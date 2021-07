Izjemno! Mark Cavendish je ujel velikega Eddyja Merckxa!

Tadej Pogačar je v cilj pripeljal na 26. mestu v času zmagovalca in v skupnem seštevku zadržal pet minut in 18 sekund prednosti pred Kolumbijcem Rigobertom Uranom (EF Education First) in 5:32 pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma).

Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je bil 62., Luka Mezgec (BikeExchange) pa 72. Oba sta za Cavendishem zaostala 18 sekund.

Potek13. etape:

Cilj: V napetem sprinterskem obračunu je bil najmočnejši Mark Cavendish in s svojo 34. zmago na Touru na večni lestvici ujel belgijsko legendo Eddyja Merckxa! Drugo mesto je zasedel Cavendishev pomočnik v sprintih Michael Morkov, tretje pa Jasper Philippsen (Alpecin Fenix).

Zadnji kilometer etape:

17:16 (7 km do cilja): oblikujejo se sprinterski vlaki, Matej Mohorič vodi Sonnyja Colbrellija, Luka Mezgec Michaela Matthewsa, Pogačar je brez moštvenih kolegov in se drži v ospredju glavnine.

17:10 (12 km do cilja): v ospredju poteka boj za pozicije, Pogačar je ostal sam in se vozi tik za čelom glavnine, Ineos se je za nekaj trenutkov umaknil, nato je s Carapazom in Portejem spet prišel v ospredje.

💨 The pace is very high in the bunch! Several riders are dropped.



💨 Le rythme est très élevé dans le peloton en cette fin d'étape ! #TDF2021 pic.twitter.com/utnQa9BglO — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2021

17:02 (19 km do cilja): Pacherjevega bega je konec, glavnina je Francoza ujela. Medtem je popustil Julian Alaphlippe in padel povsem na rep glavnine. Na čelu glavnine so zdaj kolesarji Ineosa.

16:57 (23 km do cilja): spet padec, na tleh sta pristala Barbero in Henao (Qhubeka) ter Donovan (DSM). Vsi nadaljujejo z dirko.

16:55 (25 km do cilja): Pacher ima še 45 sekund prednosti pred glavnino, ki se počasi približuje Carcassonnu. Zaključnih pet kilometrov etape je precej tehničnih, danes nevtralizacija v primeru padca velja za zadnjega 4,5 kilometra in ne običajne tri.

16:48 (29 km do cilja): še ena slaba novica, po padcu je odstopil še Lucas Hamilton, še en moštveni kolega Luke Mezgeca. Mark Cavendish in njegovi kolegi so spet na čelu glavnine, ki stopnjuje tempo.

16:41 (34 km do cilja): Pacher ima 1:24 prednosti pred glavnino, v lov za njim se je podal še Jan Bakelants, ki ima dobre pol minute naskoka pred glavnino, medtem je zaradi predrte pnevmatike zaostal še en sprinterski as, Jasper Philipsen (Alpecin Fenix), ki se med spremljevalnimi prebija nazaj. Medtem ima zdravnica dirke ves čas obilico dela z oskrbovanjem ran kolesarjev, ki en za drugim prihajajo k njenemu avtomobilu.

🇧🇪 @Jan_Bakelants has attacked in an attempt to join 🇫🇷 @QuentinPacher, who has a 54" lead



🇧🇪 @Jan_Bakelants sort du peloton et part en chasse de 🇫🇷 @QuentinPacher, qui a 54" d'avance.#TDF2021 pic.twitter.com/a1ksfLhOv4 — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2021

16:37 (36 km do cilja): Mark Cavendish se je z okvarjenim kolesom ustavil ob cesti, hitro je dobil rezervno kolo, počakala ga je njegova ekipa Deceuninck QuickStep, s katero zdaj lovi glavnino. Francoz Pacher medtem glavnini beži že za 55 sekund. Pogačar se v družbi kolegom iz UAE Emirates vozi v ospredju v glavnini.

Olwyn fflat i Cavendish!



Cavendish has a flat tyre!



🚴🏼♂️ Le Tour de France | Cymal 12 | S4C#TDF2021 pic.twitter.com/MfJobvsrs7 — Seiclo (@SeicloS4C) July 9, 2021

16:32 (41 km do cilja): zdaj je v begu Quentin Pacher (B&B), ki ima pred glavnino že 24 sekund prednosti. Na žalost moramo poročati še o enem odstopu, po padcu Toura ne more nadaljevati Simon Yates, moštveni kolega Luke Mezgeca pri ekipi BikeExchange.

16:14 (53 km do cilja): bega je konec, glavnina je ujela Goldsteina in Latoura. Medtem je prišlo obvestilo, da je po padcu z dirko končal Nemec Roger Klűge (Lotto Soudal). Nacer Bouhanni in Geraint Thomas, ki sta prav tako padla, sta medtem že ujela glavnino.

🤝 It has been a nice battle at the front. Omer Goldstein and @p_latour

are back in the peloton.



🤝 C'était une belle bataille à l'avant. Omer Goldstein et Pierre Latour sont repris.#TDF2021 pic.twitter.com/Vo2Tl5mmtT — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2021

16:10 (55 km do cilja): ubežnika vztrajata 30 sekund pred glavnino, dve minuti in 35 skeund za njo vozijo kolesarji, ki so padli in se oglašajo pri zdravniškem avtomobilu, da jim oskrbijo vreznine in odrgnine.

Part 5 - Next time a footballer takes a dive... Almost every one of those riders in that crash, battered, bleeding, bruised and let's not forget, 2 weeks into the #TourDeFrance2021(see my previous tweets) got up and carried on... #Respect #Cycling #TDF2021 pic.twitter.com/Okqo2Poe3b — Sup3rCosmicPuma (@Vit4lV3locity) July 9, 2021

16:00 (61 km do cilja): v glavnini je prišlo do padca! Nekaj kolesarjev je treščilo na asfalt, nekaj jih je odneslo s ceste po strmem pobočju v gosto grmičevje. Pogačar se je padcu izognil, ne pa tudi njegov moštveni kolega Rafal Majka. Najhuje jo je skupil Britanec Simon Yates (BikeExchange), ki je dolgo sedel ob cestišču, preden se je s pomočjo klubskega mehanika spet skobacal na kolo. Vsi sicer nadaljujejo z etapo.

15:57 (65 km do cilja): v glavnini se je začelo dogajati, Philippe Gilbert je z napadom malce razburkal stvari, nato je napadel še Alex Aranburu, skupina se je spet močno raztegnila, Mohorič in Colbrelli sta obtičala daleč v ozadju. Tudi vodilna skupina je razpadla, napadu Goldsteina je lahko sledil le Latour, Bennetta pa sta se otresla. Vodilna vozita 1:12 pred glavnino.

15:45 (73 km do cilja): za zdaj je etapa precej dolgočasna, kar je odlično za Pogačarja, ki tako lahko varčuje z močmi, a to počnejo tudi njegovi najresnejši tekmeci. Prednost vodilne trojice pa sicer počasi, a vztrajno kopni, zdaj znaša le še 1:30.

Breaking: water is wet!



In other news, 🇧🇪 @Tim_Declercq is leading the peloton.



🚜 Ecartez-vous, "El tractor" prend ses responsabilités.#TDF2021 pic.twitter.com/8YIAuTVme9 — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2021

15:11 (96 km do cilja): ubežna trojica zdaj vozi 2:15 pred glavnino. Veter za zudaj ne povzroča nobenih nevšečnosti.

Stanje v razvrstitvi za zeleno majico:

1. Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step), 229 točk

2. Michael Matthews (BikeExchange), 173

3. Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), 151

4. Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), 151

…

Zmagovalec današnje etape bo dobil 50 točk, Cavendisheva majica danes ni ogrožena.

14:45 (115 km do cilja): Omar Goldstein, prvi Izraelec v begu na Dirki po Franciji, je osvojil 20 točk na letečem cilju v Fontesu, Bennett in Latour sta pospravila 17 in 15 točk, dve minuti in 40 sekund za trojico so v glavnini obračunali sprinterji, četrto mesto in 13 točk je osvojil Italijan Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), ki je s pomočjo Mateja Mohoriča ugnal Michaela Matthewsa, moštvenega kolega Luke Mezgeca pri BikeExchange. Tudi Mohorič je prišel do šestih točk, peti jih je osvojil Mezgec in eno Pogačar.

Izidi letečega cilja v Fontesu:

1. Omer Goldstein 20 točk

2. Bennett 17

3. Latour 15

4. Colbrelli 13

5. Matthews 11

6. Morkov 10

7. Philipsen 9

8. Cavendish 8

9. Bouhanni 7

10. Mohorič 6

11. Mezgec 5

12. Asgreen 4

13. Bjerg 3

14. Kuss 2

15. Pogačar 1

14:30 (123 km do cilja): prednost ubežne trojice je padla na 2:45, poleg Deceunincka se na čelu glavnine pojavlja tudi Alpecin Fenix. Kolesarji se bližajo letečemu cilju v Fontesu (115,8 km pred ciljem).

Na to etapo sta Pogačarja pospremila tudi starša, mama Marjeta in oče Mirko:

13:57 (147 km do cilja): še naprej je mirno, ubežna trojica vozi 3:40 pred glavnino, na čelu te vztraja Deceuninck QuickStep, takoj za njimi pa vozi vlak UAE Emirates s Pogačarjem.

13:30 (167 km do cilja): Pierre Latour je osvojil edino gorsko točko dneva, ko je prvi prečkal Pic Saint Loup, trojica ima sicer 4:24 prednosti pred glavnino, v kateri pa tempo diktirajo kolesarji moštva Deceuninck QuickStep. Za Pogačarja in preostale favorite za skupno zmago na Touru bo danes očitno zelo mirno.

🇺🇸 @toseanandbeyond attacks to try and take the points but 🇫🇷 @p_latour is able to follow and passes the summit first



🇫🇷 @p_latour passe en tête au sommet de la côte devant 🇺🇸 @toseanandbeyond !#TDF2021 pic.twitter.com/Z5HfSZfS1Q — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2021

13:09 (179 km do cilja): trojica ima zdaj že 3:40 prednosti pred glavnino, majna skupina ubežnikov ne bi smela imeti nobenih možnosti, da pride do cilja s prednostjo, vse kaže, da bo danes o zmagovalcu etape odločal klasični sprint. Favorit za zmago je seveda Mark Cavendish, ki bi z njo izenačil rekord Eddyja Merckxa (34 etapnih zmag).

13:03 (183 km do cilja): na čelo glavnine sta se postavila Pogačar in zeleni Mark Cavendish in umirila dogajanje, prednost ubežne trojice spet raste. Tudi Zimmermann je obupal in je zdaj v glavnini.

13:00 (185 km do cilja): ni še miru v glavnini, še vedno se vrstijo skoki, prednost vodilne trojice je padla pod dve minuti.

12:56 (188 km do cilja): trojica ima še 2:30 prednosti pred glavnino, iz te se je v lov za ubežniki podal še Nemec Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty Gobert). V glavnini so očitno zadovoljni s skupino ubežnikov, tempo je močno padel. Med ubežniki je v skupnem seštevku najvišje uvrščen Pierre Latour, ki pa ima za rumenim Pogačarjev več kot uro in 21 minut zaostanka.

12:51 (192 km do cilja): Sean Bennett (Qhubeka-Nexthash), Omer Goldstein (Israel-Start Up-Nation) in Pierre Latour (TotalEnergie) so se odpeljali v vodstvo, hitro so si privozili več kot minuto prednosti, izkoristili so ovinkast del ceste in veter v hrbet. Očitno imamo beg dneva.

3 new riders have succeeded in forming a breakaway:



3 coureurs ont réussi à former une échappée :



🇮🇱 Omer Goldstein

🇺🇸 @toseanandbeyond

🇫🇷 @p_latour#TDF2021 pic.twitter.com/uYwhjii9sn — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2021

12:41 (199 km do cilja): trojica Max Walscheid, Mads Pedersen in Lorenzo Rota si je privozila že 13 sekund prednosti, a jo je glavnina spet ujela.

12:30 (209 km do cilja): po štirih kilometrih etape so kolesarji prevozili 2000. kilometer letošnje dirke, ves čas se vrstijo poskusi pobega, zato je glavnina močno razpotegnjena, hitrost pa velika.

12:18: karavana je po krajši zaprti vožnji prevozila oznako "kilometer nič" in se pognala na 13. etapo Toura. Začelo se je z nekaj zamude, čakalo se je na Richarda Carapaza (Inoes Grenadiers), ki je zaradi predrte pnevmatike takoj po začetku zaprte vožnje zaostal za glavnino. Tudi danes je vetrovno. Bomo videli, kako bo to vplivalo na dirko.

🇧🇪 Oliver Naesen really wants to be in the breakaway today!



🇧🇪 Oliver Naesen était déçu d'avoir manqué la bonne échappée hier, il est à l'avant dès le début de l'étape !#TDF2021 pic.twitter.com/6QQPgxr7B7 — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2021

Etapo je danes začelo 154 kolesarjev, Avstrijec Michael Gögl (Qhubeka NextHash) se ni pojavil na startu.