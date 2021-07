Policijska racija v hotelu in avtobusu moštva Bahrain-Victorious

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoska policija je sinoči preiskala avtobus in hotelske sobe kolesarskega moštva Bahrain-Victorious, vodilne ekipe na letošnji Dirki po Franciji, poroča specializirani kolesarski portal Cyclingnews. Novico so danes potrdili tudi v klubu.

Novico o policijski raciji v prostorih kolesarskega moštva Bahrain-Victorious na letošnji Dirki po Franciji so najprej objavili na specializiranem kolesarskem portalu Cyclingnews, obisk policije pa je potrdil tudi generalni menedžer ekipe Milan Eržen. Pojasnil je, da so policisti pregledali moštveni avtobus in zahtevali podatke s treningov celotne sezone, vse skupaj pa označil kot "nič posebnega".

"Kolesarje so zmotili za eno uro in se nam na koncu zahvalili. Razloga za obisk nam niso pojasnili, bomo pa to kmalu ugotovili s pomočjo svojih odvetnikov," je napovedal Eržen.

Na prizorišču okrog 50 policistov

Cyclingnews še poroča, da so jim v ekipi potrdili, da so policisti − na prizorišču naj bi se jih zbralo okrog 50 − pregledali tudi hotelske sobe kolesarjev in osebja. Nihče ni bil aretiran.

Ekipa je pozneje dogodek potrdila tudi v izjavi za javnost, kjer je tehnični direktor ekipe Vladimir Miholjević pojasnil, da jim policisti niso predstavili naloga za preiskavo, so pa upoštevali vse njihove zahteve.

"Zavzemamo se za najvišjo stopnjo profesionalizma in spoštovanja vseh regulativnih zahtev ter bomo vedno profesionalno sodelovali pri preiskavah. Policijski postopek je vplival na regeneracijo naših kolesarjev in načrtovanje obrokov. Dobro počutje naše ekipe je naša prednostna naloga," je še sporočil Miholjević.

Vodilna ekipa letošnjega Toura

Ekipa Bahrain-Victorious je trenutno vodilna v seštevku ekip na letošnjem Touru. Njihovi kolesarji so do zdaj nanizali dve etapni zmagi (Matej Mohorič v 7. in Dylan Teuns v 8. etapi), Wout Poels pa vodi v razvrstitvi najboljših na gorskih ciljih.

V istem hotelu v Pauju so nastanjeni tudi kolesarji Movistarja, a niso bili del preiskave, še poroča Cyclingnews.

