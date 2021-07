Presenečenje, ki je tudi Rogliča spravilo v zelo dobro voljo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi to je šport

Vodilni kolesar na lestvici Mednarodne kolesarske zveze Primož Roglič je le nekaj ur zatem, ko je zaradi hudih poškodb, ki jih je staknil v padcu v 1. in 3. etapi dirke, z ekipo sprejel težko odločitev o predčasnem odhodu z letošnje Dirke po Franciji, pred hotelom v Tignesu v Franciji doživel izjemno presenečenje, ki ga bo še dolgo držalo pokonci.

Pred hotelom v smučarskem središču Tignes so ga čakali njegovi najbližji, njegova partnerica Lora Klinc in sin Lev, njegova starši in prijatelji. Kako se je odzval, si lahko pogledate v spodnjem videu.

Tudi tega so posneli ustvarjalci YouTube kanala Tour de Tietema, ki so pred dnevi lansirali tudi poseben videospot in plesno koreografijo, posvečeno Rogliču. Video je v samo šestih dneh zbral že skoraj 135 tisoč ogledov. Ekipa bi morala ples odplesati tudi v Rogličevem zavoju v nedeljski etapi s ciljem v Tignesu, a vsi vemo, kaj se je zgodilo le nekaj ur pred tem. Roglič je sporočil, da zapušča Tour.

Obljuba: Vrnili se bomo

Roglič se je navijačem, ki so ga v slabem bodrili še bolj kot v dobrem, zahvalil tudi na družbenih omrežjih.

Objavil je fotografijo, na kateri uživa v objemu z življenjsko sopotnico in sinom, zraven pa dopisal, da to sicer ni način, na katerega je želel končati Tour in se ustaviti v njegovem ljubljenem Tignesu.

"Preveč me je bolelo, zato sem moral odnehati. So mi pa navijači, ki so se zbrali pred hotelom, še enkrat več dali vedeti, zakaj se je vredno boriti. Vrnili se bomo," je napovedal Zasavec, ki se bo zdaj skušal pripraviti na naslednji cilj sezone, olimpijske igre v Tokiu, kjer bo cestna dirka na sporedu že 24. julija, dva dneva pozneje pa bo na vrsti še kronometer.

Na Dirki po Franciji je danes prvi prost dan, dan za celjenje ran in medijske obveznosti.

