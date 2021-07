Nemec do uspeha kariere, Mezgec peti, mirna etapa za Pogačarja

Slovenski junak današnje etape je Luka Mezgec, ki je cel dan garal v močni ubežni skupini, a naposled v zaključku zamudil odločilen skok Politta in se na koncu v sprintu boril "le" za peto mesto.

"Vsekakor je bil načrt, da moram paziti na pobeg, nekako sem se znašel v ubežni skupini, ko sem videl, kdo je še tam, sem vedel, da bo težko, da bi danes v cilj prišla glavnina. Pred ključnim napadom se je zgodil še eden, tudi z Nilsom, tega sem ujel, potem pa se je zgodilo, da so mi ušli štirje. Vedno je nekaj loterije. S petim mestom zagotovo nisem zadovoljen, tako da sem izkoristil priložnost in se vsaj boril za etapno zmago," je za RTV Slovenija povedal po etapi. Lani je bil na Touru dvakrat drugi, letos pa je še v boljši formi, pravi, a ima tokrat strogo določeno nalogo pomočnika Michaelu Matthewsu.

Nils Politt se je takole razveselil svoje prve zmage na Touru. Foto: Reuters

Najbolj bojeviti kolesar na današnji etapi, Nils Politt, je v zaključku z napadi poskrbel za selekcijo v ubežni skupini, za seboj je najprej pustil tako Mezgeca kot svetovnega prvaka Juliana Alaphilippa, nato pa se je otresel še Švicarja Stefana Künga in nazadnje še Španca Ervitija ter Avstralca Sweenyja, ki sta nato obračunala za drugo mesto. Na četrtem je pristal Švicar Küng, ki je v cilj prikolesaril nekaj deset sekund pred skupino z Mezgecem, v kateri je Slovenec uprizoril sprint in osvojil peto mesto.

Nosilec rumene majice Tadej Pogačar je s kolegi iz ekipe UAE Emirates ves dan nadzoroval dirko, in ker mu ubežniki niso bili nevarni, so trinajsterici dovolili, da je bežala do konca. Za zmagovalcem je danes zaostal 15 minut in 53 sekund (21. mesto), a svojim najresnejšim konkurentom za skupno zmago ni prepustil niti sekunde. Še vedno zanesljivo vodi pred Kolumbijcem Rigobertom Uranom (EF Education First) s 5:18 prednosti in Dancem Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma) s 5:32.

Luka Mezgec (levo pred Andrejem Greiplom) si je priboril peto mesto. Foto: Reuters

Matej Mohorič je bil danes 45., v cilj je prišel z glavnino. "Začetek etape je bil eksploziven. Imel sem nekaj smole, da sem ostal za Geraintom Thomasom, ki je se zapletel v padec, in to ravno v trenutku, ko je spredaj v beg skočila skupina kolesarjev. Porabil sem nekaj energije, da sem spet ujel glavnino, potem pa je bila etapa ležerna, kar mi je po vsem mučenju do zdaj tudi ustrezalo. Tako sem prihranil nekaj moči za soboto, ko bo na vrsti etapa, ki mi je pisana na kožo," je v Šenčurju živeči Podbličan povedal za nacionalno televizijo.

Mohorič, zmagovalec sedme etape letošnjega Toura, v skupnem seštevku zaseda 52. mesto (+ 1;22,53), Mezgec je 96. (+ 1;48:32).

Dirka po Franciji, 12. etapa (Saint-Paul-Trois-Châteaux–Nîmes, 159,4 km):

Cilj: zmagovalec Nils Politt (Bora-Hansgrohe) slavi največji uspeh v karieri, drugo in tretje mesto sta zasedla Španec Imanol Erviti (Astana) in Avstralec Harry Sweeny (Lotto Soudal). Luka Mezgec je danes zasedel peto mesto, Pogačar je zlahka ubranil rumeno majico vodilnega na dirki.

17:06 (6 km do cilja): 27-letni Nemec Nils Politt (Bora-Hansgrohe) drvi proti svoji prvi etapni zmagi na Touru. Na čelu glavnine, ki vozi več kot 15 minut za vodilnim, je spet UAE Emirates.

17:00 (12 km do cilja): napadel je še Nils Politt in se odpeljal kolegoma, ki nimata moči, da bi mu sledila. Küng vozi še 45 sekund za vodilnim Nemcem, skupina z Mezgecem in Alaphilippom 1:17, glavnina pa več kot 15 minut za vodilnim.

16:57 (13 km do cilja): Sweeny je z napadom še razredčil vodilno skupino, nekoliko je zaostal Küng, vodilni so še 1:10 pred Mezgečevo skupino in 15:02 pred glavnino, v kateri se je na čelo postavila ekipa Movistar.

16:55 (15 km do cilja): očitno se bodo za etapno zmago spopadli Küng, Sweeny, Politt in Erviti, deveterica zasledovalcev z Mezgecem in Alaphilippom za vodilno četverico zaostaja že minuto, glavnina pa že 15 minut.

16:42 (26,8 km do cilja): Nils Politt je pobral 20 točk na letečem cilju v Uzesu, skupina z Mezgecem in Alaphilippom vozi 25 sekund za vodilno četverico. V glavnini je prišlo do manevriranja, na čelo se je postavila ekipa Ineos Grenadiers, kar ni bilo všeč Pogačarju, ki je nato sam pognal v ospredje in znova organiziral vlak UAE Emirates.

Izidi letečega cilja v Uzesu:

1. Politt 20 točk

2. Sweeny 17

3. Erviti 15

4. Küng 13

5. Greipel 11

6. Swift 10

7. Bissegger 9

8. Mezgec 8

9. Theuns 7

10. Henao 6

11. Boasson hagen 5

12. Alaphilippe 4

13. Van Moer 3

14. Gruzdev 2

15. Van Aert 1

16:37 (30 km do cilja): vodilna četverica vozi 30 sekund pred zasledovalci in 14:12 pred glavnino. Ta je naletela na rahel dež, medtem ko veter v nasprotju s strahovi nekaterih kolesarjev danes ne vpliva odločilno na potek dirke.

16:28 (38 km do cilja): napadel je Stefan Küng, z njim so se odpeljali še Politt, Erviti in Sweeny, Mezgec pa je skok zamudil in zaostal ter se z Julianom Alaphilippom trudi ujeti vodilne. Četverica ima 17 sekund prednosti. Glavnina z vsemi majicami vozi 14 minut za vodilnimi.

🚴‍♂️ 4 riders have managed to escape:



🚴‍♂️ 4 coureurs ont réussi à creuser un écart :



🇩🇪 Nils Politt

🇨🇭 @stefankueng

🇦🇺 @harry_sweeny

🇪🇸 @ImanolErviti#TDF2021 pic.twitter.com/jhJGOBBcna — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2021

16:25 (41 km do cilja): ubežniki so zdaj prepričani, da jim bo uspelo cilj doseči pred glavnino, pred to imajo 13:30 prednosti, zdaj so postali tekmeci. S prvim napadom je poskušal Nils Politt, Mezgec je ostal prilepljen na svoje kolo, poskus se je končal neuspešno. Nadaljujejo se napadi.

16:03 (60 km do cilja): prednost ubežne skupine je presegla 12 minut. Pogačarjevi ne kažejo nobenega interesa, da bi vsaj omejevali prednost vodilnih, danes je res lepa priložnost, da beg uspe.

15:45 (74 km do cilja): ubežniki so že prečkali edini gorski cilj v etapi, na Cote du belvedere de Tharaux je dve točki pobral Nemec Nils Politt (Bora-Hansgrohe), eno pa Švicar Stefan Küng (Groupama FDJ). Trinajsterica ima 11:25 prednosti pred glavnino. Po dveh urah dirkanja je povprečna hitrost karavane 45,24 km/h, poročajo prireditelji Toura.

⛰ Côte du belvédère de Tharaux



2⃣ pts 🇩🇪 Nils Politt

1⃣ pt 🇨🇭 @stefankueng



⏱ Gap / Ecart : 11'19''#TDF2021 pic.twitter.com/LaRcwkQjxh — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2021

15:35 (79 km do cilja): prednost trinajsterice počasi, a vztrajno raste, zdaj ima pred glavnino že 11 minut naskoka. Veter v tem delu etape ne predstavlja težav, če kolesarji pred njim niso zaščiteni, jim piha pretežno v hrbet. Najbolj problematičnih naj bi bilo zadnjih 45 kilometrov etape.

15:21 (91 km do cilja): ubežniki imajo zdaj okroglih deset minut naskoka pred glavnino. Dogajanje se je povsem umirilo, na čelu glavnine so še vedno kolesarji UAE Emirates.

Luka Mezgec je leta 2014 že zmagal na etapi Dirke po Italiji, lani pa je bil dvakrat blizu tudi zmagi na Touru, v 14. in 19. etapi je zasedel drugi mesti.

⏱With 91km left to ride, the 13 leading riders have a 10' buffer to the peloton! Will they hold it?



⏱ Alors qu'elle quitte la région @auvergnerhalpes pour l'@Occitanie, l'échappée creuse encore l'écart : 10' d'avance désormais. Peut-elle aller au bout ?#TDF2021 pic.twitter.com/gUDg62L4Rp — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2021

14:55 (110 km do cilja): na čelu glavnine so kolesarji Pogačarjevega moštva UAE Emirates, ker nimajo nobenega namena loviti zanje nenevarnih ubežnikov, se je prednost vodilne trinajsterice še povečala na devet minut.

Kakšnih 79 kilometrov pred ciljem kolesarje čaka začetek 4,4-kilometrskega vzpona na Cote du belvedere de Tharaux (4,6-odstotni povprečni naklon). Klanec tretje kategorije je edini kategoriziran vzpon na današnji etapi. V Uzesu, 27 kilometrov pred ciljno črto v Nimesu, jih čaka še leteči cilj.

🤩 In Ardèche gorges, the peloton is trailing the lead group by 8'12".



🤩 Dans les Gorges de l'Ardèche, le peloton compte 8'27" de retard sur les hommes de tête. #TDF2021 pic.twitter.com/vW4KsCvJ8e — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2021

14:46 (115 km do cilja): Cavendish je spet v glavnini, ta pa 8:10 za ubežniki.

14:42 (119 km do cilja): vodilna trinajsterica vozi 7:50 pred glavnino in 8:35 pred Markom Cavendishem, ki se je ustavil zaradi težav z obutvijo.

An issue with his shoe sees 🇬🇧🇮🇲 @MarkCavendish stop briefly, he sets off again.



🇬🇧🇮🇲 @MarkCavendish s'arrête brièvement pour un réglage de cale ! Il est reparti.#TDF2021 pic.twitter.com/7XCRbnTx4y — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2021

14:30 (127 km do cilja): Mezgec in ubežniki so si privozili že šest minut prednosti pred glavnino, v kateri se Pogačar in favoriti vozijo povsem sproščeno, varni pred vetrom, ki utegne več težav povzročati, ko bodo spet na kakšnem bolj izpostavljenem delu ceste. Zdaj so na manjših nekategoriziranih klancih in med drevesi zaščiteni pred najmočnejšim vetrom.

Foto: Guliverimage

Številni so danes za favorita za etapno zmago izpostavljali Marka Cavendisha (33 zmag), ki bi z njo ujel Eddyja Merckxa (34) na lestvici kolesarjev z največ zmagami na Touru, a je večja verjetnost, da danes uspe pobeg, kar pomeni, da je v igri za etapno zmago tudi naš Luka Mezgec. Po Pogačarju (5. etapa) in Mateju Mohoriču (7.), bi lahko postal še tretji Slovenec z zmago na letošnjem Touru, četrti skupno (zmagoval je tudi Roglič).

14:15 (135 km do cilja): ubežna trinajsterica ima že dve minuti prednosti pred glavnino, ki je popustila in omogočila priključek skupinicama s Thomasom in Portejem. Med ubežniki je v skupnem seštevku najvišje uvrščen Kolumbijec Sergio Henao (Qhubeka NextHash), ki za vodilnim Pogačarjem zaostaja kar 50 minut in 57 sekund.

🤩 Big guns at the front! The peloton has stopped the chase.



🤩 On retrouve sans ruprise de très gros rouleurs à l'avant ! Derrière, le peloton se relève. #TDF2021 pic.twitter.com/smReQTaAop — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2021

14:11 (138 km do cilja): v ospredju se je izoblikovala lepa skupina, v kateri je tudi naš Luka Mezgec (BikeExchange), pa tudi vselej bojeviti svetovni prvak Julian Alaphilippe (Deceuninck QuickStep), ob njima bežijo še André Greipel, Edward Theuns, Imanol Erviti, Nils Politt, Stefan Küng, Stefan Bissegger, Connor Swift, Harry Sweeny, Brent Van Moer, Sergio Henao in Edwald Boasson Hagen.

14:03 (146 km do cilja): v prvi skupini so vsi nosilci majic, poleg rumenega Tadeja Pogačarja še zeleni Mark Cavendish, pa pikčasti Nairo Quintana in beli Jonas Vingegaard, 33 sekund za vodilnimi vozi skupina, v kateri je Geraint Thomas, še 50 sekund za njo pa skupina z Richijem Portejem.

Tadej Pogačar ima z vetrom na Touru slabe izkušnje, lani je v sedmi etapi zaradi vetra izgubil več kot minuto v skupnem seštevku. Danes pazi, da mu največji konkurenti ne pobegnejo.

13:55 (152 km do cilja): glavnina je razbita na več skupin, ustvarili so se t. i. "ešaloni", formacije, s katerimi kolesarji kljubujejo vetru. Pogačar je v prvi skupini.

13:50 (159,4 km do cilja): kolesarji so prevozili "kilometer nič" in se pognali proti Nimesu. Tempo v glavnini je oster, številni tekmovalci si danes želijo v beg.

Etapo je začelo 155 kolesarjev, že včeraj na naporni 11. etapi je odstopila sedmerica, Tony Martin (Jumbo Visma), Miles Scotson (Groupama FDJ), Daniel McLay in Clement Russo (oba Arkea Samsic), pa Tiejs Benoot (DSM), Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) in Victor Campenaerts (Qhubeka NextHash), medtem ko je Luke Rowe (Ineos Grenadiers) v cilj prikolesaril izven časovnega limita.

13:40: karavana se je podala na zaprto vožnjo, zaradi močnega vetra deset minut kasneje kot je bilo prvotno načrtovano.

The start of stage 12 has been delayed by 10 minutes due to strong winds that could provoke an all-day battle and push the riders towards Nîmes for most of the day... But it's crosswinds to begin with!

Echelons in sight? 👀#TDF2021 #TDFdata pic.twitter.com/q9fCTg1PUa — letourdata (@letourdata) July 8, 2021

Odstopil je slovaški sprinterski zvezdnik Peter Sagan, ki ni podpisal startne liste.

"Imam težave s kolenom, danes sem na ogrevanju z njim spet zadel ob krmilo, kar je še poslabšalo stanje, Včeraj na dolgi in vroči etapi mi je zatekalo. Res sem razočaran, preživel sem nekaj napornih etap, ves čas sem upal, da se bo stanje izboljšalo, a se žal ni," je povedal Slovak, ki je na Tourih rekordnih sedemkrat osvojil zeleno majico najboljšega po točkah.