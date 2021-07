Pri Rogličevi Jumbo-Vismi poudarili, da je napetost še prisotna

Na prestižni Dirki po Franciji je vse v znamenju Tadeja Pogačarja, ki je na odlični poti, da drugič zapored osvoji dirko vseh dirk. Tekmeci poskušajo na raznorazne načine zlomiti slovenskega prvaka, a se za zdaj trdno drži v sedlu. O njegovi moči so spregovorili v taborih Jumbo-Visme in Ineos Greandiers.

V 11. etapi je pozitivno presenetil danski kolesar Jonas Vingegaard (Jumbo-Visme), ki je pri drugem vzponu na Mont Ventoux odskočil od favoritov za skupno zmago in se v samostojni vožnji odpeljal proti vrhu. Napad se je izjalovil pri zaključnem spustu, pri katerem so ga rumeni Tadej Pogačar (UAE Emirates), Rigoberto Uran (EF-Nippo) in Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) ujeli.

Na koncu je Pogačar zadržal prednost pred največjimi tekmeci in ima tako pred Uranom 5:18, Vingegaardom 5:32 in Carapazom 5:33 naskoka. Direktor Jumbo-Visme Merijn Zeeman je po etapi miril evforijo, da bi lahko Vingegaard v nadaljevanju konkretneje ogrozil slovenskega kolesarja: "Ne, Pogačar je preveč oddaljen. Ampak je bila ta predstava dobra za moralo in dodatna energija za moštvo. Mogoče bodo še drugi dobili navdih."

"Če se res ne bo huje zlomil, je Pogačar nedosegljiv"

Letošnji Tour je za nizozemsko moštvo zaklet. Kapetan Primož Roglič se je znašel dvakrat na tleh v prvi in tretji etapi. Padec v zadnji je terjal največji davek in nekdanji skakalec je v osmi etapi zaradi bolečin zapustil dogajanje v Franciji in upe po morebitnem naslovu najboljšega na Dirki po Franciji prestavil za eno leto. V sredini se je poslovil tudi Tony Martin, ki se je vnovič znašel na tleh. Etapna zmaga Wouta van Aerta in dobra predstava Vingegaarda sta majhen obliž na rano, ki jo ima nizozemska ekipa.

Wout van Aert je bil junak 11. etape. Foto: Reuters

"Lepo je videti, da je v pelotonu še vedno nekaj napetosti. Če se res ne bo huje zlomil, kar ne verjamem, da se bo zgodilo, je Pogačar nedosegljiv," je izpostavil Zeeman.

"Morali smo poizkusiti"

V 11. etapi so skušali svojo dirko odpeljati tudi pri najbogatejši ekipi Ineos Grenadiers. Za mnoge je bila njihova taktika, da so praktično celotno etapo vlekli voz glavnine, v kateri je bil vodilni Pogačar, nerazumljiva. Bolj razumna je bila njihova poteza pri drugem vzponu na Mont Ventoux, ko sta Richie Porte in Michal Kwiatkowski, zlasti slednji, navila tempo, da so Pogačarjevi moštveni kolegi začeli odpadati. Kot zadnji se je držal Rafal Majka, ki pa na koncu ni zdržal hitrosti rojaka Kwiatkowskega. A je jasno, da ima Pogačar močnejše noge od njihovega Carapaza, tega v primerjavi z Vingegaardom ni niti za hip ogrozil.

Foto: Reuters

"Morali smo poskusiti. Načrt je bil, da pritiskamo in merimo na etapno zmago, a je bilo težko. Težko je bilo ujeti Van Aerta. Nam je pa uspelo pri tem, da smo se otresli nekaterih favoritov za končno zmago. Ekipa je naredila izjemno delo. Carapaz je bil zraven, vrtel na visoki ravni," je v pogovoru za Eurosport dejal športni direktor Ineosa Gabriel Rasch.

Južnoameričani upajo, da bi vročina zdelala Pogačarja

V nadaljevanju Toura, zlasti od sobote naprej, je še kar nekaj gorskih etap, v katerih bodo poskušali stopnjevati ritem, kolikor bodo dopuščale Carapazove noge. Ekvadorec je sicer pokazal željo, vendar Pogačarja še ni niti enkrat resneje ogrozil, čeprav se je podal v beg. Medtem je drugouvrščeni Uran do zdaj vozil bolj konzervativno in se še ni odločil za konkretne napade.

Tadej Pogačar bo moral v nadaljevanju Toura odbijati napade Ineosa. Foto: Guliverimage

Južnoameričani upajo, da bo vročina ponagajala slovenskemu šampionu, ki sicer raje kolesari v nekoliko bolj omiljenih temperaturah. Vendar je v preteklosti prav tako dokazal, da se zna spoprijeti z ozračjem, v katerem se živo srebro povzpne prek 30 stopinj Celzija.

Še tri gorske, dve hribovski etapi in kronometer

"Morda je trpel zaradi vročine. Ne vem. Ampak je še vedno najmočnejši. Ali ni? Osredotočiti se moramo na svojo dirko, iti korak za korakom in bomo videli, kaj bo na koncu to prineslo," je še dodal Rasch.

Do konca dirke bodo kolesarji morali opraviti s tremi gorskimi in dvema hribovskima etapama, pomemben pa bo tudi kronometer na predzadnji dan, ko bo imel Pogačar spet poligon, da zlomi tekmece.