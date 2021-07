Najbolj ganljive zgodbe letošnje Dirke po Franciji. Pa šele prvi teden je za nami ... #video

Ne mine dan, ko 108. izvedba Dirke po Franciji ne bi postregla z eno od ganljivih zgodb.

Začelo se je z nizozemskim kolesarskim supermanom Mathieujem van der Poelom (Alpecin-Fenix), ki je zmagal v spektakularni drugi etapi s ciljem na Mûr-de-Bretagne in prvič v svoji karieri oblekel rumeno majico vodilnega na Touru, tako zelo čislano oblačilo, ki ga kljub številnim poskusom nikoli ni uspelo obleči njegovemu dedku Raymondu Polidorju, še vedno najbolj priljubljenemu francoskemu kolesarju, ki je bil večkrat blizu rumeni majici in zmagi na Touru, a se mu je ta vedno znova izmuznila med prsti.

Čustveni intervju MVDP-a po zmagi v 2. etapi Toura:

Mathieu Van Der Poel goes into Yellow!

An incredible attack up the Mûr-de-Bretagne in the last metres of the race saw the Dutch superstar win the stage and take the Malliot Jaune in a hugely emotional performance in honour of his late Grandfather - Raymond Poulidor. pic.twitter.com/gofaKISfmD — GlobalCyclingNetwork (@gcntweet) June 27, 2021

Ekipa Alpecin-Fenix, ki prvič nastopa na francoskem Touru (povabilo so si priborili kot najboljša prokontinentalna ekipa), se je spominu na Polidorja, ki je umrl leta 2019, poklonila tudi z retro dresi, ki so jih nosili v uvodni etapi in so spominjali na oblačilo, v katerem je svoj čas dirkal oboževani Polidor.

Njegov vnuk je ob zmagi razumljivo težko zadrževal solze … Zdaj, ko je dosegel vse, kar je želel (etapno zmago in šest dni v rumeni majici), se je poslovil s Toura in se lotil priprav na svoj drugi vrhunec sezone, olimpijske igre v Tokiu, kjer bo zlato medaljo naskakoval na gorskem (!) kolesu.

Cavendish se bliža rekordu, o katerem noče govoriti

Izredno čustveno je bilo tudi v 4. etapi, ko je z bliskovitim sprintom zmagal 36-letni Britanec Mark Cavendish, eden najboljših sprinterjev v zgodovini kolesarstva. Lani ga je že marsikdo odpisal in kazalo je že, da se je v svetu kolesarstva, kjer zadnja leta (če nekoliko pretiravamo) prevladujejo skoraj mlečnozobi kolesarji, izpel. Kako s(m)o se zmotili!

Z vrnitvijo v svojo nekdanjo ekipo Deceuninck - Quick Step si je utrl pot nazaj na sam vrh, in ko je namesto domnevno poškodovanega Sama Bennetta, lanskega nosilca zelene majice na Touru, dobil priložnost za nastop na Dirki po Franciji, ki je najbolj zaznamovala njegovo kariero, je to nepričakovano priložnost izkoristil v velikem slogu.

🤩 Every Tour stage win is special, but this one is incredibly meaningful for @MarkCavendish! Share his emotion post victory.



🤩 Chaque victoire sur le Tour est spéciale, mais celle-ci l'est peut-être encore plus ! Partagez l'émotion de @MarkCavendish !#TDF2021 pic.twitter.com/OomcVhoolr — Tour de France™ (@LeTour) June 29, 2021

Ni samo zmagal v 4. in 6. etapi (in dosegel etapne zmage št. 31 in 32 na Touru), izvrstno mu kaže tudi v razvrstitvi za zeleno majico najboljšega po točkah. Trenutno s 168 točkami vodi pred prvim zasledovalcem Michaelom Matthewsom iz ekipe Bike Exchange (130 točk) in Sonnyjem Colbrellijem (Bahrain-Victorious) na tretjem mestu (121 točk).

Cavendish je v teh dneh kot v sedmih nebesih, samo ne sprašujte ga o rekordu Eddyja Merckxa, ki je na Touru zmagal na kar 34 etapah, ker gre za vprašanje, ki mu močno preseda.

"Don't say the name!" 😆



Just two more to go for Mark Cavendish to equal Eddy Merckx's record...#TDF2021 pic.twitter.com/fJqjTzklw5 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) July 1, 2021

Nad šampionsko formo Cavendisha je navdušen tudi štirikratni zmagovalec Toura Chris Froome:

So awesome seeing @MarkCavendish prove the doubters wrong today 🤫😁 #TDF2021 — Chris Froome (@chrisfroome) June 29, 2021

Mohorič ni mogel več zadrževati čustev

Nova čustvena zgodba za vse slovenske ljubitelje kolesarstva se je zgodila v petek, 2. julija, ko je na s skoraj 250 kilometri najdaljši etapi na letošnjem Touru zmagal slovenski as Matej Mohorič (Bahrain-Victorious). 26-letnik (po novem) iz Šenčurja se je že v zadnjih metrih dirke prepustil čustvom, še bolj pa se je čustveno razgalil v cilju, ko ni več jokal samo on, ampak tudi mi pred televizijskimi zasloni.

Pogačar v rumenem, Roglič je že izstopil iz igre

Za izdatno mero čustvenih vrhuncev sta poskrbela tudi prva slovenska kolesarska mušketirja. Tadej Pogačar s superiornimi predstavami, ki so mu že po 8. etapi prinesle rumeno majico vodilnega, Primož Roglič pa z neverjetno smolo, ki ga je spremljala na letošnjem Touru.

Potem ko je bil prvi dan Toura v skupini kolesarjev, ki so zaradi nespametne gledalke z ogromnim kartonastim transparentom popadali kot domine, ter nato še bolj nesrečno in s še več posledicami po tleh zgrmel v tretji etapi, se ni več pobral.

Roglič razveseli mladega navijača z bidonom:

He bled 4min to his rivals and is (likely) out of the GC fight. He’s battered and stunned. Still, despite all that internal turmoil, he has the mind to make a fan for life 🥰



We wildly celebrate @rogla the cyclist. Let’s also celebrate him as a human.



📸: @GettySport #TDF2021 pic.twitter.com/UYUJk1YyFM — Eva Marisa (@EvaMarisa) July 2, 2021



Vztrajal je vse do 8. etape, prve z gorskim predznakom, kjer je močno zaostal in po prespani noči in temeljitem pogovoru z vodstvom ekipe Jumbo-Visma sprejel edino logično odločitev, da predčasno zapusti Tour in se poskuša pripraviti na naslednji vrhunec sezone, olimpijske igre v Tokiu.

Da pa nedelja, dan, ko se je poslovil od Toura, vendarle ne bi bila tako turobna, so poskrbeli njegovi prijatelji in sorodniki, ki so mu pred hotelom v Tignesu, kjer je v času priprav prelival znoj in nizal goro kilometrov, pripravili izredno ganljivo presenečenje, ki ni nikogar pustilo ravnodušnega.

Ganljivo srečanje Rogliča z družino, prijatelji in navijači:

Je lahko nadaljevanje Toura še bolj razburljivo?

