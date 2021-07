Fenomenalni Matej Mohorič stresel jezo na konkurenco!

Drugo in tretje mesto sta na današnji ravninski etapi zasedla Francoz Cristoph Laporte (Cofidis) in Danec Casper Pedersen (DSM), z 58 sekundami zaostanka za Mohoričem, Tadej Pogačar pa je v cilj pripeljal z glavnino, 20:50 za zmagovalcem etape in le pet minut znotraj časovnega limita.

Pogačar pa ostaja trdno v vodstvu v skupnem seštevku dirke, ima 5:45 prednosti pred Dancem Vingegaardom in 5:51 pred Ekvadorcem Carapazom. Pogačar je najboljši tudi v seštevku za pikčasto in belo majico, zelena pa je varno v rokah Britanca Marka Cavendosha (Deceuninck QuickStep), ki bo poskušal rekord v številu etapnih zmag napasti v nedeljo v Parizu. Trenutno si vrh te večne lestvice deli z belgijsko legendo Eddyjem Merckxpm. Oba imata 34 zmag.

Dirka po Franciji, 19. etapa (Mourenx-Libourne, 207 kilometrov):

Cilj: Matej Mohorič je zmagovalec 19. etape 108. Toura!

🏆

🇸🇮 @matmohoric claims his second stage win of the Tour de France 2021 in Libourne!



🇸🇮 Matej Mohoric, remporte une seconde victoire d’étape sur ce Tour de France 2021 !#TDF2021 pic.twitter.com/x75WzkSdA7 — Tour de France™ (@LeTour) July 16, 2021

pet kilometrov do cilja – Mohorič drvi proti svoji drugi etapni zmagi na tem Touru, pred zasledovalci ima minuto prednosti!

deset kilometrov do cilja – Slovenski državni prvak ne popušča, z zadnjimi močmi vzdržuje 43 sekund naskoka pred deveterico zasledovalcev. Ti se nikakor ne morejo dogovoriti, da bi Mohoriča organizirano lovili.

15 kilometrov do cilja – Mohorič vztraja v vodstvu, pred zasledovalci ima 45 sekund prednosti.

🇸🇮 @matmohoric has gone solo! With 20 km to go, the Slovenian champion has an advantage of 40''.



🇸🇮 Matej Mohoric est parti en solo ! A 20 km de l'arrivée, le champion de Slovénie a un avantage de 40''.#TDF2021 pic.twitter.com/pmtuMfPZAp — Tour de France™ (@LeTour) July 16, 2021

20 kilometrov do cilja – Teunissen, Stuyven, Theuns, Politt, Valgren, Pedersen, Turgis, Zimmermann in Bonnamour so ujeli Laporta, Mohorič pa vztraja 36 sekund pred njimi.

23 kilometrov do cilja – Mohorič vozi 25 sekund pred Christophom Laportom in 50 sekund pred deveterico bolje organiziranih zasledovalcev.

25 kilometrov do cilja – Napadel je tudi Matej Mohorič in si privozil nekaj deset metrov prednosti!

💪 It's a real battle at the front as attacks come left, right and centre. The leading men are tiring and several are dropping off. 🇸🇮 @matmohoric is out front.



Une véritable bataille à l'avant ! Encore 25 km à parcourir 🇸🇮 @matmohoric a creusé un petit écart.#TDF2021 pic.twitter.com/MJtz56zmDh — Tour de France™ (@LeTour) July 16, 2021

16.16 (26 kilometrov do cilja) – Nadaljuje se bitka za zaključni beg, v ospredju postaja vse bolj vroče in živčno, Mohorič vztraja v vodilni skupini, iz te pa so že odpadli Bernard, Ballerini, Dillier, Gesbert in Izaggire. Ti vozijo kakšnih 20 sekund za čelom dirke, medtem ko glavnina zaostaja že več kot 14 minut.

16.05 (35 kilometrov do cilja) – Na enem od nekategoriziranih klancev je uspelo za nekaj deset metrov pobegniti trojici Bonnamour, Rutsch in Gesbert, Mohorič se ne predaja in lovi vodilno trojico. Ubežna skupina je močno razpotegnjena. Glavnina vozi mirno 13 minut za vodilnimi.

15.52 (45 kilometrov do cilja) – V ubežni skupini se že vrstijo skoki in napadi, prvi je poskusil Francoz Christophe Laporte (Cofidis), pa nato še en Francoz, Elie Gesbert (Arkea Samsic) … Za zdaj skupina ostaja skupaj, ima pa že 11 minut prednosti pred glavnino.

15.35 (57 kilometrov do cilja) – Prednost dvajseterice se bliža desetim minutam.

15.20 (69 kilometrov do cilja) – Prednost ubežnikov vztrajno raste, v glavnini so se sprijaznili s tem, da bo pobeg danes uspel. Tudi Cavendish ni videti razočaran. Dvajseterica vozi sedem minut pred glavnino. Je pa tudi med ubežniki nekaj močnih sprinterjev, kar najbrž pomeni, da bodo kolesarji, kot je Mohorič, poskušali z napadom še pred zaključkom etape.

😁 A smiling green jersey! 💚



😁 Un maillot vert tout sourire ! 💚#TDF2021 pic.twitter.com/tenxdEP1E9 — Tour de France™ (@LeTour) July 16, 2021

15.10 (78 kilometrov do cilja) – Glavnina se je povsem umirila, prednost ubežnikov pa naglo poskočila. Zdaj dvajseterica z Matejem Mohoričem vozi že skoraj štiri minute pred glavnino. Begu kaže dobro, Mark Cavendish pa bo rekordno 35. etapno zmago na Touru bržčas lovil v nedeljo v Parizu.

15:04 (83 kilometrov do cilja) – Vodilna dvajseterica ima zdaj že več kot dve minuti prednosti pred glavnino. Samo šest ekip nima svojega predstavnika v begu, to so UAE Team Emirates, Ineos Grenadiers, Israel Start-Up Nation, Movistar, Groupama-FDJ in BikeExchange. Na čelu glavnine so tako večinoma kolesarji moštev BikeExchange in Israel StartUp Nation, motivirani, da ubežnikom preprečijo preveliko prednost.

😎 South-western sun for the Tour today.



😎 Ambiance Sud-Ouest pour l'échappée aujourd'hui.



Breakaway /Échappée

Gr. 💛💚👶🔴 : +1'19"#TDF2021 pic.twitter.com/mhzGqkaWeF — Tour de France™ (@LeTour) July 16, 2021

14.44 (sto kilometrov do cilja) – Zasledovalci so ujeli vodilne, zdaj v ospredju vozi dvajseterica: Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Julien Bernard, Jasper Stuvyen, Edward Theuns (Trek-Segafredo), Davide Ballerini (DQS), Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Christophe Laporte (Cofidis), Silvan Dillier (Alpecin-Fenix), Michael Valgren, Jonas Rutsch (EF Education-Nippo), Elie Gesbert (Arkea-Samsic), Casper Pedersen (DSM), Brent Van Moer (Lotto-Soudal), Ion Izagirre (Astana), Simon Clarke, Max Walscheid (Qhubeka-NextHash), Anthony Turgis (TotalEnergies), Franck Bonnamour (B&B-KTM), Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty Gobert) in Matej Mohorič (Bahrain Victorious). Pred glavnino ima 45 sekund prednosti.

Zanimivost:

Tadej Pogačar danes vozi svojo 40. etapo na Dirki po Franciji, 12. v rumeni majici, kar pomeni, da je na Tourih več časa preživel v rumeni majici kot v navadni majici ekipe UAE Emirates (11 etap). Šestnajst dni je vozil v beli majici najboljšega mladega kolesarja in en dan v pikčasti najboljšega hribolazca na dirki. Tudi trenutno je lastnik rumene, pikčaste in bele, a nosi lahko samo eno.

Today is @TamauPogi’s 40th stage on @LeTour. He's now spent more days in the Yellow Jersey than his @TeamEmiratesUAE kit:

- 12 days in the @MaillotjauneLCL

- 16 days in the White Jersey

- 1 day in the @maillotapois

- 11 days in his team kit#TDF2021 #TDFdata pic.twitter.com/rjkHMkBp5n — letourdata (@letourdata) July 16, 2021

14.39 (104 kilometri do cilja) – Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Jasper Stuvyen, Edward Theuns (Trek-Segafredo), Davide Ballerini (DQS), Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Christophe Laporte (Cofidis), Silvan Dillier (Alpecin-Fenix), Michael Valgren (EF), Elie Gesbert (Arkea-Samsic), Casper Pedersen (DSM), Brent Van Moer (Lotto-Soudal), Ion Izagirre (Astana), Max Walscheid (Qhubeka-NextHash) in Anthony Turgis (TotalEnergies) so se Mohoriču in peterici vodilnih približali na 22 sekund, glavnina pa je 45 sekund za njimi.

14.33 (109 kilometrov do cilja) – Šesterica vodilnih je v drugi uri etape prevozila 47,3 kilometra in ima 41 sekund prednosti pred štirinajsterico zasledovalcev, ti pa dobre pol minute pred glavnino.

14.22 (118 kilometrov do cilja) – Velika skupina, ki se je podala na lov za ubežno šesterico, ima zdaj le še 26 sekund prednosti pred glavnino, Mohorič in njegovih pet kolegov pa vozi 1:45 pred zasledovalci.

14.14 (124 kilometrov do cilja) – Glavnini je naposled uspelo uiti še večji skupini, v kateri so Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Jasper Stuvyen, Edward Theuns (Trek-Segafredo), Davide Ballerini (DQS), Jorge Arcas, Ivan García Cortina, Alejandro Valverde (Movistar), Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Christophe Laporte (Cofidis), Silvan Dillier (Alpecin-Fenix), Michael Valgren (EF), Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën), Elie Gesbert (Arkea-Samsic), Casper Pedersen (DSM), Brent Van Moer (Lotto-Soudal), Omar Fraile, Dimitri Gruzdev, Ion Izagirre (Astana), Max Walscheid (Qhubeka-NextHash) in Anthony Turgis (TotalEnergies). Ta zdaj vozi 2:14 za vodilno šesterico z Mohoričem in 44 sekund pred glavnino.

🚴‍♂️ A strong chasing group.



🚴‍♂️ Un imposant groupe de poursuivants.#TDF2021 pic.twitter.com/6DIoqcsTBh — Tour de France™ (@LeTour) July 16, 2021

13.57 (137 kilometrov do cilja) – V karavani je veliko nervoze, številne ekipe na tem Touru še niso dosegle odmevnega rezultata in hočejo na vsak način danes v ubežno skupino spraviti svojega člana. Iz glavnine spet skačejo eden za drugim, Pogačar in njegovi kolegi iz UAE Emirates so se umaknili in ne nadzorujejo več dogajanja. Prednost vodilne šesterice je padla na 3:15.

💪 Attacks are still flying in the bunch!



💪 Les attaques se multiplient à l'avant du peloton ! #TDF2021 pic.twitter.com/jAMH24TVN7 — Tour de France™ (@LeTour) July 16, 2021

13:48 (145 kilometrov do cilja) – Vodilna šesterica zdaj vozi 4:05 pred glavnino.

Izidi letečega cilja v Saint Severju (153 kilometrov pred ciljem):

1. G. Zimmermann 20 točk

2. F. Bonnamour 17

3. M. Mohorič 15

4. J. Rutsch 13

5. S. Clarke 11

6. J. Bernard 10

7. M. Matthews 9

8. S. Colbrelli 8

9. L. Mezgec 7

10. M. Cavendish 6

11. M. Cattaneo 5

12. S. Dillier 4

13. D. Ballerini 3

14. J. Philipsen 2

15. M. Mørkøv 1

13:34 (156 kilometrov do cilja) – Kolesarji se počasi vračajo v glavnino, ujeli so jo tako Cavendish kot Colbrelli, pa Guillaume Martin, Enric Mas ... Na čelu glavnine sicer tempo narekuje ekipa Alpecin Fenix, Pogačar jo je opozarjal, naj popusti, saj so zaradi padca spet zaostali številni tekmovalci, a ga niso upoštevali. Prednost vodilne šesterice se je ustalila okoli štirih minut. V prvi uri etape je bila povprečna hitrost 47,5 kilometra na uro.

Foto: Reuters

13.20 (167 kilometrov do cilja) – Še en padec v glavnini, spet se je v težavah znašla kopica kolesarjev, tudi Cavendish in Colbrelli, spet so jo večinoma odnesli brez poškodb, je pa zaradi poškodb koles zaostalo nekaj tekmovalcev. Mohorič in Pogačar sta se izognila nevšečnostim, je pa glavnina zdaj raztrgana na več skupin. Bežeča šesterica sicer vozi 3:45 pred skupino z rumeno majico.

Nouvelle chute dans le peloton ! Sonny Colbrelli et Mark Cavendish ont été impliqués tout comme Guillaume Martin et Enric Mas. Une chute sans gravité mais qui retarde plus de la moitié du peloton. Tout devrait rentrer dans l'ordre rapidement. #TDF2021 pic.twitter.com/OD5nHYlmp0 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 16, 2021

13.07 (177 kilometrov do cilja) – Med ubežniki ni nobenega kolesarja, ki bi bil kakorkoli nevaren v skupnem seštevku, še najvišje uvrščen je Franck Bonnamour (B&B-KTM), ki pa ima več kot uro in 18 minut zaostanka za rumenim Pogačarjem. Šesterica zdaj vozi 4:17 pred glavnino.

13.01 (181 kilometrov do cilja) – Pri zdravniškem avtomobilu sta se ustavila Sergio Henao in David Gaudu, zdaj so že vsi kolesarji, ki so zaostali po padcu, spet ujeli glavnino. Ta vozi 4:20 za ubežno šesterico, na čelo glavnine pa so se začeli postavljati tudi kolesarji iz ekip, ki računajo na zaključni sprint.

Devetintrideseti rojstni dan danes praznuje nemški sprinter Andre Greipel (Israel StartUp Natoion).

12.45 (193 kilometrov do cilja) – Nemec Jonas Rutsch (EF Education First) je osvojil edino gorsko točko na današnji etapi, ko je prvi prečkal gorski cilj četrte kategorije Cote de Bareille. Sicer ima vodilna šesterica že 2:45 prednosti pred glavnino.

12.40 (197 kilometrov do cilja) – Nekaj kolesarjev po padcu še lovi glavnino, med njimi tudi Rafal Majka (UAE Emirates) in Geraint Thomas (Ineos), Tadej Pogačar je zato umiril dogajanje na čelu glavnine. Iz te so se poganjali tekmovalci, ki so se poskušali pridružiti ubežnikom.

Še pred padcem se je od glavnine odlepila skupina Julien Bernard (Trek-Segafredo), Jonas Rutsch (EF Education-Nippo), Simon Clarke (Qhubeka-NextHash), Franck Bonnamour (B&B-KTM), Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty Gobert), kmalu pa se ji je pridružil še vselej borbeni slovenski državni prvak Matej Mohorič (Bahrain Victorious). Šesterica ima še več kot minuto prednosti.

12.33 (205 kilometrov do cilja) – Trenutek neprevidnosti je povzročil množični padec, a brez hujših posledic, vsi kolesarji, ki so se znašli na tleh, nadaljujejo z dirko. Eden od kolesarjev je zapeljal s ceste v travo, kjer mu je spodneslo sprednje kolo, zvrnil se je na cesto in zablokiral pot večini glavnine.

200 km - Een vroege valpartij in het peloton, omdat een renner de berm in stuurt en daarbij ten val komt.



Veel renners komen stil te staan, maar grote schade levert het, naar het zich laat aanzien, niet op. #TDF2021 pic.twitter.com/kSXnKt4IK7 — NOS Wielrennen (@NOSwielrennen) July 16, 2021

12.30 (207 kilometrov do cilja) – Devetnajsta etapa 108. Dirke po Franciji se je začela tudi zares. Že se vrstijo skoki iz glavnine.

12.20 – Kolesarji so se podali na zaprto vožnjo v Mourenxu, kilometer nič bodo dosegli ob 12.30, ko se bo 19. etapa letošnjega Toura začela tudi zares.

Takole sta se pred začetkom etape objela rekorderja po zmagah na Touru, Mark Cavendish in Eddy Merckx:

🤩 From one legend to another. Respect!



🤩 D'une légende à une autre ! Respect !#TDF2021 pic.twitter.com/Jeuj13ZAmH — Tour de France™ (@LeTour) July 16, 2021

Danes nista startala Kanadčan Michael Woods (Israel StarUp Nation) in Kolumbijec Miguel Angel Lopez (Astana), ki se bosta zdaj, tako kot Mathieu Van der Poel in Vincenzo Nibali, pripravljala na olimpijske igre v Tokiu. Devetnajsto etapo je tako začelo 142 kolesarjev.