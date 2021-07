Belgijska legenda čestita Cavendishu, še bolj pa ceni Tadeja Pogačarja

"Cavendish si zasluži čestitke, ni enostavno dobiti 34 sprintov na Touru," je povedal danes 76-letni Belgijec, a kaže, da kolesar, ki je ob koncu šestdesetih in v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja kraljeval na največjih dirkah in petkrat osvojil tudi Tour de France, le ni povsem brezbrižen do tega, da nekdo ogroža njegovo rekordno dediščino.

Cavendishu privošči, a poudarja, da so med njima razlike

"Seveda je med nama razlika. Jaz sem svojih 34 zmag osvojil na sprintih, v gorah, na kronometrih, z napadi na spustih. Pa ne smemo pozabiti, da sem petkrat zmagal na Touru in rumeno majico nosil 96 dni. To je vendarle nekaj, kajne?," je našteval Merckx, pa dodal: "Ampak s tem ne želim razvrednotiti Markovega dosežka. Še posebej, ker je prestal težko obdobje in se ponovno zaljubil v kolesarstvo. Njegova zgodba je imenitno sporočilo mladim v tem športu."

Kako je napadati rekord, pa je bilo vprašanje, ki je danes v cilju 13. etape v Carcassonnu doletelo Cavendisha. "Izjemno naporno," je odgovoril povsem izčrpani sprinterski as z otoka Man. Zdelala sta ga vročina in veter na skoraj 220-kilometrski etapi. Na tem Touru ima še dve priložnosti, da sam skoči na vrh lestvice kolesarjev z največ zmagami na Touru. Najlepše bi bilo, da bi mu rekordno 35. uspelo dobiti na Elizejskih poljanah v Parizu, menijo njegovi največji navijači.

Izjemno pa ceni Tadeja Pogačarja

Merckx je bil ganjen nad potezo Nizozemca Mathieuja van der Poela v prvem tednu Toura, ko je ta rumeno majico posvetil dedku Raymondu Poulidorju, navdušen je bil nad predstavami mladega rojaka Wouta van Aerta, ki navdušuje tako na sprintih kot v gorah, izjemno pa ceni našega Tadeja Pogačarja, ki se v Franciji odlično bori za svojo drugo zmago na Touru.

"Na Grand Tourih ga bo težko premagati, in nabere lahko tudi pet, šest zmag. Je popoln kolesar, dober je v hribih, na kronometrih, videti je, da njegov talent nima meja. Zelo težko ga bo premagati. S pravo pripravo in pravo ekipo lahko zmaga tudi dvojček Giro-Tour, kar je uspelo Marcu Pantaniju," se je razgovoril o mladeniču s Klanca pri Komendi, ki v svoji vsestranskosti zagotovo spominja na belgijskega "kanibala", in dodal: "Pogačar lahko podre moj rekord v nošenju rumene majice."

"Kapo dol Pogačarju. Ni ga strah biti vodja dirke."

Merckx je rumeno majico nosil 96 dni, Pogačar danes šele sedmi dan, šesti letos, lani pa je ob svoji krstni zmagi znamenito majico oblekel šele po senzacionalni zmagi na kronometru v predzadnji etapi, tako je bil v rumeno odet le za zadnji dan Toura 2020.

Merckxu je všeč, da je slovenski kolesarski as neustrašen. "Ni ga strah biti vodja dirke. Nikoli nisem razumel tega, da se nekateri kolesarji otepajo rumene majice, da bi varčevali z energijo. Če si dovolj močan, ni razloga, da bi se odrekel vodilnemu položaju in simboliki rumene majice. Dobiti etapo v rumeni majici na Touru ali rožnati na Giru, je nekaj zelo posebnega, zato kapo dol Pogačarju, da si želi majico obdržati."

