Mark Cavendish, 36-letni Britanec, ki na letošnjem Touru doživlja pravi preporod, se je spominu na pokojnega rojaka, s katerim ga druži tudi dejstvo, da sta v preteklosti oba nosila mavrično majico svetovnega prvaka in rumeno majico vodilnega na Touru, poklonil na prav poseben način.

Pure class from @MarkCavendish on the Mont Ventoux at the #TDF2021 today. pic.twitter.com/4yQhI3sf2W

Ko se je peljal mimo spomenika, ki v spomin na pokojnega Simpsona stoji ob cesti, kjer se je 13. julija 1967 zgrudil (umrl je v bolnišnici), si je snel čelado, se ozrl proti spomeniku in nagnil glavo v znak spoštovanja, drugič pa je na stopnice pod spomenikom odvrgel klubsko čepico.

Na smrt Simpsona spominja spomenik ob cesti. Foto: Guliverimage

Kdo je bil Tom Simpson?

Tom Simpson je bil prvi britanski kolesar, ki je nosil rumeno majico vodilnega na Touru, in prvi Britanec, ki je osvojil naslov svetovnega prvaka. Umrl je leta 1967, med 13. etapo francoskega Toura. Foto: Getty Images Tom Simpson je bil prvi britanski kolesar, ki je oblekel prestižno rumeno majico vodilnega na Touru, in prvi Britanec, ki je osvojil naslov svetovnega prvaka.



Umrl je 13. julija 1967, nekaj metrov pod vrhom Mont Ventouxa. Obdukcija je pokazala, da sta bila za njegovo smrt kriva mešanica brendija in amfetaminov, vse skupaj pa je še poslabšala vročina, ki je na izpostavljeni cesti na Plešasto goro, kot ji tudi pravijo, v poletnih mesecih neusmiljena.



Simpson je veljal za pionirja in posebneža. Znan je bil po tem, da je iskal vse mogoče načine, kako bi pridobil prednost pred tekmeci. Izdelal si je sedež po meri – model, ki je danes standard – v času, ko je vozil za moštvo Peugeot, je vozil kolo italijanskega proizvajalca Masi, ki je spominjalo na Peugeotovo. Tekoče je govoril francosko, razumel je tudi flamsko in italijansko. Bil je ljubitelj starodobnih avtomobilov. O svojem življenju je leta 1966 izdal avtobiografijo z naslovom Kolesarstvo je moje življenje (Cycling is My Life).