. Woods, 12

4. O’Connor, 10:

5. Hamilton, 8

6. Poels, 6

7. Perez, 4

8. Martin, 2

66 km do cilja - Ben O’Connor (Ag2r-Citröen), Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), Sergio Higuita (EF Education-Nippo), Michael Woods (Israel Start-Up Nation) je četverica, ki je ostala sama v ospredju. Lucas Hamilton je popustil. Avstralec O'Connor virtualno za rumeno majico zaostaja 40 sekund. Prednost ubežnikov namreč znaša 7:33, medtem ko ima Pogačar v skupnem seštevku pred njim 8:13 prednosti.

V glavnini Tadeja Pogačarja je Richard Carapaz izgubil moštvenega kolega pri Ineos Grenadiers Richieja Porta, ki je spet izgubil stik z glavnino.

67 km do cilja - Matej Mohorič, veliki junak 7. etape, je spet z glavnino, v kateri je Tadej Pogačar. Kolesar Bahrain Victorious je skušal z begom, ki je uspel nekaterim, a mu danes ni uspelo.

69 km do cilja - Kolesarji bodo danes opravili s kar 4500 višinskimi metri. Vse od štarta jim nagaja dež, temperatura ozračja je pri vzponu na Col de Pre 9,9 stopinj. V drugi skupini, ki je med Pogačarjem in ubežniki, je veliko kolesarjev in zaostajajo 2:48 - Kenny Elissonde, Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Julian Alaphilippe, Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), Patrick Konrad, Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Stefan Küng (Groupama-FDJ), Guillaume Martin, Simon Geschke, Anthony Pérez (Cofidis), Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo), Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Dylan Teuns, Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), Chris Juul Jensen (BikeExchange), Jakob Fuglsang, Alex Aranburu, Omar Fraile (Astana-PremierTech), Fabien Doubey, Víctor de la Parte (TotalEnergies), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty Gobert), Franck Bonnamour, Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM).

70 km do cilja - Ben O’Connor (Ag2r-Citröen), Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), Sergio Higuita (EF Education-Nippo), Michael Woods (Israel Start-Up Nation) in Lucas Hamilton (BikeExchange) so osrednji ubežniki. Dve minuti za njimi je skupina 26 kolesarjev, nato 7:16 zaostaja Tadej Pogačar in drugi kolesarji. Ben O'Connor je na 14. mestu v skupnem seštevku z zaostankom 8:13, Wout Poels mesto za njim in zaostaja 8:51 za Pogačarjem.

78 km do cilja - Kolesarji se spuščajo z gorskega cilja Col des Saises. Ko bodo dosegli najnižjo točko, jih čaka najtežji vzpon ekstra kategorije Col de Pre (12,6 km/7,7-odstotni naklon). Drugi del vzpona je najtežji. Takoj po spustu z le-tega in štirih kilometrih nadaljnje vožnje bo sledil vzpon na Cormet de Roselend (5,7 km/6,5-odsotni naklon). Tadej Pogačar za ubežniki zaostaja 6:08. Med njimi je tudi Ben O'Connor (Ag2r-Citröen), ki v skupnem seštevku na 14. mestu za slovenskim kolesarjem zaostaja 8:13.

Foto: A.S.O.

95 km do cilja - Rezultati gorske cilja Col des Saises

1. Wout Poels 10 točk

2. Quintana 8

3. Woods 6

4. Higuita 4

5. O’Connor 2

6. Hamilton 1

Skupina Seppa Kussa je tik za njimi. Skupina Juliana Alaphilippa zaostaja 1:15, glavnina z rumeno majico Tadeja Pogačarja pa že 5:40.

96 km do cilja - Ubežna skupina ima že pet minut prednost. Med ubežniki je Tadeju Pogačarju v skupnem seštevku najbolj nevaren Guillaume Martin, ki je na 12. mestu z zaostankom 7 minut in 28 sekund. Ben O'Connor je denimo na 14. mestu z zaostankom 8:13, Wout Poels mesto za njim in zaostaja 8:51.

100 km do cilja - Glavnina s Tadejem Pogačarjem zaostaja 3:17. Skupino ubežnikov sestavljajo: Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Dan Martin, Michael Woods (Israel Start-Up Nation), Julien Bernard, Kenny Elissonde, Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen, Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), Patrick Konrad, Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Guillaume Martin, Simon Geschke, Anthony Pérez (Cofidis), Ruben Guerreiro, Sergio Higuita (EF Education-Nippo), Ben O’Connor (Ag2r-Citröen), Warren Barguil, Élie Gesbert, Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), Harry Sweeny (Lotto-Soudal), Stefan Küng (Groupama-FDJ), Matej Mohoric, Wout Poels, Dylan Teuns, Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), Lucas Hamilton, Luka Mezgec, Chris Juul Jensen, Michael Matthews (BikeExchange), Jakob Fuglsang, Alex Aranburu, Omar Fraile (Astana-PremierTech), Pierre Latour, Víctor de la Parte, Fabien Doubey (TotalEnergies), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty Gobert), Franck Bonnamour, Quentin Pacher, Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM).

106 km do cilja - 43 kolesarjev je zdaj v ospredju in imajo 2:11 prednosti pred skupino z rumeno majico Tadeja Pogačarja. Kolesarji so začeli z vzponom na drugi gorski cilj današnjega dne - Col des Saisies (9,5 km/6,6-odstotni naklon). Kar 4500 višinskih metrov bodo danes opravili kolesarji. Povprečna hitrost od začetka trase znaša 40 km/h.

112 km do cilja - najhitrejši na edinem letečem cilju je bil Sonny Colbrelli. Drugi je bil lastnik zelene majice najboljšega po točkah Michael Matthews. V ubežni skupini šesterice kolesarjev so še včerajšnji zmagovalec Dylan Teuns, Julian Alaphilippe, Stefan Küng in Jensen.

113 km do cilja - Enric Mas, ki je v skupnem seštevku na osmem mestu, je padel. A je že nazaj na kolesu.

120 km do cilja – Richie Porte je izgubil stik z rumeno majico, ki je na plečih Tadeja Pogačarja. Geraint Thomas in Alejandro Valverde sta prav tako nekoliko zaostala, a sta ujela priključek. Napadla sta Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) in Anthony Perez in si skušata prikolesariti prednost. Kmalu zatem se jima je pridružil Sergio Higuita (EF).

125 km do cilja – Rezultati gorskega cilja Cote de Domancy

1. Pierre Latour 5 točk

2. Harry Sweeny 3

3. Nairo Quintana 2

4. Michael Woods 1

126 km do cilja - Napadel je Julian Alaphlippe (Deceuninck-QuickStep). Tempo kolesarjev na začetku je izjemen. Povprečna hitrost na vrhu prvega gorskega cilja je znašala 42 km/h. Ubežnika sta bila ujeta, zdaj se vrstijo novi napadi.

🌈 🇫🇷 @alafpolak1 attacks in the Côte de Domancy! No decisive gap yet.



🌈 🇫🇷 Julian Alaphilippe à l'attaque dans la Côte de Domancy ! Aucun écart significatif n'a été fait pour l'instant.#TDF2021 pic.twitter.com/AIeg0Kzzni — Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2021

127 km do cilja – temperatura ozračja je 17 stopinj, kar ustreza slovenskemu kolesarju Tadeju Pogačarju, ki je oblečen v rumeno majico. Ubežnika imata zdaj 48 sekund prednosti. Začela z vzponom na prvi gorski cilj v današnjem dnevu, v katerem jih bo pet. Ta sliši na ime Cote de Domancy in ima predznak II. kategorije (2,5 km/9,7-odstotni naklon).

13.25 - v begu sta Davide Ballerini (Deceuninck-QuickStep) in Harry Sweeny (Lotto Soudal), ki sta si prikolesarila 20 sekund prednosti.

13.15 - Direktor Jumbo-Visme Merijn Zeeman je spregovoril o odhodu Primoža Rogliča s Toura: "Sprejeti smo morali odločiti. Ni mogel kolesariti. Veliko bolečin je imel. Zaradi prihodnjih ciljev smo se morali odločiti, da je konec. Skupaj smo se usedli. Dejal je, da nima smisla dirkati na tak način," je dejal direktor Rogličeve Jumbo-Visme Merijn Zeeman.

Nato se je dotaknil še ciljev nizozemskega moštva: "Jumbo Visma je imel vsak dan načrt. Ponosen sem na fante. Poizkušali bomo z Jonasom (Jonas Vingegaard, op. a.), a je mlad. Podpirali ga bomo. Dan za dnem bomo videli. A bomo šli naprej. Etapne zmage so tudi dosegljive. Z Wout van Aertom imamo lepe možnost za etapne zmage. Močna sta tudi Sepp Kuss in Steven Kruijswijk.

13.10 - uradni začetek etape. Kolesarjem nagaja dež, že takoj pa se začenjajo poizkusi pobega.

13.00 – Pozdravljeni, tudi današnjo etapo od Clusesa do Tignesa bomo pospremili v živo. Žal se je moral od dirke zaradi prevelikih bolečin, ki so bile posledica padca v 3. etapi, posloviti Primož Roglič. Na štartu ni bilo niti Mathieua van der Poela, ki je bil do sobote v rumeni majici vodilnega. Njegov osrednji cilj so olimpijske igre v Tokiu, kjer bi rad osvojil zlato medaljo v ciklokrosu. Popotnica za odhod na Japonsko je bila najboljša možna, saj je nosil rumeno majico, kar ni uspelo njegovemu dedku. Spodbudno pa je to, da bo danes v rumeni majici kolesaril Tadej Pogačar, ki je v sobotni prvi alpski etapi pokazal močne noge. Tudi danes jih bo potreboval, saj je na sporedu nova gorska etapa, ki bo imela kar pet gorskih ciljev (eden bo ekstra -Col du Pre-, dva prve in dva druge kategorije).