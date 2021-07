Za Tadejem Pogačarjem je izjemen teden na Dirki po Franciji. Ne samo, da se mu je za zdaj uspelo izogniti pastem na cesti – padel je le enkrat in jo odnesel brez poškodb –, zelo suvereno deluje tudi njegova ekipa UAE Emirates, ki so jo nekateri mediji že poimenovali Pogačar Express. Pogačar ima po devetih etapah ogromno prednost pred tekmeci.

Pred prvim zasledovalcem, Avstralcem Benom O'Connorjem (AG2R), ki sicer ne sodi med favorite v skupnem seštevu dirke, ima 2:01 minute prednosti, pred tretjeuvrščenim Kolumbijcem Rigobertom Uranom (EF) pa že 5:18 minute.

9. etapa Toura – eden najtežjih dni na kolesu

"Sam sem na ravni, kakršno sem od sebe pričakoval, medtem ko so številni konkurenti v preteklih dneh trpeli zaradi padcev. Za nami je zelo težaven teden, od padcev in ekstremnih nihanj v temperaturah do kratkih in dolgih klancev. Vse smo že doživeli. Zame je bil včeraj eden najtežjih dni na kolesu. Vreme je bilo zelo klavrno, tudi temperature so bile zelo nizke, mi pa smo na kolesu že več kot teden dni," je dogajanje po prvem tednu povzel Pogačar.

"Včeraj sem res trpel, nabralo se je od celega tedna. Vse dni dirkamo na polno, temperaturne razlike so velike. Telo se je izmučilo. Videlo se je, da vsi skupaj vozimo v drugih prestavah kot prejšnje dni in da si vsi želimo prostega dne."

"Imamo eno najmočnejših ekip na Touru"

V prestižno rumeno odeti Pogačar tudi tokrat ni pozabil pohvaliti svoje ekipe. "Mislim, da imamo eno najmočnejših ekip na Touru, vsi dirkajo 100-odstotno meni v podporo, medtem ko smo lani imeli kar nekaj smole. Za zdaj vse poteka dobro, Marc Hirschi si je sicer pri v padcu izpahnil ramo, imeli smo nekaj padcev, a za zdaj je vse OK. Vozimo se v ospredju, smo motivirani, da dokažemo svojo moč, in samozavestni, da lahko branimo rumeno majico. Res je lepa ... Ponosen sem na ekipo in mislim, da so ponosni tudi preostali člani ekipe."

Sposobnost regeneracije

Na izredno dobro obiskani novinarski konferenci, ki je, kot je v teh časih že stalnica, potekala prek Zooma, ga je David Walsh, legendarni irski novinar, avtor knjige Program o dopinških nečednostih Lancea Armstronga, po kateri so posneli tudi film z istim naslovom, spraševal o njegovi izjemni sposobnosti regeneracije. Zanimalo ga je, ali se tega zaveda že od nekdaj oz. so ga na to opozorili zdravniki in znanstveniki.

"Sam tega dolgo nisem vedel, so mi pa trenerji od nekdaj govorili, da sem take vrste kolesar, ki gre lahko prav vsak dan na polno, a jim tega nisem verjel. Šele v mladinskih kategorijah sem ugotovil, da to drži, takrat sem se veliko naučil o sebi in vzljubil etapne dirke, ker se tam počutim najbolje," je povedal Pogačar, med drugim leta 2018 tudi zmagovalec etapne dirke Tour de l'Avenir oz. takoimenovane Dirke po Franciji za mlade kolesarje in polprofesionalce

Trije dopinški testi v enem dnevu

Na vprašanje novinarke francoskega časopisa L'Equipe, kako odgovarja tistim, ki zaradi njegove prevlade na Touru dvomijo v čistost njegovih nastopov, je Pogačar odgovoril, da jim na to najlažje odgovori s številnimi antidopinškimi kontrolami. Samo včeraj, po 9. etapi, je imel tri. "Imel sem dve kontroli pred etapo in eno po etapi. Mislim, da sem s tem dokazal, da sumi ne držijo."

Nisem muha enodnevnica

Prav tako je želel dokazati vsem, ki so dvomili vanj, da lani ni zmagal samo zaradi fenomenalno odpeljanega kronometra na predzadnji dan Toura. "Zame je bila ena največjih motivacij to, da dokažem, da nisem muha enodnevnica, da Toura nisem zmagal samo zaradi kronometra in da sem lahko tudi letos dober. To sem skušal dokazati sebi in svetu."

Srečen in zadovoljen v rumenem

Na vprašanje, kaj prinaša pritisk rumene majice, je dejal, da sicer res prinaša nekaj več pritiska in medijskih obveznosti, a se zaveda, da vse to spada zraven. "Preprosto sem zadovoljen in srečen, da sem lahko na prvem prostem dnevu v rumenem, kar je res neverjetno."

"Ni še konec"

Poudaril je, da dirka še zdaleč ni odločena, kot po odstopih in velikih zaostankih favoritov razmišljajo mnogi. "Ni še konec. Za nami je šele devet dni, Tour pa jih ima 21. Za nami je šele prvi teden, že do naslednjega dneva počitka se lahko vse spremeni. Za zdaj sicer kaže dobro, lahko pa se zgodi marsikaj, en slab dan in vse je lahko na glavo. Gremo iz dneva v dan in branimo majico."

Na krilih slovenskih navijačev

To bo lažje storil na krilih številnih navijačev, ki so te dni (mnogi tudi zaradi Primoža Rogliča, ki je včeraj dopoldne zaradi posledic padca odstopil) romali v Francijo. "Zelo sem vesel navijaške podpore. Zadnja dva dni je bilo ob progi noro. Že na dirki Po Sloveniji je bilo noro, tukaj pa je še huje. Res je neverjetno, da dirkaš na Touru, vse okrog pa same slovenske zastave. To me razveseljuje, hkrati pa mi je težko zaradi vseh covidnih protokolov, ki mi ne dopuščajo, da bi si vzel čas za navijače, za podpise in fotografiranje z njimi."

Največja nevarnost: vročina in veter

Kako naprej? "Jutri nas čaka ravninska etapa, potem pa se bodo počasi začele tiste prave, klančarske etape."

Najpomembneje bo, da bo ekipa osredotočena, da kdo od kolesarjev UAE ne pade in se poškoduje, ali, kot se je izrazil Pogačar, taktično ne zas*** preveč. "Skušali bomo varčevati z močmi, da nas bo na koncu ostalo kar največ in da bomo močni še naprej."

Na vprašanje, kaj v Franciji pogreša, kaj mu manjka, je odgovoril na način, ki bi ga bilo veselo vsako dekle. "Ne bi se branil Urške ob sebi," je namignil Pogačar, ki še vedno trdi, da ekipa ne čuti pritiska, saj so res izredno dobro pripravljeni.

Edina nevarnost, ki jo vidi na obzorju, sta veter, ki ga pričakujejo na 12. In 13. etapi s ciljem v Nimesu, in vročina, ki jo pričakujejo v Pirenejih.

"Vročina mi preveč ne odgovarja, najboljši sem, ko je hladno ali ko dežuje. Pripravili smo se, da bo tukaj vroče. Prvi tedne je bilo glede temperatur kar ugodno, druga dva tedna pa nas čaka tisto, kar smo pričakovali."

Po takem tednu odstopi niso presenečenje

Na vprašanje, kaj meni o številnih odstopih – včeraj sta odstopila Roglič in Mathieu van der Poel, ki je šest dni vozil v rumeni majici vodilnega –, je Pogačar ocenil, da so razlogi za odstope različni, da pa niso nič novega.

"Nekateri gredo domov zaradi olimpijskih iger, nekateri se ne počutijo več dobro in včasih je zdravje na prvem mestu. Bolje je, da se telo spočije, kot da rineš skozi zid. Na Touru smo vsako leto priča odstopom in letos ni nič drugače. Še posebej po takem prvem tednu, kot je bil, s hudimi padci, kot je bilo to letos."

