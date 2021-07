Vas preseneča dogajanje na prvih dveh tednih Dirke po Franciji? Pred začetkom letošnje izvedbe Toura bržkone niste pričakovali, da bo vaš nekdanji varovanec Tadej Pogačar po prvih 15 etapah tako trdno v vodstvu dirke?

Miha Koncilja v družbi Tadeja Pogačarja in Urške Žigart. Foto: Alen Milavec Če sem povsem iskren, sem pred začetkom Toura pričakoval predvsem to, da bosta Tadej in Primož Roglič tako suverena kot sta bila vso sezono in da bo razlika med njima precej manjša kot je zdaj med Tadejem in zasledovalci.

Je pa tudi res, in Tadej to pogosto poudarja, da jo je kar zadeva padce na dirki zelo dobro odnesel, medtem ko so tekmeci imeli precej manj sreče in so si zaostanke pridelali že na takih etapah, kjer tega nihče ni pričakoval.

Ampak vseeno, Tadej je dokazal, da je res za razred boljši od konkurence.

Navdušuje tudi njegova izredna sproščenost. Kot da ne bi dirkal in vodil na najpomembnejši in najprestižneji kolesarski dirki na svetu. Kako vi vidite to njegovo igrivost?

Res je. Že celo sezono ga opazujem in občudujem, kako kljub množici obveznosti in teh je res veliko, vse skupaj jemlje z velikim užitkom. Prav uživa v vsem skupaj. To sem opazil tudi na dirki Po Sloveniji, kamor mu ne bi bilo treba priti, saj je vedel, da ga bo čakalo ogromno obveznosti, in zdaj na Touru.

"Tadej uživa v vsakem kilometru na kolesu. To se mi zdi glavni razlog njegove sproščenosti na Touru." Foto: Guliverimage

Težko to razložim drugače kot s tem, da uživa v vsakem kilometru, ki ga opravi na kolesu. To se mi zdi glavni razlog njegove sproščenosti, je pa hkrati tudi res, da je letos že večkrat izjavil, da je Tour že osvojil in da ne čuti pritiska, da bi zmago moral ponoviti. Če mu uspe zmagati okej, če pa ne, pa tudi prav.

Se mi pa po drugi strani zdi, da si je Primož Roglič s tem, da ni dirkal dva meseca in da se je pripravljal samo na Tour, naložil precej veliko breme. Vsaj s psihičnega vidika.

Tour se počasi zaključuje, olimpijske igre so blizu. Od zadnjega dneva na Touru in cestno preizkušnjo na Japonskem (24. julij) bo minilo zgolj šest dni. Se vam zdi to prekratek rok, da bi kolesarji, ki so nastopali na Touru dominirali tudi na olimpijskih igrah ali ravno obratno? Lansko svetovno prvenstvo takoj po Touru je pokazalo, da so kolajne osvajali kolesarji, ki so pravkar opravili s Tourom. Koliko se lahko Pogačar iztroši na Touru?

Kar se regeneracije tiče, bo do olimpijskih iger zagotovo pripravljen, koliko pa bo nanj vplivala časovna razlika, je v tem trenutku težko reči. Vseeno, če bo tako kot je zdaj in bo do konca Toura vse izpeljal tako kot si želi, in gre s to sproščenostjo in užitkom, kot ju kaže v Franciji na Japonsko, se mi zdi, da ga bo težko premagati. Vsaj glede na to, kako težka trasa se obeta.

Mislim, da bodo tako kot lani na svetovnem prvenstvu na cestni dirki v ospredju ista imena kot na Touru, medtem ko na kronometru, kjer potrebuješ več svežine, pričakujem druge kolesarje.

Bo Primož Roglič do olimpijskih iger nared? Foto: Vid Ponikvar

Roglič bo po težavah in odstopu na Touru verjetno še bolj lačen uspehov in še bolj motiviran.

Za Primoža si najprej želim, da bo na igre sploh odpotoval. Vseeno me nekoliko skrbi resnost njegovih poškodb. Upam, da se bo lahko pripravil do te mere, da bo v Tokiu v vrhunski formi. Mislim, da ga zgolj sodelovanje na olimpijskih igrah ne zanima. Upam, da bo vse v redu in da bosta v Tokiu oba v formi, željna tekmovati in željna zmage, ker bo potem veliko lažje.

Pogačar ima izredno nastrpan urnik. Se bojite, da bi se iztrošil, prenasičil vsega, preutrudil?

Mislim, da te nevarnosti ni. Glede na to, kako letos uživa na kolesu in kako sproščen je, nič ne kaže, da bi do tega lahko prišlo. Tudi vsak dan, ki ga preživi v rumeni majici ga ne obremenjuje in vse obveznosti, povezane s tem, opravlja z največjim veseljem. Saj lahko vidimo pristen nasmešek in veselje, ki ju izkazuje ob tem.

Je pa težko biti dovolj pameten in oceniti, koliko ga lahko obremenijo in koliko ne, osebno mislim, da je obkrožen z vrhunsko ekipo, ki natančno spremlja njegovo stanje. Mislim, da je njegovo telo sposobno marsičesa, morda bi bila večja težava lahko glava. Z vidika obremenjenosti.

Sicer pa mislim, da si tudi sam želi prestaviti meje in videte, kako daleč lahko gre. Če bo letos res nastopil tudi na Vuelti in verjamem, da se je bo lotil na polno, bo to svojevrsten test, ki bo pokazal, koliko sta sposobna njegova glava in telo.

Preseneča in navdušuje tudi njegova mentalna stabilnost. Na ponedeljkovi novinarski konferenci je med drugim moral odgovoriti tudi na vprašanje, kako odgovarja vsem tistim, ki dvomijo v njegove predstavo, kar se je naslednji dan v vseh medijih spremenilo v vprašanja o dopingu. Marsikateri 22-letnik tega ne bi dobro prenesel, Pogačar je vse skupaj prenašal z nasmehom.

Res je. Mislim, da je to dokaj pričakovano vprašanje za rumeno majico in da so Tadeja v ekipi pripravili tudi na taka vprašanja. Mene bi taka vprašanja zagotovo vrgla iz tira. Ko na polno treniraš in se vsemu odrekaš, potem pa te novinar vpraša, če si dopingiran. Se strinjam, da bi taka vprašanja pri taki starosti lahko pustila posledice, ampak ne, Tadej ostaja suveren.

"UAE letos dirka drugače kto lani. Zavedajo se, kaj so njihove prioritete." Foto: Guliverimage

Kako bi ocenili delo ekipe UAE Emirates na letošnjem Touru? Lani je bilo na njihov račun izrečenih kup kritičnih besed, letos so že ob koncu prvega tedna kazali, da so lahko Pogačarju v oporo, pa čeprav mora ta delo v zaključkih na vzponu še vedno opraviti sam.

Letos je ekipa UAE Emirates precej drugačna. Dobri so in zavedajo se, kakšne so njihove prioritete.

Glede na to, da je Tadej lani zmagal Tour in vsem v ekipo dokazal, kaj zmore, je letos vse podrejeno njemu in ne tako kot lani, ko so drugi še vedno dobivali možnosti, da dirkajo na svoj rezultat.

Letos je drugače, vse je podrejeno Tadeju. Vse je usmerjeno v to, da se ga zaščiti na cesti oz. da se ga počaka, če se zgodi karkoli nepričakovanega. Zdi se mi, da dirkajo zelo premišljeno in da je bilo zanje v drugem tednu Toura vse precej lažje, saj si je Tadej že v prvem tednu nabral tako visoko prednost, da jim ni bilo treba pokrivati napadov ali za vsako ceno narekovati tempa.

Če bi bili športni direktor, recimo ekipe EF ali Ineos Grenadiers, kje bi iskali Pogačarjeve šibke točke?

Mislim, da nimajo kaj veliko možnosti. Včeraj sem pričakoval dolg napad s strani Ineosa, konkretno Richarda Carapaza, tako kot ga je pred leti na Giru uprizoril Chris Froome, pa do tega ni prišlo. Mislim, da je bila včeraj prava etapa za tak poskus. Ampak četudi bi se to zgodilo, ga Tadej ne bi pustil naprej. Druga možnost pa je, da ga osamijo in upajo, da bo padel ali imel defekt in bo zaostal.

Se strinjate, da Tour še zdaleč ni odločen?

Res je, do sobotnega kronometra se lahko še marsikaj spremeni. Vemo, kaj se je zgodilo v prvem tednu. Lahko padeš, se poškoduješ, zboliš, marsikaj gre lahko narobe. Se mi pa zdi, da je Tadej z ekipo na zelo dobri poti, da zdrži še zadnji teden in rumeno majico pripelje do Pariza.

"Matej Mohorič vedno znova navduši s tem, kako študiozno se loteva dirk." Foto: Guliverimage

Na Touru sta še dva Slovenca, Matej Mohorič, ki je v najdaljši etapi letošnjega Toura prišel do fenomenalne zmage in Luka Mezgec, ki opravlja delo pomočnika Michaela Matthewsa, pred dnevi pa je bil v begu in etapo končal na 5. mestu. Kako ocenjujete njun nastop?

Odlična sta. Matej je z zmago res navdušil. Vedno znova me navduši s tem, kako študiozno se loteva dirk. Točno ve, kje bo pridobil prednost in kje jo bo izgubil, kje lahko prihrani energijo in podobno. Vsa čast. Da ne omenjamo tega, da zraven še zelo dobro opravlja delo pomočnika. Podobno kot Mezgec. To, kar Slovenci letos kažejo na Touru je izjemno. No, pa saj so že lani, kajne? Samo še Roglič manjka, da bi se udarila s Tadejem …

Vzporedno ob rumeni majici Tadeja Pogačarja se na Touru odvija še ena izjemna zgodba: preporod Marka Cavendisha, ki se je po številu etapnih zmag na Touru izenačil z legendarnim Belgijcem Eddyjem Merckxom. Foto: Guliverimage

Poleg boja za rumeno majico se vzporedno piše še ena izjemna zgodba. 34 etapnih zmag na Touru Marka Cavendisha in izenačitev z rekordom Eddyja Merckxa. Kako ste sami dojeli to izenačenje in preporod Britanca, ki je bil lani prepričan, da bo ostal brez ekipe in bo moral končati kariero?

Kar kurjo polt imam ob tem! Izjemno. Še posebej zato, ker se je zadnja dve, tri leta dobesedno mučil in smo vsi imeli občutek, da vztraja samo še zato, da nekaj zasluži. Očitno je sam pri sebi vedel, da ima še vedno dovolj moči in veliko željo po zmagah. Noro sem mu privoščil!

Po drugi strani pa, tako kot tudi sam ves čas poudarja, ima izjemno ekipo. Pri njegovi četrti etapni zmagi na letošnjem Touru, bi verjetno lahko zmagal kdorkoli od treh sotekmovalcev, ki so ga na koncu potegnili do ciljnega sprinta. Quickstep ima izjemno naštudirano taktiko in dobre kolesarje, ki točno vedo, kakšne so njihove naloge.

Mislite, da bo letos še zmagal? Pred nami sta še dve sprinterski etapi, v petek in nato zadnji dan na Elizejskih poljanah v Parizu?

Prepričan sem, da ja. Zdaj ko so ujeli Merckxa mislim, da imajo tudi 35. etapno zmago na vidiku. V petek ali v nedeljo, čeprav se sam bolj nagibam, da se bo to zgodilo v petek.