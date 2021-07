Rogličev moštveni kolega izzval Pogačarja, ki mu je pri spustu odgovoril

Dirka po Franciji, 11. etapa - podrobno:

Cilj - Osrednji junak etape je postal Wout van Aert (Jumbo-Visma), ki se je po dolgem begu razveselil četrte etapne zmage na Dirki po Franciji. Tadej Pogačar je še naprej suvereno na prvem mestu, čeprav ga je danes Jonas Vingeegard (Jumbo-Visma) na znameniti Mont Ventoux napadel in mu pobegnil, a ga je član UAE Emirates pri spustu ob pomoči Richarda Carapaza (Ineos Grenadiers) in Rigoberta Urana (EF Education-Nippo) ujel.

Rezutlati 11- etape etape

1. Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma 05:17:43

2. Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 00:01:14

3. Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 00:01:14

4. Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates 00:01:38

5. Rigoberto Uran (Kol) EF Education-Nippo 00:01:38

6. Richard Carapaz (Ekv) Ineos Grenadiers 00:01:38

7. Jonas Vingegaard (Dan) Jumbo-Visma 00:01:38

8. Alexey Lutsenko (Kaz) Astana-Premier Tech 00:01:56

9. Wilco Kelderman (Niz) Bora-Hansgrohe 00:01:56

10. Enric Mas (Špa) Movistar 0:03:02

Skupni vrstni red po 11. etapi

1. Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 19:44:38

2. Rigoberto Uran (Kol) EF Education-Nippo 0:05:18

3. Jonas Vingegaard (Dan) Jumbo-Visma 0:05:32

4. Richard Carapaz (Ekv) Ineos Grenadiers 0:05:33

5. Ben O'Connor (Avs) AG2R Citroën Team 0:05:58

6. Wilco Kelderman (Niz) Bora-Hansgrohe 0:06:16

7. Alexey Lucenko (Kaz) Astana-Premier Tech 0:06:30

8. Enric Mas (Špa) Movistar Team 0:07:11

9. Guillaume Martin (Fra) Cofidis 0:09:29

10. Pello Bilbao (Špa) Bahrain Victorious 0:10:28

🇸🇮 @tamaupogi finishes ahead of 🇩🇰 Jonas Vingegaard after catching him in the descent!



🇸🇮 @tamaupogi finit devant 🇩🇰 Jonas Vingegaard après l'avoir rattrapé dans la descente !#TDF2021 pic.twitter.com/m6FYl8I1ie — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2021

2,2 km do cilja - Wout van Aert (Jumbo-Visma) je streljaj od etapne zmage. Medtem bo Tadej Pogačar ujel Jonasa Vingegaarda.

5 km do cilja - Tadej Pogačar le še 10 sekund zaostaja za Jonasom Vingegaardom, ki je napadel na Mont Ventoux. Skupaj z Rigobertom Uranom in Richardom Carapazom ga bo, kot kaže, ujel.

12 km do clja - Kolesarji se spuščajo z Mount Venotuxa, ki je pokazal rahlo šibkost Tadeja Pogačarja. Slovenski šampion zdaj z Rigobertom Uranom in Richardom Carapazom lovijo Jonasa Vingegaard (Jumbo-Visma), ki je bil najbolj živahen na znameniti Mont Ventoux in je za seboj pustil tudi Pogačarja.

19 km do cilja - Tadej Pogačar je opravil z drugim vzponom na Mont Ventoux. Počakal je Rigoberta Urana in Richarda Carapaza. Za Jonasom Vingegaardom zaostajo slabih 40 sekund. Wout van Aert (Jumbo-Visma) se medtem pelje etapni zmagi naproti.

21,7 km do cilja - Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) si je prikolesaril 40 sekund prednosti. V skupnem seštevku je za Tadejem Pogačarjem pred začetkom etape zaostajal 5:32.

🇧🇪 @WoutvanAert is at the summit of the Ventoux, alone! Only the descent to Malaucène stands between him and victory.



🇧🇪 @WoutvanAert se hisse en haut du Ventoux en solitaire ! Il ne reste plus que la descente vers Malaucène pour aller gagner.#TDF2021 pic.twitter.com/nC3Sknqyn0 — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2021

Foto: A.S.O. 22,5 km do cilja - Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) je skočil in se je odlepil Tadeju Pogačarju (UAE Emirates). Wout van Aert ima zdaj le še 1:47 prednosti pred njim.

23 km do cilja - Skočil je Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma). Mlademu kolesarju sledi le Tadej Pogačar. Richard Carapaz in Rigoberto Uran ne moreta slediti.

24,6 km do cilja - Tadej Pogačar je 4 kilometre pred ciljem ostal sam. Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) je navil nekoliko hitrejši tempo in izločil Rafala Majko (UAE Emriates). Posledično se je zmanjšala prednost Wouta van Aerta (Jumbo-Visma), ki se pelje proti etapni zmagi.

V Pogačarjevi skupini so zdaj še Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Richard Carapaz, Michal Kwiatkowski, (Ineos Grenadiers), Michael Woods (Israel Start-Up Nation), Enric Mas (Movistar), Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe), Rigoberto Urán (EF Education-Nippo) in Alexey Lucenko (Astana-PremierTech).

25,7 km do cilja - Kenny Elissond (Trek-Segafredo) in moštveni kolega Bauke Mollema sta skupaj. Wout van Aert (Jumbo-Visma) ima pred njima 1:21 prednosti. Tadej Pogačar medtem zaostaja 4:03. V njegovi skupini še ni bilo nobenega napada. Ben O'Connor (Avs/Ag2r Citroen) je še minuto zadaj. Zdaj Michael Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) narekuje tempo v glavnini. Richi Porte je medtem opravil svoje delo.

28 km do cilja - Wout van Aert (Jumbo-Visma) ima pred najbližjim zasledovalcem Kennyjem Elissondom (Trek-Segafredo) 54 sekund prednosti. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) zaostaja 1:20, skupina s Tadejem Pogačarjem na čelu pa 4:22.

29 km do cilja - V skupini Tadeja Pogačarja so naslednji kolesarji Rafal Majka (UAE Team Emirates),Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Richard Carapaz, Michal Kwiatkowski, Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), Michael Woods (Israel Start-Up Nation), Enric Mas (Movistar), Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe), Guillaume Martin (Cofidis), Rigoberto Urán (EF Education-Nippo), Alexey Lucenko (Astana-PremierTech). Wout van Aert (Jumbo-Visma) ima 4:25 prednosti pred njimi.

31 km do cilja - Ben O'Connor (Avs/Ag2r Citroen), ki je bil pred 11. etapo na drugem mestu z zaostankom 2:01, popušča. Ne more slediti tempu najhitrejšim.

🇧🇪 @WoutvanAert is now solo in the lead!



🇧🇪 Wout van Aert s'en va tout seul !#TDF2021 pic.twitter.com/iRRDPzYQkQ — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2021

33 km do cilja - Wout van Aert (Jumbo-Visma) je skočil in se je otresel Kennyja Elissondeja (Trek-Segafredo). Njegova prednost pred glavnino je 4:40. Če se v skupini, v kateri je Tadej Pogačar, ne bo zgodilo kaj drastičnega, se lahko nadeja etapne zmage. Zato pa iz Pogačarjeve skupine odpadajo kolesarji in se vse bolj redči. Ineso Grenadiers imajo tri kolesarje še na čelu te skupine.

33,7 km do cilja - Tadej Pogačar ima ob sebi le še enega pomočnika - Rafala Majko. Preostali so hitro odpadli. Do vrha Mont Ventouxa je še več tko 11 kilometrov. Na čelu glavnine so kolesarji Ineos Grenadiers.

34,5 km do cilja - Ineos Grenadiers na čelu glavnine, ekipa UAE Emriates z rumenim Tadejem Pogačarjem na čelu zelo dobro nadzira potek dogodkov. Slovenski kolesar se drži Richarda Carapaza.

35 km do cilja - Wout van Aert (Jumbo-Visma) je ujel Kennyja Elissondeja (Trek-Segafredo). Prednost pred najbližjima zasledovalcema znaša 24 sekund, glavnina pa je za njima 4:56. Z dirko je končal svetotni rekord v vožnji na eno uro Victor Campenaerts.

35,5 km do cilja - Wout van Aert (Jumbo-Visma), ki je imel letos operacijo slepiča, se približuje vodilnemu.

36 km do cilja - Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) si je prikolesaril 25 sekund prednosti. Za njim so Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), Wout van Aert (Jumbo-Visma) in Bauke Mollema (Trek-Segafredo). V glavnini, ki bo kmalu začela vzpon, je za enkrat še mirno. Tadej Pogačar ima ob sebi še pet pomočnikov.

37 km do cilja - Iz ubežne skupine je skočil Kenny Elissonde (Trek-Segafredo).

39 km do cilja - Ubežniki so začeli z zadnjim vzponom današnjega dne. Še drugič je pred njimi znameniti Mont Ventoux. Tokrat bo v dolžini 15,7 km, povprečni naklon pa znaša 8,8 %. Pred glavnino imajo 4:50 prednosti. Pričakujemo lahko napade na Tadeja Pogačarja, ki pa bi lahko še enkrat pokazal tekmecem, zakaj je rumena majica na njegovih plečih.

Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), Anthony Perez (Cofidis), Bauke Mollema, Kenny Elissonde, Julien Bernard (Trek-Segafredo), Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix), Luke Durbridge (BikeExchange), Wout van Aert (Jumbo-Visma) so kolesarji, ki so kot prvi začeli vzpon. Kaj kmalu je odpadel Perez.

🔎 Here we go again! Take a look at the 3D route to the Mont Ventoux via Bédoin. Shorter, but steeper.



🔎 On y retourne ! Voici le profil 3D de l'ascension du Mont Ventoux via Bédoin. Plus courte, mais plus raide !#TDF2021 pic.twitter.com/SruBSZlotC — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2021

45 km do cilja - Noro! Tadej Pogačar je pri prvem spustu z Mont Ventouxa dosegel hitrost 100,8 km/h.

48 km do cilja - Temperatura ozračja znaša 27 stopinj, povprečna hitrost v dozdajšnjem poteku etape pa je 39,2 km/h.

50 km do cilja - Povprečna hitrost Juliana Alaphilippa pri vzponu na Mont Ventoux je znašala 24,9 km/h, pri spustu pa 68,6 km/h. Najvišja hitrost je znašala kar 99 km/h.

A fast ascent... and a furious downhill!

Check the speeds from @alafpolak1 up and down the first ascent of Mont Ventoux ⛰️#TDF2021 #TDFdata pic.twitter.com/rkoCwqeSwM — letourdata (@letourdata) July 7, 2021

54 km do cilja - Ubežniki so končali s spustom. Zdaj jih čaka nekaj vožnje po dolini in nov vzpon na Mont Ventoux. Pred glavnino 80 kolesarjev, v kateri je rumeni Tadej Pogačar, imajo 4:50 prednosti. David Gaudu zaostaja 6:45, medtem ko šprinterji na čelu z Markom Cavendishem že 18 minut in 37 sekund.

75 km do cilja - Rezultati gorskega cilja Mont Ventoux

1. Julian Alaphilippe, 10 točk

2. Perez, 8

3. Mollema, 6

4. Meurisse, 4

5. Van Aert, 2

6. Elissonde, 1

Alaphilippe je postal prvi Francoz po 19 letih, da je kot prvi prikolesaril na Mont Ventoux. In to v mavrični barvi, ki jo ima zaradi osvojenega naslova svetovnega prvaka.

76 km do cilja - Kolesarji so prvič opravili z vzponom na Mont Ventoux. Sledil bo spust, nato pa se bodo nanj povzpeli še enkrat, a tokrat z druge, težje smeri. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), Anthony Perez (Cofidis), Bauke Mollema, Kenny Elissonde, Julien Bernard (Trek-Segafredo), Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix), Luke Durbridge (BikeExchange), Wout van Aert (Jumbo-Visma) so kot prvič prišli na vrh in imajo pred Tadejem Pogačarjem 4:52 prednosti. V skupnem seštevku prav nobeden ne ogroža slovenskega kolesarja.

81 km do cilja - Ogromno število gledalcev je na vzponu na Mont Ventoux, na katerega se kolesarji prvič vzpenjajo. Sledil bo spust in še enkrat vzpon nanj, ko bo bistveno težje.

84 km do cilja - V ospredju je zdaj sedmerice kolesarjev - Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), Anthony Perez (Cofidis), Kenny Elissonde, Julien Bernard (Trek-Segafredo), Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix), Luke Durbridge (BikeExchange), Wout van Aert (Jumbo-Visma), ki ima pred najbližjimi zasledovalci 46 sekund prednosti. Glavnina zaostaja 5:03. Na čelu le-te diktira tempo nekdanji zmagovalec Toura Geraint Thomas (Ineos Grenadiers).

89 km do cilja - Številčna ubežna skupina ima pred glavnino 4:46 prednosti. Medtem Mark Cavendish, zmagovalec treh etap na letošnji dirki, in njegova skupina zaostaja že več kot 10 minut. Časovna zapora znaša 12 odstotkov od zmagovalca etape. Če mu ne bi uspelo priti, bi bil izključen s Toura.

92 km do cilja - Ekipa Ineos Grenadiers še vedno navija tempo v glavnini, v kateri je Tadej Pogačar. Zanimivo bo videti, kako se bodo lotili slovenskega šampiona v današnji etapi.

99 km do cilja - Četverico ubežnikov je ujela skupina zasledovalcev. Družno so se lotili prvega vzpona na Mont Ventoux, ki bo tudi v zaključku dneva. Pred njimi je 24,3 kilometra dolg vzpon, ki ima povprečno naklonino 5 %. Najtežji del bo predstavljal zaključek, od 20. kilometra naprej. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), Anthony Perez (Cofidis), Dan Martin (ISN), Pierre Rolland, Quentin Pacher (B&B Hotels p/b KTM), Vegard Stake Laengen (UAE), Julien Bernard, Kenny Elissonde, Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Xandro Meurisse, Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix), Luke Durbridge (BikeExchange), Wout van Aert (Jumbo-Visma), Greg Van Avermaet, Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën), Pierre-Luc Perichon (Cofidis) imajo pred glavnino 5:15 prednosti.

Foto: A.S.O.

109 km do cilja - Na vrh gorskega cilja Col de la Liguiere je prišla tudi glavnina s Tadejem Pogačarjem na čelu. Za štirimi ubežniki zaostaja 5 minut, medtem ko imajo zasledovalci za četverico le še 40 sekund zaostanka.

115 km do cilja - Rezultati gorskega cilja Col de la Liguière

1. Dan Martin 10

2. Pierre Rolland 8

3. Julian Alaphilippe 6

4. Anthony Perez 4

5. Kristian Sbaragli 2

6. Quentin Pacher 1

⛰ Col de la Liguière



1⃣0⃣ points for 🇮🇪 @DanMartin86 who sprinted to be first at the top.



1⃣0⃣ points pour 🇮🇪 Dan Martin qui a fait le sprint pour prendre les points au sommet.#TDF2021 pic.twitter.com/oeOL1C3d7n — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2021

120 km do cilja - Ubežna četverica je do tega trenutka kolesarila s povprečno hitrostjo 40,7 km/h. Njihova prednost znaša 4:52. Medtem je stik z glavnino izgubila zelena majica, ki jo nosi Mark Cavendish. Njegova naloga je, da pride v cilj v dovoljen času - zaostane lahko 12 odstotkov doseženega časa zmagovalca etape. Zaradi bolezni je Tour predčasno končal Miles Scotson (Groupama-FDJ).

124 km do cilja - Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), Anthony Perez (Cofidis), Dan Martin (ISN), Pierre Rolland (B&B Hotels p/b KTM) imajo 3:43 prednosti pred glavnino. Za štirimi ubežniki je še skupina kolesarjev, ki za njimi zaostaja minuto - Vegard Stake Laengen (UAE), Julien Bernard, Kenny Elissonde, Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Xandro Meurisse, Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix), Luke Durbridge (BikeExchange), and Quentin Pacher (B&B Hotels p/b KTM), Wout van Aert (Jumbo-Visma), Greg Van Avermaet, Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën), Pierre-Luc Perichon (Cofidis)

126 km do cilja - Na 69. kilometru so bili kolesarji ravno na polovici letošnje trase Toura (3417,5 km). Naredili so 22.321 višinskih metrov, do Pariza pa jih bodo morali prekolesariti še kar 27.226 m. Medtem so začeli z vzponom na Col de la Liguière (9,3 km/6,7 odstotni naklon)

At km 69 of stage 11, the #TDF2021 peloton are exactly halfway through the 3,417.5km of this year's edition.

Many challenges still lie ahead of them - they've overcome 22,321m of elevation, and 27,226m remain en route to Paris, with Mont Ventoux coming in a few minutes.#TDFdata pic.twitter.com/E8KwxyIlRU — letourdata (@letourdata) July 7, 2021

129 km do cilja - Vodilni v skupnem seštevku Tadej Pogačar (UAE Emirates) je imel težave s kolesom. Počila mu je zadnja pnevmatika. Pri moštvu so hitro uredili stvari in že je priključil glavnini, na čelu katere je presenetljivo ekipa Ineos Grenadiers, ki ima v svojih vrstah favorita za končno zmago v Richardu Carapazu.

🛠 A rear-wheel puncture for 🇸🇮@TamauPogi. He takes his place in the peloton.#TDF2021 https://t.co/fDxm09luuI — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2021

136 km do cilja - V begu so Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), Anthony Perez (Cofidis), Dan Martin (ISN), Pierre Rolland (B&B Hotels p/b KTM) in imajo pred rumeno majico 2:03 prednosti - na čelu glavnine je ekipa Inoes Grenadiers. Med njimi je zasledovalna skupina, v katero so Vegard Stake Laengen (UAE), Julien Bernard, Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Xandro Meurisse, Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix), Luke Durbridge (BikeExchange), in Quentin Pacher (B&B Hotels p/b KTM).

Nato je še druga zasledovalna skupina, v kateri so Wout van Aert (Jumbo-Visma), Julien Bernard (Trek-Segafredo), Greg Van Avermaet, Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën), Pierre-Luc Perichon (Cofidis)

148 km do cilja - v begu so Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), Anthony Perez (Cofidis), Dan Martin (ISN), Pierre Rolland (B&B Hotels p/b KTM). Njihova prednost znaša 57 sekund. Alaphilippe je bil tudi najhitrejši na gorski cilj Cote de Gordes in prejel točko.

155 km do cilja - Dan Martin, Anthony Perez, Neilson Powless, Elie Gesbert in Jakob Fuglsang so ulovili Juliana Alaphilippa. Kolesarji se vpzenjajo na drugi gorski cilj današnjega dne. Tudi Cote de Gordes je IV. kategorije (2,6km/5,1-odstotni naklon).

167 km do cilja - Julian Alaphilippe je bil najhitrejši na gorski cilj IV. kategorije (Cote de Fontaine-de-Vaucluse) in prejel točko. Nairo Quintana mu ni mogel slediti. Pred glavnino ima 11 sekund prednosti.

172 km do cilja - Pri ekipi Jumbo-Visma na letošnjem Touru nimajo sreče s padci. Tony Martin je padel že v prvi etapi, ko se je zaletel v zloglasni transparent nepremišljene gledalke. Skupil jih je tudi v 11. etapi. Sprva je sedel ob cesti, kjer ga je zdravniška služba oskrbela, nato se je odločil, da konča z letošnjim Tourom. To je njegov šesti predčasni odhod s Toura, na katerem je nastopil trinajstkrat. Zaradi padca v 3. etapi je nekaj dni zatem zapustil tritedensko dirko že slovenski šampion Primož Roglič.

Caída de Tony Martin Y retiro de Tony Martin @PatoCornejo pic.twitter.com/nDUAi2c3DK — David Reiban (@david_reiban) July 7, 2021

172 km do cilja - Po 25 kilometrih vožnje je uspel pobeg dvema kolesarjema. In to koleasrjema z veliko začetnico. Julian Alaphilippe in Nairo Quintana sta si prikoleasrila nekaj prednosti pred glavnino, v kateri je v rumeno oblečeni Tadej Pogačar.

181 km do cilja – velike hitrosti na začetku etape, kar je razumljivo, saj se vrstijo poizkusi pobegov. Za zdaj še nobeden ni uspel. Povprečna hitrost trenutno znaša 52,8 km/h.

12.15 - kilometer nič. Takoj lahko pričakujemo poizkuse pobegov. Bi se lahko v njem znašel tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki je bežal v sedmi etapi in jo na koncu v velikem slogu tudi osvojil?

12.10 - Pozdravljeni, tudi danes bomo spremljali etapo Dirke po Franciji podrobno. Obeta se razburljiv dan, saj je na sporedu gorska etapa, v kateri bodo morali kolesarji dvakrat na znameniti Mont Ventoux. Enajsta etapa se je začela ob 12. uri z zaprto vožnjo, kolesasrji pa bodo konkretneje zagnali kolesaja ob 12.15 v Sorguesu. Po 198,8 kilometra se bo končala v Malaucenu nekje med 17. in 18. uro, a vmes bo pravi kolesarski rokenrol.