Danes so imeli kolesarji na Dirki po Franciji, ki so dan preživeli v Andori, končni postaji nedeljske etape prost dan, a prost le na papirju. Poleg lažjega treninga so najboljše v skupni razvrstitvi in etapah čakale tudi medijske obveznosti. Tadej Pogačar, ki dominira na letošnjem Touru in ima pred prvimi zasledovalci več kot pet minut prednosti, je na spletni novinarski konferenci priznal, da tudi on že čuti davek dveh tednov intenzivnega dirkanja, spet pa je moral odgovarjati tudi na neprijetna vprašanja o dopingu.

Tadej Pogačar je na novinarska vprašanja odgovarjal iz moštvenega avtodoma. Kolesar, ki na Dirki po Franciji nosi rumeno majico vodilnega, je že tradicionalno pod posebnim medijskim drobnogledom, če je njegovo vodstvo na dirki tako izstopajoče, kot je letos vodstvo Tadeja Pogačarja, ta ima pred prvimi zasledovalci že več kot pet minut prednosti, so vprašanja o morebitnih zlorabah še toliko pogosteje na tapeti.

Vprašanja o dopingu ga ne jezijo in jih povsem razume

Tudi Pogačar je danes na spletni novinarski konferenci spet moral odgovarjati na vprašanja na temo dopinga.

Kot je dejal, so tovrstna vprašanja neprijetna, a ga ne jezijo in jih zaradi zgodovine kolesarstva, ki ni bila vedno rožnata, povsem razume.

"Ne vem, kaj naj rečem. Lahko vam le zagotovim, da prihajam iz dobre družine, kjer so me vzgojili v poštenega fanta. Nikoli v življenju nisem ubiral bližnjic." Foto: Guliverimage

"Nikoli nisem ubiral bližnjic"

Branilec lanske zmage pravi, da odgovorov na takšna vprašanja ne pripravlja vnaprej in da veliko raje sedi na kolesu in dirka.

"Kar pride s tem, pride in to sprejemam. Ne vem, kaj naj še rečem. Govorim iz srca. Lahko vam le zagotovim, da prihajam iz dobre družine, kjer so me vzgojili v poštenega fanta," je poudaril. "V življenju nikoli nisem ubiral bližnjic," je zagotovil.

Na vprašanja, zakaj ne želi objaviti podrobnosti meritev z dirke, je odvrnil, da zato, ker bi takšno razkritje podatkov lahko vplivalo na taktiko tekmecev. "Konkurenca vidi, kjer je tvoj limit in kje si ranljiv," je pojasnil svojo odločitev in dodal, da bo podatke nekoč morda vseeno objavil.

Pred karavano so tri brutalne etape v Pirenejih

Dejal je, da se kljub visoki prednosti zaveda, da dirka še zdaleč ni odločena in da bo treba osredotočenost ohraniti vse do Pariza.

Prihajajo etape v Pirenejih, tudi tri zelo zahtevne, še posebej 17. etapa s ciljem na vrhu prelaza Col du Portet (16 km, devetodstotni povprečni naklon), ki bo na sporedu v sredo, in 18. etapa z vzponoma ekstra kategorije - najprej na ikonični Tourmalet in ciljni Luz Ardiden -, kjer se napake hitro kaznujejo.

Profil 17. etape s ciljem na vrhu prelaza Col du Portet (2.215 m):

Pogačar ima pred drugouvrščenim v skupnem seštevku dirke Rigobertom Uranom (EF) sicer udobnih 5:18 prednosti, pred tretjeuvrščenim Jonasom Vingegaardom, moštvenim kolegom Primoža Rogliča pri Jumbo-Vismi, pa 5:32 minut prednosti, a se zaveda, da to še ni zagotovilo za končno zmago in da tekmeci samo prežijo na dan, ko bo nosilec rumene majice pokazal trenutek šibkosti.

"Moji cilji so jasni, ne vem pa, kakšne cilje ima konkurenca"

"Nikoli ne veš, kaj se zgodi. Mislim, da se fantje gledajo med sabo, ne vem, ali imajo natančne cilje ali ne. Moji cilji so jasni, to je, da ne izgubim ničesar proti preostalim ali da izgubim minimalno," poudarja mladenič s Klanca pri Komendi, ki na podlagi lastnih izkušenj dobro zaveda, kako zavajajoča je lahko velika prednost na časovni premici.

Zagotavlja, da se s tekmeci ne obremenjuje. "Večkrat si sam sebi največji nasprotnik. To smo v kolesarstvu videli že neštetokrat," se zaveda. "Ostajamo zbrani in motivirani, garali bomo iz dneva v dan in pritiskali pedale do konca," sporoča.

Foto: Reuters

"Tudi jaz trpim, čeprav tega morda ni videti"

Priznal je, da po dveh tednih intenzivnega dirkanja in medijskih obveznosti že čuti utrujenost, čeprav zaradi njegovega poker obraza tega ni mogoče videti. Svoje je naredila tudi vročina v zadnjih dneh, staknil je tudi nekaj sončnih opeklin.

"Vsak trpi na drugačen način. Jaz na obrazu tega velikokrat ne pokažem, nimam kakih obraznih grimas, ampak tudi jaz trpim, tudi če tega ni videti. Ni videti, da je težko, a sam vem, da je," je sporočil Pogačar, ki bo po dnevu počitka hitro moral preklopiti v delovni pogon.

Že jutri ga čaka prva od treh mučnih pirenejskih etap. Razgibana 16. etapa od El Pas de la Case do Saint-Gaudensa je dolga 169 kilometrov in ima štiri kategorizirane vzpone.

Ekipi UAE se bo v zadnjem tednu verjetno pridružil športni direktor Allan Peiper, ki je taktiko ekipe v prvih dveh tednih zaradi zdravljenja raka pripravljal doma v Belgiji. Foto: Guliverimage

Na Tour prihaja mojster taktike

Dobra novica za Pogačarja je, da se bo ekipi UAE Emirates v zadnjem tednu najverjetneje pridružil tudi športni direktor Allan Peiper, ki je eden od ključnih mož pri pripravi moštvene strategije.

Zaradi zdravljenja raka je prva dva tedna ekipi svetoval na daljavo. "Z Allanom se odlično razumeva in če se nam bo res pridružil, bo to za nas velik plus," je dejal Pogačar.