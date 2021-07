Prvič na letošnji Dirki po Franciji smo videli kanček slabosti Tadeja Pogačarja, potem ko mu je na znameniti Mont Ventoux pobegnil Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). A ga je slovenski kolesar pri spustu skupaj z Rigobertom Uranom in Richardom Carapazom ujel in uspešno zaključil naporen dan. V skupnem seštevku zdaj prednost slovenskega šampiona znaša debelih 5:18 pred Uranom, tretji je Vingegaard. Junak dneva Wout van Aert je čustveno doživel etapni uspeh in izpostavil, da pred začetkom Toura 11. etapa ni bila na njegovem radarju potencialnih zmag.

Opevani vzpon na Mont Ventoux je bil v 11. etapi osrednji pekel, prek katerega so morali kolesarji kar dvakrat. Težje se je bilo nanj povzpeti drugič. Pa ne le zato, ker je bilo za njimi več kilometrov, ampak tudi zaradi dejstva, da so se nanj podali s težje smeri. Dolžina 15,7 kilometra in 8,8-odsotni povprečni naklon povesta vse. Dva kilometra pred vrhom je Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) iz skupine favoritov skočil. Tadej Pogačar (UAE Emirates) se je podal za njim. Ob drugem napadu se je Danec odpeljal in na vrh Mont Ventouxa prikolesaril s prednostjo 37 sekund.

Lastnik rumene majice je ostal miren in počakal Richarda Carapaza (Ineos Grenadiers) ter Rigoberta Urana (EF-Nippo). Pri 22- kilometrskem spustu do Malaucena so se skupaj podali v lov za njim.

"Vingegaard je napadel, jaz pa sem se zlomil. Pri spustu smo zelo dobro sodelovali in ga ujeli."

S složnim sodelovanjem so ga tik pred ciljem ujeli, v zaključnem šprintu pa je nato Pogačar pokazal, kdo je gospodar dirke.

Tadej Pogačar je bil na tem delu vzpona še pred Jonasom Vingegaardom, nakar je Danec skočil in se odpeljal sam proti vrhu Mont Ventouxa. Foto: Reuters

"Tempo na vzpon ni bil sicer najhitrejši, a je bilo zelo blizu rdeče cone. Vingegaard je napadel, jaz pa sem se zlomil. Že od samega začetka je prišlo do velikega boja, zlasti pri drugem vzponu na Mont Ventoux. Vingegaard je napadal. Videli ste, da sem mu sprva lahko sledil, nato nič več. Preveč je bilo. Ostal sem miren, poiskal nov ritem in prišel na vrh. K sreči sem imel nato ob sebi Carapaza in Urana. Pri spustu smo zelo dobro sodelovali. Vedel sem, da je spust tisti, pri katerem se lahko vrnem. Nisem pa presenečen nad Vingegaardom, ki je eden najboljših hribolazcev v pelotonu. Zelo močan je," je nemoč na vzponu proti Dancu priznal Pogačar, ki bo jutri že sedmič v karieri nosil rumeno majico na etapi na Touru.

Čeprav je pokazal nekaj šibkosti, je bil ob koncu dneva zadovoljen: "Vsekakor lahko rečem, da je bil dober dan. Zelo vroče in zelo zahtevno je bilo."

V skupnem seštevku mu je po sredi zdaj najbližje Uran z zaostankom 5:18, na tretje mesto se je povzpel Vingegaard (5:32), medtem ko je Carapaz četrti (5:33). Ben O'Connor, ki je pred začetkom dneva zaostajal na drugem mestu za vsega 2:01, je na Mont Ventoux plačal davek in je zdaj peti (5:58).

Wout van Aert česa takega pred začetkom Toura ni pričakoval: Če verjameš, je mogoče vse

Glavno besedo v kraljevski etapi je imel Wout van Aert (Jumbo-Visma), ki je spisal veliko zgodbo. Belgijec se je približno 11 kilometrov pred zaključkom drugega vzpona na Mont Ventoux odločil za napad, za katerega nihče od ubežnikov ni imel odgovora. Na koncu se je veselil zmage, kar je zanj velik uspeh, potem ko je letos med drugim prestal tudi operacijo slepiča.

Wout van Aert je z izjemno vožnjo postal junak 11. etape. Foto: Reuters

"Neumno je reči, ampak pred začetkom Toura nisem pričakoval, da bi zmagal v tej etapi. Včeraj sem prosil ekipo, če grem lahko v beg. Zmagati v etapi z enim od najbolj ikonskih klancev na Touru v svetu kolesarstva je nekaj posebnega. Morda je to moja najlepša zmaga v karieri. Velika bitka je bila. Če verjameš, potem je mogoče vse. Čustveno je bilo. Osebno je bilo zelo težko, da sem sploh prišel na Tour vsaj toliko pripravljen. Veliko smole smo imeli v prvem tednu dirke (ob številnih padcih so izgubili še kapetana Primoža Rogliča, op. a.). Danes smo pri padcu izgubili tudi Tonyja Martina. Pomembno je, da kljub vsem tegobam ostaneš motiviran, da verjameš v to, da se bo nekega dne vse poplačalo," je v cilju povedal belgijski kolesar.