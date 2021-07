Ozadje čustvene zmage ganjenega Belgijca: V nebo je pogledal z razlogom. #video

"Za mano je izjemna etapa. Do zdaj je bila moja sezona res slaba, spodleteli so mi prav vsi cilji, ki sem si jih zadal. Zdaj se končno lahko veselim," je bil belgijski kolesar Dylan Teuns ganjen v cilju.

Foto: Guliverimage

"Zmago bi rad posvetil svojemu pokojnemu dedku, ki je umrl le nekaj dni pred začetkom Toura. Pokopali smo ga natanko teden dni pred startom. Prav o tem sem razmišljal v zadnjih desetih kilometrih etape, vse skupaj je bilo zame izredno čustveno," je priznal moštveni kolega Mateja Mohoriča v ekipi Bahrain-Victorious, ki je na Touru slavil včeraj, ko je oblekel tudi pikčasto majico najboljšega na gorskih ciljih, a jo je že danes moral predati sotekmovalcu Woutu Poelsu.

"Etapa je bila taktično zelo zahtevna. Vsaj 60 fantov si je želelo v beg. V našem primeru je bil to Wout Poels, ki si je želel obleči pikčasto majico. Vozil je izredno agresivno, jaz pa sem samo sledil njegovemu kolesu. Na predzadnjem vzponu so kolesarji začeli diktirati močan tempo in težko sem jim sledil. Navsezadnje sem le našel svoj ritem. Na zadnjem klancu na Colombier me je skrbelo, da me bo Pogačar ujel," je razlagal 29-letni Teuns.

Upravičeno, ure so namreč pokazale, da je Pogačar danes postavil najhitrejši čas na Col de Colombier.

#TDF2021 - If timestamps on TV feed are right, Pogacar sets new record on last 7.42 Km of Colombiere: 21'35''



Former record was Daniel Martin in 2018, 21'53''



Waiting "official" confirmations by our Twitter climbing timekeepers. — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) July 3, 2021

