Velika nevarnost, ki na Touru kar naprej preži na sprinterje

Ena od nevarnosti, ki danes na izjemno zahtevni 11. etapi, v kateri bo kolesarska karavana kar dvakrat prečila vrh epske gore Mont Ventoux, čaka kolesarje na Dirki po Franciji, je poleg vetra in kopice višinskih metrov tudi časovni limit. Ta bo trn v peti predvsem sprinterjem, ki bodo v cilj poskušali prikolesariti znotraj grupetta na začelju dirke. Kaj sploh je časovni limit, ki je v statističnih tabelah označen s kratico OTL (over time limit) ali HD (hors delai)?

Časovni limit je čas, v katerem mora kolesar, glede na čas zmagovalca, končati etapo. Če mu to ne uspe, je z dirke izključen, pri rezultatih pa ima zapisano kratico OTL – over time limit ali HD – hors delai.

Če je etapa ravninska in razmeroma počasna, kar pomeni, da je povprečna hitrost nižja od 36 kilometrov na uro, potem zaostanek zadnje skupine, priljubljene disko grupe ali grupetta, v katerem vozijo sprinterji in kolesarji, ki so na robu moči, ne sme biti večji od treh odstotkov zmagovalčevega časa, odvisen pa je tudi od hitrosti in zahtevnosti trase v etapi.

Bolj ko je etapa ravninska in krajše ko so razdalje, krajši je limitni čas in obratno, v gorskih etapah je limitni čas bistveno daljši.



Kot Lora Klinc, partnerica Primoža Rogliča, pojasnjuje v knjigi Kilometer 0, gredo dovoljeni zaostanki vse do 22 odstotkov, če je etapa hitrejša ali gorska. V povprečju pa velja, da so za razgibane, hribovite etape dovoljeni približno 15-odstotni zaostanki za zmagovalcem. Limitni čas se določi za vsako etapo posebej. Okvirni čas je sicer zapisan tudi v potni knjigi (Roadbook), povsem do sekunde pa ni znan vse do konca.

Konkreten primer za etapo od Grenobla do Risoula (177 km), ki ima koeficient 4 (zelo zahtevna etapa)



Če je čas zmagovalca pet ur in osem minut, pomeni, da je povprečna hitrost 34,5 km/h. Časovni limit bo 12 odstotkov tega časa. Glede na to, da pet ur in osem minut znaša 308 minut, je 12 odstotkov tega časa 36 minut in 57 sekund. Časovni limit je torej seštevek tega (5 h 8 m + 36 m 57 s), kar znaša pet ur, 44 minut in 57 sekund.

V primeru, ko časovni limit zamudi večja skupina kolesarjev ali pa so v njej imena, ki so pomembna za samo dirko, komisarji lahko zamižijo na eno oko in odločijo, da tudi ti kolesarji ostanejo na dirki. Komisarji so lahko manj ostri tudi v primeru ekstremnih vremenskih razmer, nenadnih ovir na cesti ali drugih incidentov.

Usodna 9. etapa: Cavendish skozi šivankino uho

Na letošnji Dirki po Franciji je bil časovni limit najbolj usoden v 9. etapi s ciljem v francoskem smučarskem središču Tignes, ko je zaradi prekoračitve časa z dirke odpadlo kar sedem kolesarjev, tudi francoski sprinter Arnaud Demare (FDJ) in Nic Dlamini (Qhubeka NextHash), prvi temnopolti kolesar iz Južne Afrike, ki je zaradi svoje unikatne zgodbe (več o tem na Sportalu jutri) in uvrstitve v ekipo za Tour v domovini pravi idol. Dlamini je časovni limit zamudil za kar 40 minut, a kljub temu vztrajal na kolesu.

Časovnemu limitu se je za las (šlo je za sekunde) izmuznil tudi Mark Cavendish (Quickstep), ki mu je močno odleglo, ko je ciljno črto, z veliko pomočjo ekipnih kolegov Michaela Mørkøva in Tima Declercqa, prečkal znotraj časovnega limita.

"Te etape sem se res bal. Zelo čustven sem, ker mi je uspelo. Presrečen sem, da sem še vedno na dirki," se je smejalo 36-letnemu Britancu, ki na letošnjem Touru doživlja pravi preporod. Podpisal se je že pod tri etapne zmage in je s 33 etapnimi zmagami na Touru le še zmago oddaljen od rekorda Eddyja Merckxa.

Cavendish je prihod v cilj znotraj časovnega limita proslavljal tako, kot bi zmagal v etapi:

V nedeljo so zunaj časovnega limita v cilj pripeljali tudi Bryan Coquard (B&B Hotels p/b KTM), Stefan De Bod (Astana – Premier Tech), Lois Vliegen (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), Jacopo Guarnieri (FDJ) in Anthony Delaplace (Arkea Samsic), medtem ko je Tim Merlier (Alpecin-Fenix), zmagovalec 3. etape, s kolesa sestopil že pred ciljem.

Isti dan sta odstopila tudi Nans Peters (AG2R Citroën Team) in Jasper De Buyst (Lotto Soudal), že pred startom pa sta svojo odločitev o odhodu z dirke sporočila poškodovani Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), ki bosta zdaj pogled usmerila proti olimpijskim igram. Van der Poel bo v Tokiu nastopil v olimpijskem krosu z gorskimi kolesi (26. julij).

V zgodovini Toura je bil OTL najbolj krut leta 1977, ko je zaradi prekoračitve limitnega časa odstopilo kar 33 kolesarjev.

