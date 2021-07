Pogačar: Pravzaprav sploh ne vem, zakaj smo pospeševali na koncu

Tadej Pogačar trdno drži v rokah vajeti letošnje Dirke po Franciji, na kateri brani lansko zmago. Pred kolesarji sta zdaj dve epski gorski etapi v Pirenejih, kjer bi morali Pogačarjevi tekmeci na mizo vreči vse karte, a vse kaže, da so že zdavnaj izgubili voljo in se sprijaznili s tem, da 22-letniku s Klanca pri Komendi ne morejo do živega. Da ima zmago domala že v žepu, menita tako slavni Chris Froome kot eden od zvezdnikov moštva Ineos Grenadiers Richie Porte.

Tadej Pogačar je v 16. etapi varčeval moči, napadov nanj ni bilo, dirkali so kolesarji, ki mu v skupnem seštevku ne pomenijo nobene grožnje. Vseeno danes v mrazu in dežju ni bilo čisto preprosto, je nosilec rumene majice povedal po etapi.

"Bil je res naporen dan. Začeli smo v mrzlem vremenu in pobegniti je hotela velika skupina kolesarjev. Prvi dve uri etape sta šli 'na polno'. Potem se je umirilo, ampak zadnji kilometri so bili spet precej hitri. Pravzaprav sploh ne vem, zakaj smo pospeševali na koncu. Samo sledil sem," se je čudil zaradi skoka Wouta Van Aerta (Jumbo-Visma) čisto ob koncu etape.

"Pravzaprav sploh ne vem, zakaj smo pospeševali na koncu. Samo sledil sem." Foto: Guliverimage

Jutri bo težko, Pogačar trase raje ne bi poznal

Pogačar in skupina favoritov je brez težav sledila Belgijcu, ki jih tako le pripeljal v zaključni sprint, v katerem pa je Pogačar še malo zapretil tekmecem in v cilj prišel prvi iz te skupine, na 14. mestu v etapi, a skoraj 14 minut za zmagovalcem, Avstrijcem Patrickom Konradom (Bora Hansgrohe).

"Kakor koli že, bilo je dobro ogrevanje za jutri. Jutri je najtežji dan Toura, bomo videli, kako bo," je skomignil in se že ozrl proti 17. etapi, katere cilj bo na vrhu prelaza Portet, na klancu ekstra kategorije. "Jutrišnji in četrtkovo etapo sem si ogledal že pred dirko, tako da vzpone poznam. Skoraj bolje bi bilo, da jih ne bi," je slovenski prvak razlagal v smehu, nato pa se za trenutek zresnil: "Za vzpone me be skrbi, se pa zavedam, da bo zelo naporen dan."

Jutri bodo njegovi tekmeci morali razkriti vse karte, časa za skrivalnice in taktiziranje jim zmanjkuje. V skupnem seštevku so mlademu Gorenjcu najbližje Kolumbijec Rigoberto Uran (EF Education First), Danes Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in Ekvadorec Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Pričakovanja, da bo eden od teh jutri poskušal poln napad, najbrž niso nerazumna. Ali pač?

Za razred boljši od vseh drugih na dirki

Vsaj kar zadeva možnosti Carapaza, zmagovalca Gira leta 2019, je nekaj mogoče sklepati iz besed njegovega moštvenega kolega Richieja Porteja. "Če imate kolesarja, ki ima pet minut prednosti in je že večkrat pokazal, da je razred boljši od vseh preostalih na tem Touru, se je morda bolje osredotočiti na stopničke," je za Cyclingnews povedal Avstralec. "Pogačar se ne da motiti in opravlja odlično delo, a tako njega kot Jonasa Vingegaarda bomo morali postaviti pod pritisk. Pogačar je res 'klasa', lani je zmagal v precej drugačnih okoliščinah, tokrat mu je treba resnično čestitati, ker se je ves čas spopadal s pritiskom."

"Če bo Carapaz dovolj dober, da pridobi nekaj časa, pa naj bo." Foto: Guliverimage

Je pa tudi Pogačar samo človek, še ugotavlja Porte, in če bo pokazal samo kanček ranljivosti, samo drobec slabosti, če se bo počutil slabo ali pa se mu bo kaj pripetilo na cesti, bodo to pri Ineosu vsekakor poskušali izkoristiti, je še priznal Porte: "Seveda tega ne privoščim nikomur, ampak zgodi se lahko še marsikaj. Če bo Carapaz dovolj dober, da pridobi nekaj časa, pa naj bo."

Lepe besede legende

Če bo Pogačar tak, kot je bil na dozdajšnjih 16 etapah, tekmeci nimajo nobenih možnosti, pa se strinja tudi legendarni Chris Froome, štirikratni zmagovalec francoske pentlje. "Če bo Pogačar ostal na kolesu, je vsega konec. Pokazal je mojstrstvo in zrelost na vodilnem mestu. Pred njim je še kronometer, ki ga ima v žepu. Če se ne bo zgodilo kaj katastrofalnega, potem bo zmagal," je povedal pred današnjo etapo, na vprašanje, ali bi ga lahko zlomili v etapah, ki se končajo v klanec, pa je nekdanji član Skyja in Ineosa odgovoril: "Ne, ne, lahko sledi. Več kot sledi jim lahko."

Avstrijska veselica

Bogati Ineos na letošnjem Touru nima niti še etapne zmage, medtem ko ima Bora Hansgrohe že dve, in to kljub temu, da je ostala brez prvega zvezdnika, nesrečnega slovaškega sprinterja Petra Sagana, ki je zaradi poškodbe kolena odstopil. Prvo jim je v 12. etapi pridirkal Nemec Nils Politt, drugo pa danes Avstrijec Patrick Konrad. Ta je tako prišel do uspeha kariere.

"Na tem Touru sem bil že na treh begih in v vsakem sem čakal na finale, kar ni bila najboljša odločitev." Foto: Guliverimage

"To je moja prva zmaga na dirkah World Toura, in to kar na največji dirki sploh. Brez besed sem," je bil vesel Konrad in zmago posvetil družini, prijateljem, moštvu in "vsem, ki so verjeli vame". Zmaga je prišla v pravem času, je še povedal junak današnje etape, dosegel jo je ne nazadnje v dresu avstrijskega državnega prvaka: "Na tem Touru sem bil že na treh begih in v vsakem sem čakal na finale, kar ni bila najboljša odločitev. Tako sem le opazoval, kako je zgodaj skočil Matej Mohorič, enako se je zgodilo, ko je napadel Bauke Mollema. Rekel sem si, da bom, če se mi še enkrat ponudi priložnost, jaz ta, ki bo napadel zgodaj. In se je. Vesel sem, da so noge zdržale do cilja," se je v cilju razgovoril presrečni avstrijski državni prvak.