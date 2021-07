Uresničil sanje in se pričakovano umaknil s Toura

Nizozemski kolesarski as Mathieu van der Poel se je po osmih etapah Dirke po Franciji, na kateri je uresničil sanje in prvič v življenju oblekel rumeno majico, umaknil z dirke. Šestindvajsetletnik je podoben scenarij napovedal že pred časom, saj se bo zdaj posvetil pripravam na olimpijske igre v Tokiu. Cestno kolo bo zamenjal za gorsko, želi si kolajne v olimpijskem krosu.

"Za mano in ekipo je izjemen teden. Osvojili smo dve etapni zmagi, šest dni imeli rumeno majico ... Moj prvi Tour, lahko sem ponosen nanj. A žal danes ne bom startal. Z ekipo smo se odločili, da je zame najbolje, da končam z dirko in se osredotočim na olimpijske igre. Zaradi koronavirusa ne bi bilo mogoče, da bi odpeljal celoten Tour in bil v Tokiu na najvišji mogoči ravni. Prav tako je na takšni dirki proti hribolazcem nemogoče zadržati rumeno. A za nami je izjemen teden. Vrnil se bom prihodnje leto. Zdaj me čaka nekaj regeneracije, nato pa se bom osredotočil na Tokiu," je pred deveto etapo Dirke po Franciji slovo od letošnje francoske pentlje napovedal Mathieu Van Der Poel.

Šestindvajsetletnik, ki je letos sploh prvič nastopal na najprestižnejši dirki, je po izjemni predstavi v drugi etapi Toura oblekel rumeno majico in jo nosil vse do sobote, ko ga je "slekel" Tadej Pogačar.

Nizozemec je z rumeno barvo uresničil sanje in se ob tem spomnil na pokojnega dedka, nekdaj odličnega kolesarja Raymonda Poulidorja, ki je dvakrat osvojil Dirko po Španiji, na Touru pa je bil v generalni razvrstitvi najvišje na tretjem mestu.

Van der Poel je že pred časom napovedal, da je njegov glavni cilj sezone olimpijska kolajna v olimpijskem krosu. Po slovesu od Toura bo zdaj misli lahko povsem usmeril v Tokio.