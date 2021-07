Izjemni Pogačar z veliko zmago spisal novo poezijo!

Foto: A.S.O.

Podrobneje 18. etapa

Cilj - Tadej Pogačar ne popušča. Še drugič zapored je prišel do etapne zmage v rumeni majici. Drugo mesto je tudi danes osvojil Jonas Vingegaard, tretje pa spet Richard Carapaz.

Rezultati 18. etape

1. Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 03:33:45

2. Jonas Vingegaard (Dan) Jumbo-Visma 00:00:02

3. Richard Carapaz (Ekv) Ineos Grenadiers 00:00:02

4. Enric Mas Nicolau (Špa) Movistar Team 00:00:13

5. Daniel Martin (Irs) Israel Start-up Nation 00:00:24

6. Sepp Kuss (ZDA) Jumbo-Visma 00:00:30

7. Sergio Higuita Garcia (Kol) EF Education-Nippo 00:00:33

8. Ben O'Connor (Avs) AG2R Citroën Team 00:00:34

9. Wilco Kelderman (Niz) Bora-Hansgrohe 00:00:34

10. Alejandro Valverde (Špa) Movistar Team 00:00:40

Skupni vrstni red po 18. etapi

1. Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 75:00:02

2. Jonas Vingegaard (Dan) Jumbo-Visma 00:05:45

3. Richard Carapaz (ekv) Ineos Grenadiers 00:05:51

4. Ben O'Connor (Avs) AG2R Citroën Team 00:08:18

5. Wilco Kelderman (Niz) Bora-Hansgrohe 00:08:50

6. Enric Mas Nicolau (Špa) Movistar Team 00:10:11

7. Alexey Lutsenko (Kaz) Astana-Premier Tech 00:11:22

8. Guillaume Martin (Fra) Cofidis 00:12:46

9. Pello Bilbao Lopez De Armentia (Špa) Bahrain Victorious 00:13:48

10. David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 00:18:42

400 metrov do cilja - Carpaz in Vingegaard skušata ujeti Pogačarja.

600 metrov do cilja - Tadej Pogačar k novi zmagi naproti.

1,3 km do cilja - Enric Mas je poizkusil. Sledjo mu le še Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard in Richard Carapaz. Sepp Kuss je odpadel.

2 km do cilja - Še vedno ista četverica v boju za zmago. Videti je, da bomo na koncu spet videli troboj Pogačar, Vingegaard in Carapaz.

Foto: A.S.O. 2,8 km do cilja - Sepp Kuss je zdaj na čelu. Za njim pa Tadej Pogačar, Richard Carapaz, Jonas Vingegaard in Enric Mas.

3,4 km do cilja - Tadej Pogačar je skočil, vendar mu sledijo še ostali. Ob njemu so le še Jonas Vingegaard, Richard Carapaz, Sepp Kuss in Enric Mas.

4,1 km do cilja - Rafal Majka še vedno dela za Tadeja Pogačarja in diktira tempo petnajsterici kolesarjev.

5,4 km do cilja - Zdaj je na čelu glavnine Rafal Majka, za njim pa njegov moštveni kolega Tadej Pogačar. Zaradi spremembe ritma, so kolesarji začeli odpadati.

6,2 km do cilja - Aleksej Lucenko (Astana) je v težavah.

6,7 km do cilja - Wout Poels je priključil vodilni skupini, v kateri favoriti še čakajo na zaključni udarec. Oči so uprte v rumenega Tadeja Pogačarja, Jonasa Vingegaarda in Richarda Carapaza.

8,5 km do cilja - Tadej Pogačar ima ob sebi spet Rafala Majko. Preostali člani UAE Emirates so odpadli. V njegovi glavnini so še trije predstavniki Ineos Grenadiers, vključno z Richardom Carapazom. Jumbo-Visma ima v igri za etapno zmago Jonasa Vingegaarda, ob njema pa sta Sepp Kuss in Wout van Aert.

Wout Poles, lastnik pikčaste majice, želi ujeti priključiti tej skupini.

10 km do cilja - David Gaudu je ujet. Medtem je Nairo Quintana izgubil stik z rumeno majico. Obeta se boj najboljših za etapno zmago. Bo Tadeju Pogačarju uspelo drugič zapored? Z zmago bi ob koncu dneva rumeni in beli dodal še pikčasto za najboljšega na gorskih ciljih. Ima pa tudi zeleno za najboljšega po točkah. Lastnik le-te Mark Cavendish je podaril zeleno majico našemu kolesarju, Tadej pa mu je podaril rumeno.

10,7 km do cilja - Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) je zdaj na čelu skupine, kar pomeni, da se bo tempo začel stopnjevati. Prednost Davida Gauduja je padla na 10 sekund.

11,3 km do cilja - David Gaudu ima 20 sekund prednosti. Zdaj se bo začel težji del zaključnega vzpona.

The peloton went flying on the downhill from Tourmalet with @INEOSGrenadiers at the helm. 💛@TamauPogi stayed on the wheels, and hit 89.3km/h in the process.#TDF2021 #TDFdata pic.twitter.com/I2vKKc5x4X — letourdata (@letourdata) July 15, 2021

13 km do cilja - Kolesarji bodo morali ob zaključku etape prevoziti 1000 višinskih metrov. Na čelu glavnine še vedno ekipa Ineos Grenadiers, ki ji sledita slovenski šampion Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Bomo tudi danes spremljali troboj med njima in Richardom Carapazom?

⛰ Here it is! The last HC climb of the #TDF2021. Take a look at the 3D route of Luz-Ardiden.



⛰ Nous y sommes ! La dernière ascension HC de ce #TDF2021 ! Voici le profil 3D de l'ascension vers Luz-Ardiden. pic.twitter.com/Nq41H1Y7wo — Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2021

13,3 km do cilja - Zaključni vzpon na Luz Ardiden (13,3 kilometra/7,4-odstotni naklon) se je začel. David Gaudu bo kmalu ujet. Kaj danes pripravlja slovenski zvezdnik Tadej Pogačar? Rigoberto Uran medtem zaostaja in bi lahko danes celo izpadel iz elitne deseterice - dan je začel na četrtem mestu.

21 km do cilja - Kolesarji se še spuščajo s Col du Tourmaleta. David Gaudu je še vedno vodilni, njegova prednost pred skupino z rumeno majico Tadeja Pogačarja pa znaša 45 sekund.

28,5 km do cilja - David Gaudu se je drzno lotil spusta. Odlepil se je od Pierra Latourja in ima 1:15 prednosti pred glavnino. Prvi zasledovalci zaostajajo 40 sekund.

Matej Mohorič je bil dolgo časa v begu, na znamenitem vzponu Col du Tourmalet pa so ga ujeli. Foto: Reuters

35 km do cilja - Pierre Latour bo za nagrado, ker je bil najhitrejši na vrhu Col du Tourmaleta, prejel spominek Jacquesa Goddeta – nekdanjega direktorja dirke Tour de France in francoskega športnega novinarja. Od leta 2001 jo podeljujejo, od leta 2003 pa najhitrejši prejme še 5000 evrov denarne nagrade.

35,5 km do cilja - Najhitrejši na vrhu Col du Tourmaleta je bil Pierre Latour. Skupaj z njim kolesari David Gaudu. Sledi spust in nato še zaključni vzpon Luz Ardiden. Rumeni Tadej Pogačar, ki zaostaja 56 sekund, bo spet v igri za etapno zmago.

Foto: A.S.O. 40 km do cilja - Matej Mohorič in Julian Alaphilippe sta zaključila z begom. Ujela ju je skupina. Zdaj so v ospredju David Gaudu,Ruben Guerreiro in Latour. Lovi jih Omar Fraile. Glavnina zaostaja le 37 sekund, na čelu pa še vedno ekipa Ineos Grenadiers. Rigoberto Uran, ki je prej poizkušal s skokom, je popustil. Očitno bo izgubil tudi četrto mesto.

43 km do cilja - Do vrha znamenitega Tourmaleta je še 7,8 kilometra. Matej Mohorič in Julian Alaphilippe sta še vedno povsem sama v ospredju, a se njuna prednost pred glavnino zmanjšuje. Trenutno znaša 50 sekund. Na čelu slednje je ekipa Ineos, ki je začela nekoliko hitreje vrteti pedala. Podala se je v boj za skupino (Ruben Guerreiro, David Gaudu, Nairo Quintana, Omar Fraile, Ion Izagirre, Elissonde in Latour), ki je med njimi in ubežnikoma.

47 km do cilja - na čelu glavnine so kolesarji UAE Emirates. Očitno se bo Tadej Pogačar tudi danes podal v boj za etapno zmago. Užbenika Matej Mohorič in Julian Alaphilippe sta na varni razdalji 1:37. Med obema skupinama so še kolesarji Madouas, Latour, Elissonde in Rolland, ki za Mohoričem zaostajajo 53 sekund.

54 km do cilja - Osrednja ubežnika sta le še naš Matej Mohorič in Julian Alaphilippe, torej aktualni slovenski in svetovni prvak.

⛰ The riders are now tackling the mythical Col du Tourmalet! Here is the 3D profile of the climb.



⛰ Les coureurs sont sur les pentes du mythique Col du Tourmalet ! Voici le profil 3D de l'ascension. #TDF2021 pic.twitter.com/c17m2SVGRj — Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2021

58 km do cilja - Kolesarji so začeli z vzponom na gorski cilj ekstra kategorije Tourmalet (17,1 kilometra/7,3-odstotni povprečni naklon). Matej Mohorič, Sean Bennett in Julian Alaphilippe so ostali v ospredju. Njihova prednost znaša 1:10.

84 km do cilja - Pri ekipi Bahrain Victorious so po sredini večerni policijski preiskavi resno mislili, ko so dejali, da bodo danes skušali zaznamovati etapo. Matej Mohorič je še naprej v begu skupaj s četverico, na čelu glavnine pa diktira tempo trojica Bahrain-Victorious. Prednost peterice ubežnikov znaša 1:47.

94 km do cilja - Pierre-Luc Périchon in Julian Alaphilippe sta ujela trojico Matej Mohorič, Chris Juul-Jensen in Sean Bennett. Slovenski kolesar je še posebej nabrušen v današnji etapi po dogodkih, ki so se zgodili včeraj zvečer povezani z ekipo Bahrain Victorious, ko je policija zaradi suma uživanja, pridobivanja ... prepovedanih snovi preiskala njihove hotelske sobe in avtobus.

100 km do cilja - Matej Mohorič, Chris Juul-Jensen in Sean Bennett še naprej navijajo tempo kot ubežniki. Priključiti želita Pierre-Luc Périchon in Julian Alaphilippe. Prednost pred njima znaša 19 sekund, medtem ko je zaostanek glavnine 1:21.

118 km do cilja - Ubežna trojica ima 30 sekund prednosti. V ozadju so številni kolesarji, ki se želijo odlepiti od glavnine in iti v beg.

🇫🇷🇫🇷 @alafpolak1 and @PerichonPLuc are now working together. They will soon join the leading trio.



🇫🇷🇫🇷 Julian Alaphilippe a reçu le soutien de Pierre-Luc Périchon. Ensemble, ils reviennent petit à petit sur le trio de tête.#TDF2021 pic.twitter.com/DiZa5kTuTq — Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2021

121 km do cilja - Za trojico ubežnikov se je podal Julian Alaphilippe.

13.30 - Matej Mohorič, Chris Juul-Jensen in Sean Bennett so se podali v beg in so si prikolesarili minuto prednosti pred glavnino.

🚩 The race is underway! 3⃣ riders have attacked: 🇸🇮 @matmohoric, 🇺🇸 @toseanandbeyond and 🇩🇰 @JensenJuul.



🚩 La course est lancée ! 3⃣ coureurs attaquent dès le départ réel: 🇸🇮 Matej Mohoric, 🇺🇸 Sean Bennett et 🇩🇰 Chris Juul-Jensen.#TDF2021 pic.twitter.com/yrmHhiCVSb — Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2021

13.25 – Pozdravljeni, tudi danes bomo pospremili etapo na Dirki po Franciji. Še vedno odmeva velika zmaga Tadeja Pogačarja, ki se je le še utrdil na prvem mestu in ga od velikega zmagoslavja ločijo le še štiri etape. Današnja se je že začela z zaprto vožnjo, kilometer 0 pa bodo dosegli ob 15.30.

Štirje gorski cilji bodo na poti od štarta do cilja. Prva dva sta IV. kategorije - Cote de Notre-Dame de Pietat (2,6 kilometra/6,5-odstotni povprečni naklon) in Cote de Loucrup (dva kilometra/sedemodstotni povprečni naklon) – zaključna ekstra kategorije – Tourmalet (17,1 kilometra/7,3-odstotni povprečni naklon) in Luz Ardiden (13,3 kilometra/7,4-odstotni naklon).