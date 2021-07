Pogačar pripravljen na Pireneje, Mohorič vidi priložnost v sobotni etapi

Trinajsta etapa Dirke po Franciji je bila dolga in naporna. Čeprav bi pričakovali, da se bodo favoriti za skupno zmago na ravninski trasi spočili, vodilni tekmovalec na dirki Tadej Pogačar ni imel prav mirnega dne. Tudi Matej Mohorič in Luka Mezgec sta upala na dan počitka, pa sta morala garati za sprinterska aduta svojih moštev. Jutri utegne biti še zelo pestro.

"Danes je bilo na tej dolgi etapi težko. Najprej precej dolgočasno, nato pa zelo hektično. Veliko se je dogajalo, in vesel sem, da je mimo," je danes v cilju v Carcassonnu povedal nosilec rumene majice Tadej Pogačar. Danes je vozil varno v ospredju, večinoma v družbi moštvenih kolegov iz UAE Emirates, v zaključku etape pa sam, da se je izognil vsem težavam, tudi dvema padcema. To pa ni uspelo vsem njegovim kolegom.

Bo ostal brez pomoči Rafala Majke?

"Rafal Majka je padel in videli bomo, v kakšnem stanju je. Upam, da bo jutri vse v redu z njim in bo pripravljen na start. Tudi jutri bo namreč težka etapa, v kateri se lahko zgodi marsikaj. Ne bo enostavno. Morda se že v beg požene večja skupina kolesarjev," razmišlja 22-letnik s Klanca pri Komendi, ki so ga na današnjo etapo v Nimesu pospremili starši. "Kakorkoli že bo, pripravljeni smo se spopasti s Pireneji in braniti rumeno majico, " je odločen branilec lanske zmage.

Odstop Majke bi bil še en udarec za ekipo, Poljak je bil namreč edini, ki je Pogačarju pomagal v gorskih etapah v Alpah. Če z dirko ne bo mogel nadaljevati, ga bo slovenski as močno pogrešal v Pirenejih.

"Noro, lani ni mogel držati glavnine v zadnjem kilometru, zdaj pa ..."

Luka Mezgec je danes delal za svojega moštvenega kolega pri BikeExchange Michaela Matthewsa, ki pa je nazadnje zasedel le 12. mesto. Ob zmagi britanskega zvezdnika Marka Cavendisha, ki je s svojo 34. etapno zmago na Touru ujel rekorderja Eddyja Merckxa, pa je izkušeni Gorenjec za nacionalno televizijo povedal le: "Noro, lani ni mogel držati glavnine v zadnjem kilometru, zdaj pa spet serijsko zmaguje. Očitno je res veliko v sprinterskem vlaku." In res, vlak moštva Deceuninck QuickStep se je zopet izkazal, zadnji Cavendishev pomočnik v sprintih, t. i. "lead-out man", Norvežan Michael Mørkøv, je moral celo malce popustiti, da ni ciljne črte prečkal pred kapetanom, zanj pa je danes garal tudi svetovni prvak Julian Alaphilippe.

Matej Mohorič pogleduje proti soboti. Foto: Reuters

Mohorič v sobotni etapi vidi priložnost

Svoje načrte v sprintu so imeli tudi v moštvu Bahrain Victorious, v katerem je slovenski državni prvak in zmagovalec sedme etape letošnjega Toura Matej Mohorič delal za Italijana Sonnyja Colbrellija. "Bilo je stresno in nevarno, ceste so bile slabe, v zaključku je bil veter, Sonny je na žalost zapel z nekom, imel okvaro sprednjega obroča in ni mogel sprintati za zmago. Žal," je za RTV Slovenija povedal v Šenčurju živeči Podbličan, ki je že po včerajšnji etapi namignil, da utegne biti jutri njegov dan. Sobotna etapa mu je pisana na kožo, pravi, še bolj kot sedma, na kateri je zmagal.

Jutri kolesarje čaka 183,7-kilometrska trasa od Carcassonna do Quillana, na njej pa so številni kategorizirani klanci, in sicer dva tretje ter trije druge kategorije. Na zadnjem se bodo delile tudi bonifikacijske sekunde, cilj pa bo po 17-kilometrskem spustu.

