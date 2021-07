Strokovnjaki in ljubitelji kolesarstva so z zanimanjem pričakovali 15. etapo na dirki Tour de France. V zraku je bilo, s kakšnimi taktikami se bodo tekmeci lotili vodilnega Tadeja Pogačarja, ki gre kot ekspresni vlak proti drugi zaporedni zmagi na dirki vseh dirk. Prav tako jih je zanimalo, kako se bo kolesar slovenske gore list spopadel z vročino in visokimi nadmorskimi višinami, a smo dobili odgovore, ki so po godu Slovencem in jasno v prvi vrsti Pogiju.

Sprva smo videli 32 ubežnikov, ki so si prikolesarili več kot deset minut naskoka pred Pogačarjevo skupino, a prav nihče ni ogrožal kolesarja iz Klanca pri Komendi v skupnem seštevku. Med ubežniki je bil tudi Matej Mohorič, ki je v sedmi etapi z zmago spisal izjemno zgodbo. Tokrat je bila trasa zanj pretežka, da bi bil na koncu lahko povsem v ospredju: "Naš cilj je bil, da ubranimo pikčasto majico, jo prevzamemo. Da imamo čim več kolesarjev v begu, zaradi boja v ekipnem seštevku. Na najdaljši klanec nisem zmogel. Malce sem zaostal. Zadovoljni smo z današnjim izkupičkom. Dan za dnem dirkamo, kot bi bila enodnevna klasika. Še tri težke so. Veseli smo, da bo kmalu konec."

Številčna premoč Ineosa, Pogačar prav kralj

Za nekoliko drugačno taktiko so se odločili pri Jumbo-Vismi in Ineos Grenadiers, ki imajo v skupnem seštevku na četrtem Jonasa Vingegaarda oziroma drugem mestu Richarda Carapaza. V beg so poslali svoje kolesarje in morda upali, da bi prišlo pri Pogačarju do kakšne tehnične napake in bi imela nato njihova zdajšnja kapetana ob sebi pomoč za dokončanje etape. Zlasti pri Ineosu, ki so na predzadnji vzpon - prelaz Port d'Envalira (2.408 m.n.v.) je bil tudi najvišja točka Toura - začeli diktirati hud tempo. Ta je bil prehud za Pogačarjeve moštvene kolege pri UAE Emirates, ki so hitro odpadli.

Foto: Reuters

Bogati Britanci so res imeli številčno premoč, a ne v svojih vrstah takšnega kapetana, kot je Pogačar, ki je brez težav držal stik s tekmeci.

"Upam, da bom jutri lahko dolgo spal"

Jasno je bilo, da se bodo ključni napadi dogajali na zadnjem vzponu Col de Beixalls - 6,4 km/8,5-odstotni povprečni naklon, ki je imel po drugem kilometru naklon več kot 17 odstotkov. Poizkušal je Vingegaard, poizkušal je Carapaz, poizkušal je Rigoberto Uran (EF Education-Nippo). In na prav vsak napad je imel Pogačar odgovor.

Brez težav jih je krotil in dal vsem vedeti, da ga na vzponih na letošnjem Touru ne morejo zlomiti. V velikem slogu se je peljal proti cilju in suvereno zadržal prednost pred najbolj resnimi konkurenti, ki še vedno znaša pred pet minut.

Američan Sepp Kuss je postal junak dneva. Foto: Reuters

"Današnja etapa je bila zelo težka, zlasti ker je bila zadnja v drugem tednu. Pričakovali smo napade. Ineos Grenadiers so navili tempo zelo zgodaj. Kakorkoli, dobro sem se počutil, zato na zadnjih klancih nisem bil zaskrbljen. Moral sem le držati kolesarje, kar sem. Ekipa je opravila izvrstno delo in me ves dan ščitila. Nudila mi je vse, kar sem potreboval. V današnjem dnevu je bilo ključno, da sem vnašal v telo veliko tekočine. Da sem imel vodo ob sebi ves čas. In ekipa je pri tem opravila odlično delo. Današnja etapa je bila ena najbolj vročih na Touru. Čeprav se veselim preostanka dirke, upam, da bom jutri lahko dolgo spal."

Američan slovenskih korenin junak dneva

Veliki zmagovalec je postal Sepp Kuss (Jumbo-Visma), ki se je odpeljal na zadnjem klancu. Slediti mu je poizkušal le Alejandro Valverde (Movistar), vendar zimzelenemu Špancu ni uspelo najti priključka. Američan, ki ima tudi slovenske korenine, je v velikem slogu prikolesaril v cilj, ki je bil v glavnem mestu Andore, in se razveselil dosežka kariere.

Foto: Reuters

"Neverjetno je. Ostal sem brez besed. Na tem Touru sem trpel. Nisem se počutil, da imam moč v nogah. Danes sem vedel, da bo cilj, kjer živim. Motiviran sem bil. Danes so bile noge prave. Vesel sem. Moje dekle in njena družina so bili na zadnjem vzponu, kar mi je dalo motiva," je bil presrečen Sepp Kuss, ki je bil na letošnjem Touru prvi pomočnik Primožu Rogliču.