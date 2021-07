"Res škoda, najbolj sem se bal tega, kar se je zgodilo Primožu. Tadej je pa ..."

Prvih deset etap letošnje Dirke po Franciji je bilo eksplozivnih, morda celo preveč. Svet je pričakoval epski slovenski spopad med Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem, a žal je Zasavec po padcih že odstopil. "Najbolj sem se bal tega, kar se je zgodilo Primožu," pravi Boštjan Mervar, nekdanji profesionalni kolesar, trener in športni direktor. Kot vsi tudi on obžaluje, da ne bo slovenskega dvoboja za zmago na Touru, a ta bo po zaslugi Pogačarja najverjetneje spet slovenski. "Tadej je glede na to, kar je pokazal do zdaj, razred zase."

Nekoliko podaljšan prvi teden 108. Dirke po Franciji je za nami, prvi dan počitka pa je branilec lanske zmage Tadej Pogačar dočakal v rumeni majici. To je osvojil na prvi gorski etapi v soboto, in to v izjemnem slogu. Za zdaj nič ne kaže, da bi mu kdo sploh še lahko preprečil drugo zmago na najprestižnejši dirki v kolesarstvu. Ampak v prvih devetih etapah se je zgodilo ogromno.

"Najbolj sem se bal tega, kar se je zgodilo Primožu"

Boštjan Mervar: Letos pa se mi zdi, da je Jumbo-Visma v teh nevarnih uvodnih etapah dirkala na Wouta Van Aerta in na Primoža kar malo pozabila. Foto: Vid Ponikvar Kaj torej reči po prvem tednu francoskega kolesarskega spektakla? "Mislim, da je vsako leto podobno, boj je prvi teden zelo oster, tisti, ki ciljajo na visoke uvrstitve v skupnem seštevku, si ali pridelajo visoke zaostanke na ravninskih etapah ali pa pride do padca. Najbolj sem se bal tega, kar se je zgodilo Primožu," povzema Boštjan Mervar.

Rogličeva ekipa Jumbo-Visma je zaradi taktike v prvih dneh dirke požela številne kritike. "Lani so si v Jumbo-Vismi dirko zastavili čisto drugače kot letos. Takrat so se že od začetka postavili spredaj in narekovali tempo, da bi se zavarovali ravno pred takšnimi dogodki, kot se je pripetil Primožu. Letos pa se mi zdi, da so v teh nevarnih uvodnih etapah dirkali na Wouta Van Aerta in na Primoža kar malo pozabili. No, ne ravno pozabili, ampak imeli so ga nekako v 'drugem planu'. Se mi zdi, da bi morala prvi teden cela ekipa garati in voziti na čelu, le tako se namreč obvaruje kolesarje. Vem, da je to morda malce čudno, če nimaš česa braniti, če nimaš majice, ampak svojega najboljšega kolesarja moraš zaščititi na ta način," prav Mervar.

"Tadeju v klanec niti ni treba pomagati z dvema ali tremi pomočniki"

Tako dela ekipa UAE Emirates, etapne zmage jih ne zanimajo, v glavi imajo le končni cilj in so podrejeni Tadeju Pogačarju. "Seveda, oni so na Tour prišli samo z enim namenom, druge stvari jih ne zanimajo. Je pa res, da je tudi Tadej glede na to, kar je pokazal do zdaj, razred zase," se strinja naš sogovornik.

Tadej Pogačar v klanec niti ne potrebujem pomoči. Na ravninah pa bodo morali paziti nanj. Foto: Reuters

Tudi moštvu UAE Emirates se sicer očita, da ima na letošnjem Touru šibko ekipo, a Mervar se s to oceno ne strinja povsem, takole razmišlja: "Verjetno sta Jumbo ali Ineos močnejša, ampak Emiratom Tadeju v klanec niti ni treba pomagati z dvema ali tremi pomočniki. Je tako močan, da potrebuje pomoč samo na ravnini, da se tam pazi, da ne pride do kakšnih velikih razlik. Klanci so teoretično lahko težava le v kakšnem primeru, da je na primer še kakšnih 100 km do cilja, pa je na sporedu še en resen klanec in druge ekipe diktirajo tak tempo, da Tadej ostane čisto brez pomočnikov. To je potencialna nevarnost, ampak zdaj mora Tadej predvsem opazovati te svoje največje konkurente, ki pa jih resnici na ljubo ni več ostalo veliko. Mislim, da so do zdaj kar dobro opravili."

Ne bo vse padlo na UAE Emirates, "v dirki je cel kup nekih interesov"

"Cela Slovenija drži pesti, da se Tadeju ne bi kaj pripetilo, vse ostalo pa ima pokrito." Foto: Reuters Se pravi, Pogačarju morebitna nevarnost preži na ravnini? "Tako je. Je pa še to, da je ostalo ogromno ekip, ki imajo za cilj le še etapne zmage, kar pomeni, da se bodo te ekipe tudi med sabo spopadale. Na ravninskih etapah bodo skupino skupaj držale druge, sprinterske ekipe, na težjih etapah pa bodo imele prav tako tudi druge ekipe, se pravi ekipe, ki do zdaj niso še ničesar naredile, nek interes in bodo med seboj obračunavale. Tudi zato ne bo vse padlo na UAE, v dirki je cel kup nekih interesov, pa boj za majice ... Če bodo pametno izpeljali vse skupaj, ne bi smelo biti težav. Ne dvomim pa, da bodo dirkali pametno, saj imajo zraven prave ljudi. Mislim, da bodo izpeljali do konca. Težava bi lahko bila kakšna smola. Cela Slovenija drži pesti, da se Tadeju ne bi kaj pripetilo, vse drugo pa ima pokrito. Vsaj do zdaj je to pokazal. Ne vem, kdaj je bil nazadnje kdo tako dominanten. Tudi Lance Armstrong je imel vselej kakšnega konkurenta, ki mu je bil veliko bolj nevaren, kot so trenutni Tadeju."

Kdo sploh še lahko izzove Pogačarja?

Slovenski čudežni deček je pokazal prav strah vzbujajočo formo, se strinja danes 47-letni Novomeščan, svoj čas specialist za sprinte. "Sploh ne vem, ali je sploh že moral pritisniti čisto do konca, razen morda na kronometru. Ni mu bilo treba. Malo stopi na pedala in je že naredil svoje. Videli smo zdaj Richarda Carapaza, kako je dvakrat poskusil, pa se Tadeja ni mogel držati niti kilometer."

Je pa Carapaz vsaj poskusil, drugega resnejšega konkurenta pa ni videti. Ali se še ni pokazal. "Jaz sem malo računal na Jonasa Vingegaarda, pa je mogoče še malo 'premlečen', čeprav je celo starejši od Tadeja. Rigoberta Urana se tudi ne sme odpisati, ker je zelo dober kronometrist in ima ogromno izkušenj z največjih dirk. Vzdržljiv je in moramo vedeti, da ima tudi Tadej lahko slab dan, kakšno krizo. Ampak to si ne nazadnje lahko tudi privošči, saj ima kar dovolj veliko prednost."

Pogumni Richard Carapaz je že dvakrat poskusil, preostalih ni ali pa se še niso pokazali. Foto: Guliverimage

Na drugem mestu v skupnem seštevku je trenutno Avstralec Ben O'Connor. "Mislim, da bo ta na težjih etapah hitro zaostal," v njem Mervar ne vidi prave grožnje. Vingegaard je padel in je trenutno četrti v skupnem seštevku, Uran pa se je pametno izogibal nevarnostim in kar tako malo po tiho prilezel na tretje mesto, pred veliko bolj aktivnega Carapaza. "Mislim, daje Uran privarčeval največ moči. Carapaz se je pokazal, ta pa preži in čaka v ozadju. Mislim, da na stopničkah bo, koliko pa se bo lahko približal Tadeju, je pa že veliko vprašanje."

Zdaj bo zanimivo opazovati, kako se bodo konkurenti lotili Pogačarja. Ta je že poslušal ocene, da je letošnji Tour že "ubil", sam pa ostaja previden, do konca dirke je še daleč. Ena od možnosti za ogrozitev Pogačarjevega vodtva bi bila, "če bi denimo napadel eden, ki ima kakšnih pet minut zaostanka, z njim pa šel kakšen Geraint Thomas, ki je sicer iz boja za skupno zmago že izpadel, ampak je še vedno izjemno močan, če se bo seveda uspel sestaviti. Tako bi šel en na skupno razvrstitev, drugi na etapno zmago, takšna kombinacija pa bi utegnila biti nevarna. Vsak nekaj dobi. To je morda priložnost za konkurenco."

To res ni običajno

Padcev na letošnjem Touru ne manjka, tudi Pogačarjev moštveni kolega Brandom McNulty je okusil trdoto asfalta na kronometru v peti etapi. Foto: Guliverimage Padci so močno premešali karte že v prvih treh dneh Toura, prireditelji morda s tako težkimi uvodnimi etapami niso dobili tistega, kar so si želeli. "Morda res ne bi smeli že takoj na začetku narediti tako težkih etap, mogoče bi morali dati ravninske, da bi se v ospredju dajale te ekipe sprinterjev," meni Mervar. S kakšnim bolj klasičnim prologom, pa nato kakšno še vedno zanimivo sprintersko etapo bi poskrbeli, da ta začetna nervoza in napetost, ki se stopnjujeta v mesecih pred dirko, le malce popustita in se kolesarji lahko prilagodijo na ves cirkus, a tokrat je bil poln "šus" čisto od začetka.

"Vsi ti favoriti so bili v strahu, Roglič in Pogačar sta morala že v prvih dveh etapah sprintati, kar res ni običajno. Navadno je bil začetek bolj umirjen, šele kakšen peti dan se je začelo dogajati." Ideja prirediteljev sicer ni bila napačna, dirko so hoteli narediti še bolj zanimivo in preprečiti "kolesarski catenaccio", ki ga je zadnje desetletje izvajal Sky. Ampak prišla je nova generacija brezkompromisnih in agresivnih kolesarjev, zdi se, da so v pelotonu same kamikaze, videli smo Van der Poela, ki je bežal v rumeni majici ...

"Da, ko se ti asi začnejo dajati za te majice, Van der Poel, Van Aert in podobni ... Vau! Oni so navajeni iti od štarta do cilja na polno, kot na belgijskih klasikah. Ampak to je pa Tour de France, kjer gre tudi vse na nož. Res je škoda za Primoža in še nekaj favoritov. Če bi preživeli, bi bilo zdaj še veliko bolj zanimivo," zaključuje Mervar.

Preberite še: