Neverjetni Tadej Pogačar deklasiral tekmece v najtežji etapi!

17. etapa podrobneje

Cilj - Tadej Pogačar (UAE Emirates) je veliki zmagovalec najtežje etape na Dirki po Franciji. Drugo mesto je na koncu osvojil Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ki se je v skupnem seštevku povzpel na drugo mesto, tretji je bil Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers).

🇸🇮 @TamauPogi wins atop the Col du Portet after a magnificent battle with 🇩🇰 Jonas Vingegaard and 🇪🇨 @RichardCarapazM!



See the final KM ⬇️



En jaune, 🇸🇮 @TamauPogi s'offre une victoire historique au sommet du Col du Portet !



Revivez son dernier KM ⬇️#TDF2021 pic.twitter.com/SDXBsSFZM6 — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2021

Rezultati 17. etape

1. Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates 05:03:31

2. Jonas Vingegaard (Dan) Jumbo-Visma 00:00:03

3. Richard Carapaz (Ekv) Ineos Grenadiers 00:00:04

4. David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 00:01:19

5. Ben O'Connor (Avs) AG2R Citroën Team 00:01:26

6. Wilco Kelderman (Niz) Bora-Hansgrohe 00:01:40

7. Pello Bilbao Lopez De Armentia (Špa) Bahrain Victorious 00:01:44

8. Sergio Higuita Garcia (Kol) EF Education-Nippo 00:01:49

9. Rigoberto Uran (Kol) EF Education-Nippo 00:01:49

10. Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 00:01:49

Skupni vrstni red

1. Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates 71:26:27

2. Jonas Vingegaard (Dan) Jumbo-Visma 00:05:39

3. Richard Carapaz (Ekv) Ineos Grenadiers 00:05:43

4. Rigoberto Uran (Kol) EF Education-Nippo 00:07:17

5. Ben O'Connor (Avs) AG2R Citroën Team 00:07:34

6. Wilco Kelderman (Niz) Bora-Hansgrohe 00:08:06

7. Enric Mas Nicolau (Špa) Movistar Team 00:09:48

8. Alexey Lutsenko (Kaz) Astana-Premier Tech 00:10:04

9. Guillaume Martin (Fra) Cofidis 00:11:51

10. Pello Bilbao Lopez De Armentia (Špa) Bahrain Victorious 00:12:53

Foto: A.S.O. 100 metrov do cilja - Tadej Pogačar je še enkrat skočil in se tokrat otresel obeh tekmecev. Sledil mu je lahko le Jonas Vingegaard.

300 metrov do cilja - Jonas Vingegaard se je jima je spet priključil.

1,4 km do cilja - Richard Carapaz je skočil, potem ko je bil ves vzpon v ozadju. Odpadel je Jonas Vingegaard. Sledil mu je le Tadej Pogačar.

1,7 km do cilja - Tadej Pogačar je vroč. Še petič je poizkusil z napadom, tudi tokrat sta mu tekmeca sledila.

2 km do cilja - Tadej Pogačar je še četrtič poizkusil z napadom, a sta mu tudi tokrat Jonas Vingegaard in Richard Carapaz sledila.

3,3 km do cilja - Tadej Pogačar, Jonasa Vingegaarda in Richarda Carapaza se peljejo proti prestižni etapni zmagi.

5,2 km do cilja - Trojica kolesari proti vrhu težkega vzpona Col du Portet. David Gaudu se od zadaj približuje.

6,3 km do cilja - Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) je zdaj na čelu trojice. S Tadejem Pogačarjem se izmenjujeta na čelu. Richard Carapaz se še drži.

6,9 km do cilja - Tadej Pogačar še naprej navija tempo in se skuša otresti Jonasa Vingegaarda in Richarda Carapaza.

7,3 km do cilja - V igri za etapno zmago so le še trije kolesarji. Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard in Richard Carapaz. Drugi v skupnem seštevku Rigoberto Uran je odpadel.

8 km do cilja - Tadej Pogačar je skočil še enkrat. Videti je bilo, da se je otresel tekemcev. Priključili so se mu trije največji konkreunti za največjo zmago - Jonas Vingegaard, Richard Carapaz in Rigoberto Uran. V igri je etapna zmaga.

8,3 km do cilja - Tadej Pogačar je skočil. Sledili so mu Jonas Vingegaard, Ben O'Connor, Richard Carapaz, Rigoberto Uran.

8,5 km do cilja - V skupini Tadeja Pogačarja nič novega. Rafal Majka opravlja odlično delo.

10 km do cilja - Rafal Majka (UAE Emirates) še vedno izvrstno na čelu skupine z rumeno majico na čelu, ki je na plečih Tadeja Pogačarja. Anthony Perez trpi spredaj in ima le še 1:04 naskoka.

11 km do cilja - Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers) je šel na čelo skupine Tadeja Pogačarja. Prednosti Anthonya Pereza kopni. Zdaj je 1:33. Stik z rumeno majico izgublja Rus Aleksej Luceko (Astana).

11,2 km do cilja - Anthony Pérez (Cofidis) ima le še 1:53 prednosti. Videti je, da Francozi na praznični dan ne bo uspelo priti do zmage. Tadej Pogačar za zdaj suvereno drži vse tekmece na vajetih. V njegovi skupini je le še 15 kolesarjev, na čelu pa Rafal Majka (UAE Emirates).

12,2 km do cilja - Rafal Majka je edini, ki pomaga Tadeju Pogačarju. Brandon McNulty je opravil svoje. Odpadajo tudi drugi kolesarji. Jumbo-Visma ima v ospredju Jonasa Vingegaarda in Seppa Kussa, Ineos Grenadiers ima Richarda Carapaza in Catrovieja.

13,1 km do cilja - Anthony Pérez (Cofidis) se je otresel Doriana Godona (AG2R-Citroën). Njegova prednost pred skupino z rumeno majico je 2:50.

13,6 km do cilja - kar nekaj kolesarjev je odpadlo. Med njimi Wout van Aert, Julian Alaphilippe, Nairo Quintana, Alejandro Valverde ...

14 km do cilja - Tadej Pogačar se za zdaj odlično drži. Ob sebi ima še dva kolesarja UAE Emriates (McNultyja in Majko). Col du Portet (2.215 m. n. v.) je ekstra kategorije (16 km/8,7-odstotni povprečni naklon). Ubežnika imata 3:18 prednosti.

16 km do cilja - Kolesarji so se podali na zaključni vzpon. Col du Portet je z 2215 metri nadmorske višine najvišji cilj etape na letošnjem Touru. V deveti etapi je bil pred tem Tignes z 2107 m.n.v.

Prelaz je drugi najvišji v vsej zgodovini Dirke po Franciji, kar se zaključkov etap v Pirenejih tiče.

Ubežnika imata 3:57 prednosti. Anthony Turgis (TotalEnergies) za njima zaostaja 1:23.

22 km do cilja - Dorian Godon (AG2R-Citroën) je na spustu po gorskem cilju ujel Anthonyja Péreza (Cofidis). Zdaj imamo dva Francoza na čelu. Moštvo Tadeja Pogačarja za zdaj odlično nadzoruje potek dogodkov v glavnini, kjer na drugem kategoriziranem vzponu ni bilo poizkusov napadov na rumeno majico.

29 km do cilja - Rezultati gorskega cilja col de Val Louron-Azet

1. Anthony Perez, 10 točk

2. Godon, 8

3. Turgis, 6 ps

4. Poels, 4

5. Quintana, 2

6. Pogacar, 1

Prednost Anthonyja Pereza znaša 3:40.

33 km do cilja - Anthony Pérez (Cofidis) se je otresel francoskih tekmecev. V solo vožnji gre proti vrhu drugega gorskega cilja. Pred glavnino ima 3:55

35 km do cilja - Kolesarji so že na drugem kategoriziranem vzponu današnjega dne. Col de Val Louron Azet (1.580 m. n. v.) je vzpon prve kategorije (7,5 km/8,3-odstotni povprečni naklon). Na čelu glavnine tempo narekuje ekipa UAE Emirates, ki ima v svojih vrstah rumenega Tadeja Pogačarja. Prednost treh ubežnikov - Dorian Godon (AG2R-Citroën), Anthony Pérez (Cofidis), Anthony Turgis (TotalEnergies) - je 4:04. Francozi želijo danes zasijati, kajti v Franciji je praznični dan. Leta 1789 se je z zavzetjem trdnjave Bastilje začela francoska revolucija.

42 km do cilja - Po spustu čakata kolesarje še dva težka preizkusa - Col de Val Louron Azet (1.580 m. n. v.) je vzpon prve kategorije (7,5 km/8,3-odstotni povprečni naklon) in Col du Portet (2.215 m. n. v.) ekstra kategorije (16 km/8,7-odstotni povprečni naklon).

45 km do cilja - Rezultati gorskega cilja Peyresourde I. kategorije

1. Anthony Turgis, 10 točk

2. Perez, 8

3. Godon, 6

4. Chevalier, 4

5. Pöstlberger, 2

6. Van Poppel, 1

Pierre Latour zaostaja 3:20, glavnina z rumeno majico 4 minute.

47 km do cilja - Glavnina zaostaja le še 4:17. Kolesarji UAE Emirates so navili hud tempo. Med ubežniki in glavnino je še Pierre Latour, ki ima pol minute prednosti.

🤩 Le Col de Peyresourde



⛰ Stunning scenery!



⛰ Magnifique paysage !#TDF2021 pic.twitter.com/ovaYvFpwX7 — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2021

51,8 km do cilja - Do vrha prvega gorskega cilja je še 2,7 kilometra. Šesterica ubežnikov ima le še 5:21 prednosti pred skupino z rumeno majico, medtem ko ima četverice le še 10 sekund prednosti pred skupino, v kateri je rumeni Tadej Pogačar. V tej tempo narekuje njegova ekipa UAE Emirates.

53 km do cilja - Iz glavnine so skočili Elie Gesbert, Nairo Quintana, Pierre Latour in Wout Poels. Pred skupino Tadeja Pogačarja imajo le 25 sekund prednosti. Naskok ubežnikov znaša 6:02.

59 km do cilja - Col de Peyresourde je bil v programu Toura že v prvi pirenejski etapi leta 1910. Letos bo že 69-ič del slovite dirke, večkrat kot legendarni Galibier (60). Le Tourmalet (84), Aspin in Aubisque (74) so bili kot vzponi večkrat del tritedenske francoske pentlje.

61 km do cilja - Današnji rock'n'roll se je začel. Kolesarji se vzpenjajo na prvi gorski cilj današnjega dne - Col de Peyresourde (13,2 km/7-odstotni povprečni naklon). "Čim prej imeti nadzor in najti ritem do konca. Vemo, kaj moramo narediti. Če se bom počutil dobro, bom napadel. Če ne, bom skušal slediti," je o treh klancih dejal dejal Tadej Pogačar, ki je v glavnini, ta pa za šesterico ubežnikov zaostaja 8:36 - Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), Danny van Poppel (Intermarché-Wanty Gobert), Dorian Godon (AG2R-Citroën), Anthony Pérez (Cofidis), Anthony Turgis (TotalEnergies) in Maxime Chevalier (B&B-KTM).

Rezultati letečega cilja:

1. Danny van Poppel, 20 točk

2. Turgis, 17

3. Godon, 15

4. Pöstlberger, 13

5. Perez, 11

6. Chevalier, 10

7. Matthews, 9

8. Cavendish, 8

9. Morkov, 7

10. Colbrelli, 6

11. Mezgec, 5

12. Philipsen, 4

13. Ballerini, 3

14. Asgreen, 2

15. Devenyns, 1

💚 Intermediate sprint - peloton



9 points for 🇦🇺 @blingmatthews, 8 for 🇮🇲🇬🇧 @MarkCavendish. No major change in the green jersey classification.



9 points pour 🇦🇺 Michael Matthews, 8 pour 🇮🇲🇬🇧 Mark Cavendish. Pas d'incidence majeure au classement du maillot vert.#TDF2021 pic.twitter.com/XhErXXK5L0 — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2021

72 km do cilja - Prvi današnji gorski cilj Col de Peyresourde (1.569 m. n. v.), 13,2-kilometrski vzpon prve kategorije s sedemodstotnim povprečnim naklonom, se bo začel 62 kilometrov pred ciljem. Še malo in prava akcija se bo začela.

🏁 81KM



⏱ The break is 7'54" ahead.



⏱ 7'54" d'avance pour l'échappée.



➡️ Coming up / prochaines échéances :



💚 Sprint Bagnères-de-Luchon

🏔 Col de Peyresourde

🏔 Col de Val Louron-Azet

🏔 Col du Portet 🏁#TDF2021 pic.twitter.com/NFH7kp3wdf — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2021

78 km do cilja - Glavnina nadzoruje ubežnike, ki imajo 8:02 prednosti. Eden od tekmecev Tadeja Pogačarja Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) je pred etapo povedal: "Za generalno razvrstitev bo današnja etapa zelo pomemba. Upam, da bom zraven. Dal bom vse od sebe. Videli bomo, kam me bo to pripeljalo. Načrt je le slediti. Če se bom dobro počutil, ne bom čakal," je dejal Jonas in na dodatno vprašanje, če je resno mislil le slediti, odgovoril: "Ja, ja. Pogačar je pet minut in pol pred mano. Težko bo nadoknaditi takšen zaostanek. Povrhu vsega je zame to šele druga tritedenska dirka v karieri in ne vem, kako se bom počutil. Upam, da dobro. Bomo videli."

100 km do cilja - Do prave akcije današnjega dne je še približno 30 kilometrov, ko bodo na vrsto prišli trije težki vzponi. V tem trenutku imajo ubežniki 7:58 prednosti.

123 km do cilja - Skupina Tadeja Pogačarja za ubežniki zaostaja 7:33. V skupnem seštevku mu je najbližje Dorian Godon, ki pa je imel pred začetkom današnjega dne kar dve uri, 18 minut in 48 sekund zaostanka za slovenskim asom. Medtem je Julien Bernard opustil beg in je v glavnini.

🌻 We miss the sun, be we have the sunflowers!



🌻 Le soleil nous manque, mais les tournesols sont au rendez-vous !#TDF2021 pic.twitter.com/LrGpSKaUfK — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2021

135 km do cilja - Glavnina, kateri tempo narekuje ekipa UAE Emirates, za ubežniki zaostaja 5:40, kar znaša slabe štiri kilometre. Povprečna hitrost je bila do tega trenutka 42,8 km/h. Priključek z ubežniki želi priključiti Julien Bernard, ki zaostaja dve minuti.

142 km do cilja - Nizozemski kolesar Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) je odstopil z dirke, kar pomeni, da ima moštvo Primoža Rogliča le še štiri kolesarje na Dirki po Franciji - Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Sepp Kuss in Mike Teunissen. Kruijswijk se je po besedah iz tabora Jumbo-Visme na prosti dan počutil slabo in je zapustil tabor, misli pa usmeril na Vuelto.

🇫🇷 #TDF2021 @s_kruijswijk abandons @LeTour #DNF



Steven started to feel ill during the restday and that feeling didn’t improve unfortunately.



He'll now focus on @lavuelta



Get well soon Stevie!🍀 pic.twitter.com/pzdn49fQbS — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July 14, 2021

157 km do cilja - Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), Danny van Poppel (Intermarché-Wanty Gobert), Dorian Godon (AG2R-Citroën), Anthony Pérez (Cofidis), Anthony Turgis (TotalEnergies) in Maxime Chevalier (B&B-KTM) so v ubežni skupini in imajo pred rumeno majico 4:24 prednosti. Prav nihče izmed kolesarjev v skupnem seštevku ne ogroža Tadeja Pogačarja.

"Dobro se počutim, lepo vreme. Šalim se. Vreme ni dobro. Bomo videli. Pripravljeni smo, da napademo velike gore," se je pošalil slovenski kolesar.

Pogačar je bil tik pred startom dobro razpoložen:

Štart - V 178-kilometrski 17. etapi, ki bo kolesarje vodila od Mureta do Saint Lary Soulana, bodo tekmeci njegovo plezalno formo najverjetneje dodobra preverili na treh zahtevnih vzponih v drugi polovici etape. Prvih 115 kilometrov bo ravninskih, nato se bo dirka začela zares.

Prvi na vrsti je Col de Peyresourde (1.569 m. n. v.), 13,2-kilometrski vzpon prve kategorije s sedemodstotnim povprečnim naklonom. Takoj za njim sledi Col de Val Louron Azet (1.580 m. n. v.), še en klanec prve kategorije. Sedem kilometrov in pol plezanja po povprečni naklonini 8,3 odstotka. Za konec pa še 16-kilometrski vzpon ekstra kategorije na najvišji prelaz v Pirenejih Col du Portet (2.215 m. n. v.) Ta ima povprečni naklon 8,7 odstotka, na številnih odsekih pa presega devet in tudi 10 odstotkov.